Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Cezary Szymanek: Mercosur i strach przed światem

Umowa Unii Europejskiej z Mercosurem stała się symbolem lęków przed globalizacją, choć w rzeczywistości jest testem naszej dojrzałości gospodarczej. Prawdziwym zagrożeniem nie jest handel, lecz wiara, że izolacja zapewni bezpieczeństwo i dobrobyt.

Publikacja: 13.01.2026 04:17

Protesty rolników przeciwko umowie UE z Mercosurem we Francji

Protesty rolników przeciwko umowie UE z Mercosurem we Francji

Foto: PAP/EPA/GUILLAUME PINON

Cezary Szymanek

Umowa handlowa Unii Europejskiej z Mercosurem to dla jej przeciwników co najmniej symbol niekontrolowanego otwarcia rynku, a najczęściej dowód na oderwanie Brukseli od realnych problemów europejskich rolników. Przede wszystkim polskich i francuskich. Tymczasem jest to raczej papierek lakmusowy współczesnych lęków – już posiadanych lub właśnie zaszczepianych przez polityków skrajnej prawicy – niż realne zagrożenie. Nie mamy przecież do czynienia z otwarciem granic bez reguł, lecz z porozumieniem, które w newralgicznych sektorach przewiduje długie okresy przejściowe, kontyngenty ilościowe i zachowanie ceł po przekroczeniu limitów. Czyli klasyczna umowa handlowa, a nie ideologiczny manifest globalizacji.

Czytaj więcej

Protest polskich rolników w Warszawie, 9 stycznia
Polityka
Premier Donald Tusk o umowie z Mercosur: Ktoś nie dowiózł

Globalizacja nie znika, tylko zmienia kształt

Warto spojrzeć na tę dyskusję szerzej, przez pryzmat wniosków płynących z Global Cooperation Barometer 2026 przygotowanego przez World Economic Forum we współpracy z McKinseyem. Barometr pokazuje, że globalna współpraca nie znika – ona się zmienia. Multilateralizm słabnie, ale w jego miejsce pojawiają się mniejsze, bardziej elastyczne koalicje państw i firm. Handel i kapitał nie cofają się do epoki wojen celnych, a raczej przesuwają się w stronę partnerów uznawanych za bardziej przewidywalnych i o zbieżnych interesach. Globalizacja nie umiera na naszych oczach, staje się zaś selektywna.

Dane z barometru są jednoznaczne: tam, gdzie współpraca łączy się z interesem narodowym – jak w klimacie, technologiach czy innowacjach, przynosi realne efekty. Tam, gdzie dominuje strach i logika „każdy sobie”, współpraca w obszarze bezpieczeństwa i pokoju wyraźnie się załamuje. Zamknięcie rynku nie rozwiązuje problemów strukturalnych, tylko je kumuluje.

Dlatego handel międzynarodowy nie jest zagrożeniem samym w sobie, a protekcjonistyczna narracja brzmi jak recepta na świat, którego już nie ma. I który jeszcze – wbrew temu, co niektórzy próbują nam wmówić – nie wrócił.

Reklama
Reklama

Iluzja protekcjonizmu

Narracja, że bezpieczeństwo i dobrobyt kraju da się zbudować poprzez izolację, jest zgubna, by nie powiedzieć, że niebezpieczna. Protekcjonizm opiera się bowiem na złudzeniu, że po zamknięciu granic problemy znikną. A tak się nie stanie. Mało tego, one będą jeszcze większe. Nie w pierwszej chwili, ale w drugiej przyjdzie każdemu za nie zapłacić, a ich rozwiązanie będzie bardzo szybko stawało się bardzo trudne.

Zamknięcie rynku nie naprawia strukturalnych słabości gospodarki, nie zwiększa jej odporności ani nie poprawia konkurencyjności. Przeciwnie – usuwa bodźce do modernizacji, osłabia presję na innowacje i przesuwa realne koszty w przyszłość. Zamiast zmierzyć się z problemami u źródła, polityka izolacji pozwala je jedynie przykryć kolejną warstwą regulacji i dopłat.

Dlatego prawdziwa debata o umowie z Mercosurem nie dotyczy tego, czy światowy handel jest „dobry” czy „zły”. Dotyczy wyboru między gospodarką, która uczy się funkcjonować w warunkach konkurencji, a taką, która próbuje przed nią uciec. Bezpieczeństwo – także żywnościowe – nie rodzi się z murów i zakazów, lecz z produktywności, skali i zdolności do współpracy. A tych nie da się zbudować w izolacji, nawet jeśli przez chwilę sprawia ona wrażenie komfortowej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Handel Organizacje Gospodarka Mercosur
Jasionka. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas odwiedzin kompone
Opinie Ekonomiczne
Maciej Miłosz: Podatek na obronność? Warto rozmawiać
Plany 15 największych miast, zapisane w projektach ich budżetów, które wzięła pod lupę „Rzeczpospoli
Opinie Ekonomiczne
Andrzej Krakowiak: Wart 16 miliardów test dla prezydentów
Paweł Rożyński: „Chiński” manewr z podatkiem cyfrowym w Polsce
Opinie Ekonomiczne
Paweł Rożyński: „Chiński” manewr z podatkiem cyfrowym w Polsce
Witold M. Orłowski: Rekordowo długi odpoczynek
Opinie Ekonomiczne
Witold M. Orłowski: Rekordowo długi odpoczynek
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Anita Błaszczak: Czy uda się wykorzystać 25-miliardowy prezent od losu?
Opinie Ekonomiczne
Anita Błaszczak: Czy uda się wykorzystać 25-miliardowy prezent od losu?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama