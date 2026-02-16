Radosław Sikorski i Jarosław Kaczyński
Sikorski skomentował w ten sposób wcześniejszą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który – wyrażając sprzeciw wobec unijnego instrumentu SAFE – mówił m.in. że PiS będzie namawiał prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy implementującej SAFE. Mówił też, że służy ona interesom Niemiec i podporządkowaniu Europy Berlinowi. O samych Niemczech prezes PiS mówił, że jest to państwo „postnazistowskie” ze względu na to, że nie rozliczyło się ze swoją nazistowską przeszłością. - Takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje - stwierdził Kaczyński.
- Tu już argumenty nie wystarczają, tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło. Przypominam, że Niemcy są naszym sojusznikiem – tak w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i członkiem naszej europejskiej rodziny – odparł Sikorski.
Program SAFE to unijny instrument, w ramach którego 150 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek ma trafić do krajów UE na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Program ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA. Łącznie do udziału w programie zgłosiło się 19 państw członkowskich. Polska, która wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem programu.
Pożyczki mają być oprocentowane na nieco ponad 3 proc., spłata pożyczki ma być objęta 10-letnią karencją, a długość jej spłacania to 45 lat. Rząd zapewnia, że 80 proc. środków z SAFE trafi do polskiego przemysłu obronnego. Ze środków tych ma być budowana m.in. Tarcza Wschód.
O Kaczyńskim wicepremier mówił, że „próbuje znów szczuć na sąsiada, do którego trafia 1/4 naszego eksportu”. - I bardzo się dziwię, że tak nienawidzi UE, że nie potrafi przyznać, że UE robi coś dobrego dla Polski. Niemcy nie potrzebują mechanizmu SAFE, bo sami mają rating AAA. Także dzięki wiarygodności Niemiec mamy możliwość zaciągnięcia bardzo korzystnej pożyczki, o której minister finansów po wyliczeniach mówi: zaoszczędzimy 36 mld złotych. Z zacietrzewienia ideologicznego namawiają prezydenta do weta – dodał wicepremier.
Czytaj więcej
Jarosław Kaczyński dla władzy zrobi wszystko - mówił w rozmowie z TVN24 wiceminister obrony narod...
- Jeśli pan prezydent zawetuje (ustawę wdrażającą SAFE – red.) tzn. że jest przeciwko stabilnym finansom, bezpieczeństwu Polski i lepszemu wyposażeniu Wojska Polskiego. Ustawa nie jest ustawą o przyjęciu SAFE, jest tylko ustawą o stworzeniu bardziej transparentnego wehikułu instytucjonalnego do przyjęcia SAFE. Panie prezydencie może pan wetować, SAFE i tak będzie, Wojsko Polskie i tak te pieniądze dostanie – podsumował.
W kontekście zaproszenia Polski do utworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju Sikorski mówił, że „my w tej chwili badamy statut, cele, dynamikę Rady Pokoju”. - Nie było wniosku pana prezydenta o uchwałę Rady Ministrów o zgodzie dla prezydenta na podpisanie umowy międzynarodowej (o przystąpieniu do Rady Pokoju – red.). Zachowujemy na razie wstrzemięźliwość, ale – jeśli pan prezydent zdecyduje się lecieć jako obserwator to, jak zadeklarował premier Donald Tusk, rząd stworzy wszelkie warunki logistyczne i inne, aby mógł taką decyzję swoją wykonać - zaznaczył wicepremier. Rada Pokoju swoje działanie zainauguruje w czwartek. Nie wiadomo czy prezydent Nawrocki uda się na jej inaugurację. - Będzie to decyzja pana prezydenta – zaznaczył Sikorski.
W kontekście swojego spotkania w Monachium, na marginesie Konferencji Bezpieczeństwa z liderem węgierskiej opozycji Péterem Magyarem (lider partii Tisza), Sikorski mówił, że Polska "nie ingeruje w wybory w innych krajach". - To pan Magyar zadeklarował, że po pierwsze złoży wizytę w Polsce, co by nas bardzo cieszyło – dodał. - To on deklaruje, że Węgry będą wykonywać europejski nakaz aresztowania – mówił też w kontekście zapowiedzi lidera węgierskiej opozycji zapowiadającego, że wyda Polsce ukrywających się na Węgrzech (uzyskali azyl w tym kraju) Zbigniewa Ziobrę, byłego ministra sprawiedliwości i Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS.
Jeżeli Europa ma nabrać siły, musi się tego nauczyć na wschodzie kontynentu, w zetknięciu ze swym przeciwnikiem...
„Czy Pana/i zdaniem Polska ma alternatywę wobec sojuszu z USA?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu IBRiS dla „R...
Na rok przed odejściem z Pałacu Elizejskiego Emmanuel Macron próbuje raz jeszcze przekształcić Unię w potęgę rów...
Czy Ukraińcy jeszcze w tym roku mieliby pójść do urn? Taki scenariusz kreślą zachodnie media. Nic nie wróży jedn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas