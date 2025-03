Śledztwo jest kontynuacją poprzedniego prowadzonego przez policję podatkową Guardia di Finanza podległą resortowi finansów, zakończonego w kwietniu 2024. Dotyczyło spółki Twitter UK, która „zapomniała” zadeklarować fiskusowi przychody uzyskane w latach 2016-22 we Włoszech, aby uniknąć uregulowania podatku VAT. Policja finansowa ocenia, że amerykańska firma matka należąca do Elona Muska (kupił ją w październiku 2022 za 44 mld dolarów) zalega z tego powodu sumą 12,5 mln euro. Na razie nie zareagowała na informację o kolejnym śledztwie.

Amerykańskie giganty nie chcą płacić VAT

Nie jest to pierwszy przypadek machinacji podatkowych we Włoszech amerykańskich gigantów technologicznych — przypomina dziennik „La Tribune”. W ubiegłym roku podobne śledztwo dotyczyło Mety, właściciela m.in. Instagramu, Facebooka, Messengera i WhatsApp. Policja finansowa prowadziła wówczas postępowanie z tego samego powodu co wobec X obecnie. Według mediolańskiej prokuratury, Meta nie zgłosiła przychodów 3,99 mld euro w latach 2015-21, od których należał się VAT w wysokości 997,6 mln euro. Amerykańska firma zakwestionowała to.

Problemy z fiskusem miała też wyszukiwarka Google. Według włoskiej prokuratury spółka prawa irlandzkiego Google Ireland Limited „pominęła w dorocznej deklaracji podatkowej przychody osiągnięte we Włoszech” w okresie 2015-19 r. zwłaszcza poprzez oferowanie okienek na reklamy. Ta firma w odróżnieniu od Mety przyznała się do winy, „na podstawie porozumienia zapłaciła 326 mln euro z tytułu podatków, kar umownych i odsetek” kończąc tym samym spór z włoskimi władzami podatkowymi.