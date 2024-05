Nausėda czy Šimonytė, kto będzie prezydentem Litwy? Wyraźna przewaga jednej z osób

W niedzielę na Litwie odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 19:00 czasu polskiego. Według dotychczasowych danych Państwowej Komisji Wyborczej, frekwencja nie przekroczyła 50 proc.

Wybory prezydenckie na Litwie. Wyniki z części okręgów

Wyborcza dogrywka była niezbędna, ponieważ w pierwszej turze żaden z kandydatów nie zdobył ponad 50 proc. głosów. Dwa tygodnie temu najlepszy wynik osiągnął ubiegający się o reelekcję 60-letni prezydent Gitanas Nausėda (44,54 proc.), na drugim miejscu z poparciem 19,94 proc. głosujących uplasowała się 49-letnia premier Ingrida Šimonytė, należącą do największej w rządzie partii konserwatywnej - i to ta dwójka zmierzyła się w niedzielę w drugiej turze.

Pełne wyniki wyborów na Litwie mają być znane ok. północy, ale znamy już wyniki cząstkowe. Gitanas Nausėda pewnie prowadzi z Ingridą Šimonytė: na prezydenta zagłosowało 80,35 proc. uczestników wyborów, na premier - 18,11 proc. To wyniki ze 1294 z 1895 obwodów (68 proc.).

Współpracownicy Nausėdy ogłaszają już jego zwycięstwo. - Różnica to pięć do jednego, to widać - to zdecydowane zwycięstwo prezydenta, wyraźny wybór Litwy - powiedział litewskiemu portalowi Delfi doradca prezydenta Litwy Frederikas Jansonas. Dodał, że zwycięzca tych wyborów jest już znany i to się nie zmieni.