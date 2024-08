Nie zapominajmy też, że wprowadzenie do służby AH-64 uwolni środki, które MON przeznacza dziś na kosztowne utrzymanie kompletnie przestarzałej już floty użytkowanych teraz śmigłowców MI-24.

Wskazówki z Australii

Czy jednak moje wyliczenia są poprawne? Nie. Są przybliżone. Brak jest przecież dokładnych, wiarygodnych danych wyjściowych do ich przeprowadzenia. O tym, że mają one jednak pewien sens i przybliżają nas do poznania prawdziwych kosztów, możemy przekonać się na przykładzie wspomnianej już wcześniej Australii. Chociaż podkreślmy, że sytuacja Polski i Australii nie jest w 100 proc. porównywalna.

Przygotowując się do zakupu AH-64, Australijczycy szacowali, że koszt użytkowania pojedynczego śmigłowca w 20-letnim cyklu życia i przy nalocie 250 godzin rocznie wynosił będzie niecałe 2,7 mln dol. australijskich, czyli ok. 1,8 mln dol. amerykańskich rocznie. Przyjmując takie same założenia dla polskich AH-64E, koszty dla 96 maszyn wynosiłyby zatem rocznie ok. 173–180 mln dol., czyli według dzisiejszych cen od 692 do 720 mln zł. Biorąc pod uwagę, że Australia zakładała przy tych szacunkach 20-letni cykl użytkowania i to bez większych modernizacji, możemy nieco na wyrost przyjąć, że w polskich warunkach średni roczny koszt utrzymania floty 96 AH-64E wynosiłby 1 mld zł (czyli blisko 230–240 mln dol.). W całym okresie życia byłoby to zatem 40 mld zł.

To dużo mniej niż szacunki podawane w debacie publicznej, w której pojawia się kwota nawet 2,5 mld zł rocznie. W debacie, w której nie uczestniczy poinformowany o tych kosztach najlepiej MON. Zauważmy też, że uzyskana z tego porównania kwota jest zbliżona do tego, co wynika z odniesienia zasady 30/70 do wartości kupowanych maszyn.

A tego, jak koszty kupowanych „dodatków” podniosą jeszcze te kwoty, dowiemy się z chwilą podpisania umowy. Choć poznanie szczegółowej listy tych „dodatków” niekoniecznie będzie nam dane. I słusznie. Nie każda związana z wojskowymi zakupami informacja powinna być publicznie znana. Nawet jeśli jako pasjonaci takich informacji mamy powody, by nad tym ubolewać.