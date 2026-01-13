Aktualizacja: 13.01.2026 05:45 Publikacja: 13.01.2026 04:17
Protesty rolników przeciwko umowie UE z Mercosurem we Francji
Umowa handlowa Unii Europejskiej z Mercosurem to dla jej przeciwników co najmniej symbol niekontrolowanego otwarcia rynku, a najczęściej dowód na oderwanie Brukseli od realnych problemów europejskich rolników. Przede wszystkim polskich i francuskich. Tymczasem jest to raczej papierek lakmusowy współczesnych lęków – już posiadanych lub właśnie zaszczepianych przez polityków skrajnej prawicy – niż realne zagrożenie. Nie mamy przecież do czynienia z otwarciem granic bez reguł, lecz z porozumieniem, które w newralgicznych sektorach przewiduje długie okresy przejściowe, kontyngenty ilościowe i zachowanie ceł po przekroczeniu limitów. Czyli klasyczna umowa handlowa, a nie ideologiczny manifest globalizacji.
Warto spojrzeć na tę dyskusję szerzej, przez pryzmat wniosków płynących z Global Cooperation Barometer 2026 przygotowanego przez World Economic Forum we współpracy z McKinseyem. Barometr pokazuje, że globalna współpraca nie znika – ona się zmienia. Multilateralizm słabnie, ale w jego miejsce pojawiają się mniejsze, bardziej elastyczne koalicje państw i firm. Handel i kapitał nie cofają się do epoki wojen celnych, a raczej przesuwają się w stronę partnerów uznawanych za bardziej przewidywalnych i o zbieżnych interesach. Globalizacja nie umiera na naszych oczach, staje się zaś selektywna.
Dane z barometru są jednoznaczne: tam, gdzie współpraca łączy się z interesem narodowym – jak w klimacie, technologiach czy innowacjach, przynosi realne efekty. Tam, gdzie dominuje strach i logika „każdy sobie”, współpraca w obszarze bezpieczeństwa i pokoju wyraźnie się załamuje. Zamknięcie rynku nie rozwiązuje problemów strukturalnych, tylko je kumuluje.
Dlatego handel międzynarodowy nie jest zagrożeniem samym w sobie, a protekcjonistyczna narracja brzmi jak recepta na świat, którego już nie ma. I który jeszcze – wbrew temu, co niektórzy próbują nam wmówić – nie wrócił.
Narracja, że bezpieczeństwo i dobrobyt kraju da się zbudować poprzez izolację, jest zgubna, by nie powiedzieć, że niebezpieczna. Protekcjonizm opiera się bowiem na złudzeniu, że po zamknięciu granic problemy znikną. A tak się nie stanie. Mało tego, one będą jeszcze większe. Nie w pierwszej chwili, ale w drugiej przyjdzie każdemu za nie zapłacić, a ich rozwiązanie będzie bardzo szybko stawało się bardzo trudne.
Zamknięcie rynku nie naprawia strukturalnych słabości gospodarki, nie zwiększa jej odporności ani nie poprawia konkurencyjności. Przeciwnie – usuwa bodźce do modernizacji, osłabia presję na innowacje i przesuwa realne koszty w przyszłość. Zamiast zmierzyć się z problemami u źródła, polityka izolacji pozwala je jedynie przykryć kolejną warstwą regulacji i dopłat.
Dlatego prawdziwa debata o umowie z Mercosurem nie dotyczy tego, czy światowy handel jest „dobry” czy „zły”. Dotyczy wyboru między gospodarką, która uczy się funkcjonować w warunkach konkurencji, a taką, która próbuje przed nią uciec. Bezpieczeństwo – także żywnościowe – nie rodzi się z murów i zakazów, lecz z produktywności, skali i zdolności do współpracy. A tych nie da się zbudować w izolacji, nawet jeśli przez chwilę sprawia ona wrażenie komfortowej.
