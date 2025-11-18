Aktualizacja: 18.11.2025 20:05 Publikacja: 18.11.2025 18:39
Foto: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Przez powiat garwoliński przebiega kluczowa trasa kolejowa Warszawa–Lublin, przejeżdżają też pociągi na Ukrainę. Jest też S-17 i w dodatku nad naszymi głowami latają samoloty wojskowe między Mińskiem Mazowieckim a Dęblinem. Jak dowiedzieliśmy się z opublikowanych planów strategicznych, ta część Polski, gdyby doszło do konfliktu zbrojnego, może nie być wystarczająco chroniona. Jesteśmy w newralgicznym miejscu, po niewłaściwej stronie Wisły i trudno się w tej sytuacji czuć bezpiecznie.
Dla mnie najważniejsze jest pytanie, co teraz z tą wiedzą zrobimy. Bo z pewnością trudno mówić, że podjęto wszystkie konieczne działania. Ale przecież wiemy też, że po prostu nie ma procedur, które by zapobiegały takim zdarzeniom i działania wdrażane są dopiero po tym, co się wydarzyło. Takich wydarzeń się nie przewiduje, ale trzeba im zapobiegać zwiększoną czujnością.
Nie, żadnych takich sygnałów nie było. To, co się wydarzyło w miniony weekend, było dla nas ogromnym zaskoczeniem. Myślę, że sabotażyści celowo wybrali na atak sobotni wieczór, gdy instytucje nie działają tak, jak w dni powszednie. Oczywiście inną sprawą jest to, że takie informacje o aktach sabotażu powinien przechwytywać nasz kontrwywiad. Ale nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo to nie należy do moich kompetencji.
Tak, ponieważ starosta każdego powiatu jest odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe i zwoływanie sztabu kryzysowego. Współpracuję z policją, ze strażami, ze wszystkimi służbami i takie informacje rzeczywiście powinny do mnie docierać drogą oficjalną. Tu tak nie było, bo docierały do mnie informacje – tak to określę – półoficjalne. Byłam w kontakcie do momentu, kiedy już te działania przejęło CBŚP. Teraz nie wiemy nic poza tym, o czym piszą media.
W niedzielę około południa. Nie chcę zdradzać, co to był za telefon, ale w pierwszych słowach tej rozmowy usłyszałam: w gminie Trojanów, w Życzynie, niedaleko przejazdu kolejowego, w miejscu, gdzie dokonano aktu dywersji był podłożony ładunek wybuchowy. Takie informacje do mnie dotarły i przekazałam je dalej.
Służby były na miejscu od rana, mnie powiadomiono kilka godzin później.
Skomentowałam od razu – to nieprawda. Nigdy tego nie mówiłam. Bardzo to niewłaściwe i smutne, że w takiej chwili osoba na tym stanowisku kieruje uwagę mediów na to, co starosta powiedziała, a czego nie, zamiast skupić się na bezprecedensowym ataku, który miał miejsce na terenie powiatu garwolińskiego.
Wiem, że było zgłoszenie, bo rozmawiałam z mieszkańcem, który powiedział mi, że osobiście dzwonił na policję właśnie w sobotę. Mieszka 2,5 km od miejsca zdarzenia i usłyszał potężny huk. Wielu jego sąsiadów także, bo ludzie się z nim kontaktowali. Odebrał około 10 telefonów. Poinformował mnie, zadzwonił na policję, przekazał informacje o tym, co się wydarzyło. Nieoficjalnie wiem, że policja podjęła działania, próbując znaleźć źródło tego huku. No i zdaje się, że niczego nie znalazła, skoro dopiero następnego dnia rano informację o uszkodzonych torach przekazał maszynista. I, jak też to wiem nieoficjalnie, maszynista został uprzedzony, że coś na torach może się znajdować i że powinien uważać.
Nie ma żadnej współpracy między nami. Władze centralne przejęły całą akcję i nikt się z nami, z samorządem, w tej sprawie nie kontaktuje. Wiem tyle, ile podadzą media i przeczytam na platformach społecznościowych. Natomiast nie jesteśmy tam na miejscu.
Samorządy mają swoje procedury związane z wydarzeniami, które mają lokalny charakter. Zwołujemy wtedy sztab kryzysowy. Tu natomiast jest charakter zdecydowanie ponadlokalny.
Co do procedur – mamy ministrów, mamy koordynatorów, mamy pełnomocników, którzy powinni te wszystkie sytuacje przeanalizować na poziomie ogólnokrajowym. Zastanowić się, jak ta strategia powinna wyglądać. Bo wczoraj wyglądało na to, że tej strategii informowania ani samorządów, ani mieszkańców nie było.
To zadanie dla fachowców. Myślę jednak, że przede wszystkim należy postawić pytanie, dlaczego nie zadziałały systemy, które mają za zadanie sygnalizować usterki na torach. Zastanawiam się, czy nie powinno się w ogóle wyłączyć tych torów z użytkowania do czasu, aż ta usterka nie zostanie zlokalizowana? Bo przecież przejechało po tych torach w nocy od tamtego momentu do rana co najmniej kilka pociągów. Według nieoficjalnych informacji było ich aż osiem. I każdy z tych pociągów mógł się wykoleić. To jest linia, którą wielu naszych mieszkańców dojeżdża do pracy do Warszawy, do Lublina, naprawdę strategiczna.
Od wybuchu wojny w Ukrainie minęło prawie cztery lata, więc chyba najwyższy czas, żeby przestać udawać i uspokajać się nawzajem, że wszystko jest w porządku. Sytuacja jest bardzo poważna.
Oczywiście planujemy środki na zarządzanie kryzysowe w budżecie powiatu. Niedawno pojawiły się także pieniądze u wojewodów, które możemy wykorzystać na zakupy niezbędne dla ochrony ludności. Otrzymaliśmy ponad 3 mln zł.
Natomiast jest bardzo mało czasu na to, żeby zrealizować te zakupy. Mamy czas do końca roku, jest listopad, nie ma pewności, czy zdążymy z procedurami przetargowymi, choć robimy wszystko, żeby zrealizować zadanie. Byłoby bardzo źle, gdyby pieniądze przepadły.
Nie ma takiej potrzeby. Mamy wydział zarządzania kryzysowego, który się tymi zadaniami zajmuje.
Jesteśmy dużym powiatem, choć z kadrą jest tu rzeczywiście duży problem, ale udało nam się skompletować dobrze wyszkolony zespół. Ale trzeba też pamiętać, że nie da się tego zarządzania kryzysowego prowadzić z pozycji zwykłego urzędnika. To nie jest, jak kiedyś, „profilaktyczny” wydział. Dziś wymagania co do tych pracowników są naprawdę duże. Zarówno te dotyczące ich kwalifikacji, jak i dyspozycyjności.
Realizują swoje zadania, których jest coraz więcej. Szczególnie w kontekście Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
Iwona Kurowska
Nauczycielka, działaczka polityczna i samorządowa, posłanka PiS na Sejm IX kadencji (2023 r.) i starosta garwoliński (od 2024 r.)
