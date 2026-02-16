Sikorski skomentował w ten sposób wcześniejszą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który – wyrażając sprzeciw wobec unijnego instrumentu SAFE – mówił m.in. że PiS będzie namawiał prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy implementującej SAFE. Mówił też, że służy ona interesom Niemiec i podporządkowaniu Europy Berlinowi. O samych Niemczech prezes PiS mówił, że jest to państwo „postnazistowskie” ze względu na to, że nie rozliczyło się ze swoją nazistowską przeszłością. - Takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje - stwierdził Kaczyński.

Radosław Sikorski o Jarosławie Kaczyńskim: Prezesowi coś się odkleiło

- Tu już argumenty nie wystarczają, tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło. Przypominam, że Niemcy są naszym sojusznikiem – tak w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i członkiem naszej europejskiej rodziny – odparł Sikorski.

Czym jest program SAFE? Program SAFE to unijny instrument, w ramach którego 150 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek ma trafić do krajów UE na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Program ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA. Łącznie do udziału w programie zgłosiło się 19 państw członkowskich. Polska, która wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem programu.



Pożyczki mają być oprocentowane na nieco ponad 3 proc., spłata pożyczki ma być objęta 10-letnią karencją, a długość jej spłacania to 45 lat. Rząd zapewnia, że 80 proc. środków z SAFE trafi do polskiego przemysłu obronnego. Ze środków tych ma być budowana m.in. Tarcza Wschód.

O Kaczyńskim wicepremier mówił, że „próbuje znów szczuć na sąsiada, do którego trafia 1/4 naszego eksportu”. - I bardzo się dziwię, że tak nienawidzi UE, że nie potrafi przyznać, że UE robi coś dobrego dla Polski. Niemcy nie potrzebują mechanizmu SAFE, bo sami mają rating AAA. Także dzięki wiarygodności Niemiec mamy możliwość zaciągnięcia bardzo korzystnej pożyczki, o której minister finansów po wyliczeniach mówi: zaoszczędzimy 36 mld złotych. Z zacietrzewienia ideologicznego namawiają prezydenta do weta – dodał wicepremier.