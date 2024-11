Jak silne bataliony ma Wojsko Polskie?

Po przemnożeniu liczby maszyn (14) przez cztery kompanie, uzyskujemy 56 wozów. Brakujące dwa to wóz dowódcy batalionu i jego zastępcy, co daje razem 58 wozów.

W związku z taką strukturą batalionów Wojska Polskiego zamówiono dla 18 Dywizji Zmechanizowanej 116 czołgów Abrams M1A1FEP – liczbę wystarczającą do przezbrojenia dwóch batalionów czołgów (czołgi te zostały już dostarczone do Polski). Z tego samego powodu ostatnio zamówiono także 58 KTO Rosomak, co wystarcza do wyposażenia jednego batalionu zmotoryzowanego.

KMO RAK mają nieco inny skład niż klasyczne kompanie bojowe – składają się z ośmiu moździerzy na podwoziu kołowym (M120K), czterech wozów dowodzenia (AWD), artyleryjskiego wozu remontu uzbrojenia (AWRU) oraz artyleryjskiego wozu amunicyjnego (AWA). Formalnie to 14 maszyn, z czego „bojowych” jest osiem. Gdyby doliczyć te moździerze do bojowej części batalionu, liczba maszyn wzrosłaby do 66.

Ile wozów mają bataliony NATO?

Bataliony Wojska Polskiego są dziś jednymi z najlepiej wyposażonych w sprzęt jednostek, nie tylko w NATO. Standardem w armiach NATO są 44 wozy w batalionie, co widać w strukturach jednostek m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Szwecji, Finlandii, Turcji, Grecji i Francji, gdzie liczba wozów w batalionach waha się od 40 do 44.

Poza Polską najsilniej uzbrojone bataliony pancerne mają USA i Wielka Brytania. Brytyjskie bataliony składają się z 56 wozów, natomiast amerykańskie standardowo z 42 (trzy kompanie), ale bataliony Armored Brigade Combat Team (ABCT) mają po 58 czołgów (cztery kompanie zamiast trzech).

Bataliony armii wschodnich, takich jak Rosja, Białoruś czy Ukraina, mają zwykle mniejsze nasycenie sprzętem niż jednostki zachodnie. Liczba wozów w batalionach tych armii potrafi jednak znacznie się różnić nawet w ramach jednej dywizji czy brygady. Na przykład w Ukrainie bataliony mają od 31 do 40 wozów.