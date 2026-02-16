Reklama
Polska podpisana pod apelem do Rosji w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego. „Ponawiamy żądanie”

W drugą rocznicę śmierci Aleksieja Nawalnego, Polska wspólnie z czternastoma innymi państwami ponowiła apel o przeprowadzenie gruntownego i transparentnego śledztwa w sprawie okoliczności zgonu rosyjskiego opozycjonisty. W oświadczeniu podkreślono, że odpowiedzialność za śmierć Nawalnego spoczywa wyłącznie na władzach Rosji.

Publikacja: 16.02.2026 19:31

Portrety Aleksieja Nawalnego i setki kwiatów pod ambasadą Federacji Rosyjskiej w Berlinie

Foto: Reutters/Christian Mang

Foto: Reutters/Christian Mang

Bartosz Lewicki

Treść oświadczenia odnosi się również do ujawnionych wyników badań laboratoriów kilku państw, potwierdzających, że Nawalny został otruty w kolonii karnej. Pod wspólnym oświadczeniem podpisała się Polska, Niemcy, Australia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Kanada, Niderlandy, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwecja, Wielka Brytania.

Aleksiej Nawalny
Przestępczość
Nowe ustalenia w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego

`„W dniu drugiej rocznicy śmierci Aleksieja Nawalnego w rosyjskiej kolonii karnej po raz kolejny pragniemy złożyć jego rodzinie wyrazy najgłębszego współczucia. Podkreślamy, że wyłączną odpowiedzialność za tę śmierć ponoszą władze Rosji” – czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej polskiego resortu spraw zagranicznych. 

Sygnatariusze oświadczenia przypomnieli, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 3 lutego 2024 r. uznał Rosję za odpowiedzialną za nieludzkie i poniżające traktowanie opozycjonisty podczas pobytu w więzieniu oraz za brak reakcji na jego prośby.

„W szczególności, zważywszy na niedawne ustalenia podane do publicznej wiadomości przez Wielką Brytanię, Szwecję, Francję, Niemcy i Holandię, ponawiamy żądanie przeprowadzenia gruntownego i transparentnego śledztwa w sprawie okoliczności śmierci Nawalnego” – napisano w oświadczeniu.

Pogarszająca się sytuacja w zakresie praw człowieka w Rosji

„Sytuacja w zakresie praw człowieka w Rosji ulegała gwałtownemu pogorszeniu zarówno przed tym tragicznym wydarzeniem, jak i po nim. Wskazują na to raporty specjalnego sprawozdawcy ONZ. Kreml ugruntowuje i poszerza gamę wykorzystywanych represji. W szczególności nadużywanie ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego doprowadziło do wydawania surowych wyroków przeciwko obrońcom praw człowieka, dziennikarzom, prawnikom, lekarzom i wielu innym osobom” - przypomniano. 

W próbkach pobranych z ciała Aleksieja Nawalnego wykryto obecność epibatydyny
Świat
Tym otruto Aleksieja Nawalnego. Czym jest toksyna żaby drzewołazowatej?

„Niezależna organizacja monitorująca sytuację w zakresie praw człowieka, OVD-Info, podaje, że obecnie w Rosji ponad 1700 osób jest pozbawionych wolności z pobudek politycznych, w tym pojmani przez Rosję ukraińscy więźniowie polityczni. Wielu z nich głośno sprzeciwiało się i działało przeciwko nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę” - napisano w oświadczeniu Australii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa. Dodano, że raporty specjalnego sprawozdawcy ONZ „uwydatniają to, jak wielu więźniów politycznych jest torturowanych, nie ma dostępu do potrzebnych świadczeń medycznych i jest siłą przetrzymywanych w zakładach psychiatrycznych”

„Nasze stanowisko pozostaje niezmienne: władze Rosji muszą w pełni dotrzymać wszelkich zobowiązań międzynarodowych i uwolnić wszystkich więźniów politycznych” – zakończono oświadczenie. 


