Treść oświadczenia odnosi się również do ujawnionych wyników badań laboratoriów kilku państw, potwierdzających, że Nawalny został otruty w kolonii karnej. Pod wspólnym oświadczeniem podpisała się Polska, Niemcy, Australia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Kanada, Niderlandy, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwecja, Wielka Brytania.

Reklama Reklama

`„W dniu drugiej rocznicy śmierci Aleksieja Nawalnego w rosyjskiej kolonii karnej po raz kolejny pragniemy złożyć jego rodzinie wyrazy najgłębszego współczucia. Podkreślamy, że wyłączną odpowiedzialność za tę śmierć ponoszą władze Rosji” – czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej polskiego resortu spraw zagranicznych.

Sygnatariusze oświadczenia przypomnieli, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 3 lutego 2024 r. uznał Rosję za odpowiedzialną za nieludzkie i poniżające traktowanie opozycjonisty podczas pobytu w więzieniu oraz za brak reakcji na jego prośby.