Luiz Inácio Lula da Silva:
W czasach, gdy unilateralizm izoluje rynki, a protekcjonizm hamuje globalny wzrost, dwa regiony podzielające wartości demokratyczne i zaangażowanie w multilateralizm obierają inną drogę. Wbrew logice wojen handlowych, które rozbijają gospodarki, zubożają narody i zwiększają nierówności, Mercosur i Unia Europejska podpiszą w sobotę, 17 stycznia jedno z najbardziej kompleksowych porozumień XXI w.
Po ponad 25 latach negocjacji, w oparciu o przekonanie, że jedynie integracja i otwartość handlowa mogą sprzyjać wspólnemu dobrobytowi, umowa tworzy największą na świecie strefę wolnego handlu. Żadna gospodarka nie istnieje w izolacji. Handel międzynarodowy nie jest grą o sumie zerowej. Wszystkie gospodarki dążą do wzrostu, a to nowe partnerstwo stworzy wzajemne możliwości zatrudnienia, generowania dochodów, zrównoważonego rozwoju i postępu gospodarczego.
W sumie 31 krajów objętych umową Mercosur–UE liczy ok. 720 mln obywateli. Nasz łączny PKB przekracza 22 bln dol. Umowa rozszerzy wzajemny dostęp do rynków strategicznych dzięki jasnym, przewidywalnym i zrównoważonym zasadom. Dzięki usunięciu barier handlowych i ustanowieniu wspólnych standardów regulacyjnych, inwestycje, eksport i łańcuchy wartości po obu stronach Atlantyku ulegną rozszerzeniu.
Gospodarki Ameryki Południowej i Europy łączy silna komplementarność handlowa. Zatwierdzona wersja umowy chroni interesy sektorów wrażliwych, zapewnia ochronę środowiska, promuje wspólne wartości, takie jak demokracja i prawa człowieka, wzmacnia prawa pracownicze i dba o rolę państwa jako strategicznego motoru rozwoju gospodarczego i społecznego.
Zawarcie tej umowy było możliwe, ponieważ Mercosur i Unia Europejska zrozumiały, że razem mogą zyskać o wiele więcej niż indywidualnie i wybrały dialog oparty na szacunku i równości. Obie organizacje znalazły obszary konwergencji nawet w obliczu odmiennych perspektyw, co dowodzi, że współpraca jest znacznie skuteczniejsza i korzystniejsza niż zastraszanie i konflikt. Dziękujemy krajom Mercosuru i Unii Europejskiej za zaangażowanie w zawarcie tak ważnej umowy.
Potencjał ekonomiczny państw tworzących Mercosur
Podpisanie umowy stanowi jednak dopiero pierwszy krok. W sobotę rozpoczyna się nowy etap kontroli, mający na celu zapewnienie szybkiego i przejrzystego wdrożenia uzgodnień. Prawdziwy sukces porozumienia będzie mierzony tym, jak szybko jego korzyści trafią na półki sklepowe, pola uprawne, fabryki i do gospodarstw domowych.
Skorzystają na nim liczne sektory po obu stronach Atlantyku, od biogospodarki po przemysł zaawansowanych technologii, od małych i średnich rolników po małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Konsumenci z Europy i Ameryki Południowej zyskają dostęp do szerszej gamy produktów po niższych cenach, a producenci dotrą do nowych rynków.
Poza korzyściami handlowymi i ekonomicznymi, porozumienie łączy również partnerów zjednoczonych więzami historycznymi oraz wspólnym zaangażowaniem na rzecz demokracji i multilateralizmu. Współzależność jest zarówno koniecznością, jak i rzeczywistością. Tylko wspólne działania państw i bloków regionalnych mogą promować pokój, zapobiegać okrucieństwom i stawiać czoła najpoważniejszym skutkom zmian klimatu.
W kontekście rosnącego protekcjonizmu i unilateralizmu porozumienie pokazuje, że możliwy jest inny model globalnego zarządzania – bardziej aktywny, reprezentatywny, inkluzywny i sprawiedliwy. Te same zasady kierują naszym dążeniem do odnowy instytucji wielostronnych, w tym do reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Rady Bezpieczeństwa ONZ.
W obliczu wzrostu ekstremizmu politycznego Mercosur i Unia Europejska dowodzą w praktyce, że wielostronna współpraca międzynarodowa, która przyniosła ogromne korzyści światu po II wojnie światowej, pozostaje istotna i niezbędna.
