Sędzia Andrzej Krasnodębski orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Przeszedłem w stan spoczynku 30 kwietnia br. Jestem cały czas rzecznikiem dyscyplinarnym, powołanym przez byłego ministra Adama Bodnara. O przedłużenie możliwości orzekania nie wnosiłem, bo obecny organ, który miałby decydować o wyrażeniu na to zgody, czyli neo-KRS, nie jest organem konstytucyjnym. Dlatego zdecydowałem, że nie będę się ubiegać o przedłużenie orzekania.
Zdecydowanie tak. Jestem w grupie tych sędziów, którzy nie mieli do kogo wystąpić z oświadczeniem, że chcą dalej orzekać do siedemdziesiątego roku życia. Jestem sędzią z 35-letnim doświadczeniem. Mogłem jeszcze służyć wymiarowi sprawiedliwości.
To trudne pytanie. Gdyby była legalna Krajowa Rada Sądownictwa, to na sześć miesięcy przed 30 kwietnia oczywiście złożyłbym oświadczenie o dalszej chęci orzekania. Dołączyłbym do niego dwa zaświadczenia lekarskie – jedno od lekarza medycyny pracy, drugie od psychologa i oczywiście dalej bym orzekał. Od tego czasu jednak wiele się wydarzyło i teraz bardzo bym się zastanawiał. Mam nadzieję, że ta ustawa zostanie uchwalona i następnie podpisana przez prezydenta. Nawet jeśli tak się jednak stanie, to nie wiem, jaką podejmę decyzję.
To, że po wyborach prezydenckich wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o nasze nadzieje, co do naprawy wymiaru sprawiedliwości. Nadzieje, które mieliśmy po zwycięstwie koalicji demokratycznej w wyborach 2023 r. Dziś nie jestem już pewien, jak to się potoczy.
Jeśli miałbym stanąć w obliczu orzekania z neosędziami, to z pewnością nie wchodziłoby to w rachubę. Bo to oznaczałoby, że znowu mam wrócić do stanu, który był i zresztą jest nadal. Beze mnie. Mówimy oczywiście cały czas o sytuacji, gdyby ta ustawa weszła w życie, choć sprawa jest jeszcze bardzo niepewna.
Mam świadomość, że jest to duże utrudnienie dla obywateli. Wymiar sprawiedliwości powinien im sprzyjać i przez długie lata sprzyjał. Niestety sytuacja w sądach zmieniła się drastycznie. Nie mam dobrych przeczuć co do dalszych losów ustawy praworządnościowej, której projekt przedstawił minister Waldemar Żurek.
Nie jestem pewien. Podobnie jak grupa sędziów, moich koleżanek i kolegów z Sądu Okręgowego w Warszawie, zwłaszcza sędziów karnistów, tych orzekających w pierwszej instancji, wiązałem bardzo duże nadzieje z nowym kierownictwem sądu. Spotkał nas bardzo duży zawód. Niestety w funkcjonowaniu Sądu Okręgowego w Warszawie nie zmieniło się nic albo zmieniło się bardzo niewiele.
Nie potrafię odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Sprawy losował system losowego przydziału spraw. Przez te prawie 25 lat orzekania w SO w Warszawie, miałem jedne z lepszych wyników tzw. załatwialności. Nie miałem więc problemu z dużym referatem.
Na pewno chciałbym porozmawiać z panią prezes Beatą Najjar na temat mojego funkcjonowania w sądzie.
Musiałbym ustalić, gdzie miałbym orzekać. Chciałbym się też dowiedzieć, czy zmiany w SO nastąpią, a jeśli tak, to jakie i kiedy. Czy nastąpi to szybciej czy wolniej.
Nadal pełnię funkcję rzecznika dyscyplinarnego ministra sprawiedliwości, więc mniej więcej dwa razy w tygodniu jestem w sądzie. Prowadzę postępowania dowodowe w sprawach, w których zostałem powołany przez ministra.
Rozmawiała Agata Łukaszewicz
