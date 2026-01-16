Rzeczpospolita
Luiz Inácio Lula da Silva: Umowa Mercosuru z Unią Europejską to odpowiedź multilateralizmu na izolację

W obliczu wzrostu ekstremizmu politycznego Mercosur i Unia Europejska dowodzą w praktyce, że wielostronna współpraca międzynarodowa, która przyniosła ogromne korzyści światu po II wojnie światowej, pozostaje istotna i niezbędna – pisze Luiz Inácio Lula da Silva, prezydent Brazylii

Publikacja: 16.01.2026 04:00

Luiz Inácio Lula da Silva:

Foto: PAP/EPA

Luiz Inácio Lula da Silva

W czasach, gdy unilateralizm izoluje rynki, a protekcjonizm hamuje globalny wzrost, dwa regiony podzielające wartości demokratyczne i zaangażowanie w multilateralizm obierają inną drogę. Wbrew logice wojen handlowych, które rozbijają gospodarki, zubożają narody i zwiększają nierówności, Mercosur i Unia Europejska podpiszą w sobotę, 17 stycznia jedno z najbardziej kompleksowych porozumień XXI w.

Co Ameryce Południowej i Europie da umowa Mercosuru i Unii Europejskiej?

Po ponad 25 latach negocjacji, w oparciu o przekonanie, że jedynie integracja i otwartość handlowa mogą sprzyjać wspólnemu dobrobytowi, umowa tworzy największą na świecie strefę wolnego handlu. Żadna gospodarka nie istnieje w izolacji. Handel międzynarodowy nie jest grą o sumie zerowej. Wszystkie gospodarki dążą do wzrostu, a to nowe partnerstwo stworzy wzajemne możliwości zatrudnienia, generowania dochodów, zrównoważonego rozwoju i postępu gospodarczego.

Czytaj więcej

Francuscy rolnicy blokują Paryż w proteście przeciw umowie UE z Mercosurem
Komentarze
Bogusław Chrabota: Popieram umowę Unii Europejskiej z Mercosurem

W sumie 31 krajów objętych umową Mercosur–UE liczy ok. 720 mln obywateli. Nasz łączny PKB przekracza 22 bln dol. Umowa rozszerzy wzajemny dostęp do rynków strategicznych dzięki jasnym, przewidywalnym i zrównoważonym zasadom. Dzięki usunięciu barier handlowych i ustanowieniu wspólnych standardów regulacyjnych, inwestycje, eksport i łańcuchy wartości po obu stronach Atlantyku ulegną rozszerzeniu.

Gospodarki Ameryki Południowej i Europy łączy silna komplementarność handlowa. Zatwierdzona wersja umowy chroni interesy sektorów wrażliwych, zapewnia ochronę środowiska, promuje wspólne wartości, takie jak demokracja i prawa człowieka, wzmacnia prawa pracownicze i dba o rolę państwa jako strategicznego motoru rozwoju gospodarczego i społecznego.

Podpisanie umowy Mercosur–UE to dopiero pierwszy krok. Co dalej?

Zawarcie tej umowy było możliwe, ponieważ Mercosur i Unia Europejska zrozumiały, że razem mogą zyskać o wiele więcej niż indywidualnie i wybrały dialog oparty na szacunku i równości. Obie organizacje znalazły obszary konwergencji nawet w obliczu odmiennych perspektyw, co dowodzi, że współpraca jest znacznie skuteczniejsza i korzystniejsza niż zastraszanie i konflikt. Dziękujemy krajom Mercosuru i Unii Europejskiej za zaangażowanie w zawarcie tak ważnej umowy.

Potencjał ekonomiczny państw tworzących Mercosur

Potencjał ekonomiczny państw tworzących Mercosur

Foto: PAP

Podpisanie umowy stanowi jednak dopiero pierwszy krok. W sobotę rozpoczyna się nowy etap kontroli, mający na celu zapewnienie szybkiego i przejrzystego wdrożenia uzgodnień. Prawdziwy sukces porozumienia będzie mierzony tym, jak szybko jego korzyści trafią na półki sklepowe, pola uprawne, fabryki i do gospodarstw domowych.

Skorzystają na nim liczne sektory po obu stronach Atlantyku, od biogospodarki po przemysł zaawansowanych technologii, od małych i średnich rolników po małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Konsumenci z Europy i Ameryki Południowej zyskają dostęp do szerszej gamy produktów po niższych cenach, a producenci dotrą do nowych rynków.

Łączy nas historia i wspólnie chcemy naprawiać świat

Poza korzyściami handlowymi i ekonomicznymi, porozumienie łączy również partnerów zjednoczonych więzami historycznymi oraz wspólnym zaangażowaniem na rzecz demokracji i multilateralizmu. Współzależność jest zarówno koniecznością, jak i rzeczywistością. Tylko wspólne działania państw i bloków regionalnych mogą promować pokój, zapobiegać okrucieństwom i stawiać czoła najpoważniejszym skutkom zmian klimatu.

Czytaj więcej

Ogólnopolski protest rolników w Warszawie. Rolnicy protestują przeciwko umowie UE–Mercosur oraz prze
Aleksandra Pilarczyk: To nie rolnicy powinni protestować przeciw umowie z Mercosurem, ale europejscy konsumenci
W kontekście rosnącego protekcjonizmu i unilateralizmu porozumienie pokazuje, że możliwy jest inny model globalnego zarządzania – bardziej aktywny, reprezentatywny, inkluzywny i sprawiedliwy. Te same zasady kierują naszym dążeniem do odnowy instytucji wielostronnych, w tym do reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W obliczu wzrostu ekstremizmu politycznego Mercosur i Unia Europejska dowodzą w praktyce, że wielostronna współpraca międzynarodowa, która przyniosła ogromne korzyści światu po II wojnie światowej, pozostaje istotna i niezbędna.

Lead i śródtytuły pochodzą od redakcji

Foto: materiały prasowe

Autor

Luiz Inácio Lula da Silva

Prezydent Federacyjnej Republiki Brazylii

