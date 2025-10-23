W kwietniu 2025 r. przeszedł pan w stan spoczynku w związku z ukończeniem 65. roku życia. Tymczasem sędziów brakuje, bo nowe konkursy nie są ogłaszane. Cierpią na tym obywatele.

Przeszedłem w stan spoczynku 30 kwietnia br. Jestem cały czas rzecznikiem dyscyplinarnym, powołanym przez byłego ministra Adama Bodnara. O przedłużenie możliwości orzekania nie wnosiłem, bo obecny organ, który miałby decydować o wyrażeniu na to zgody, czyli neo-KRS, nie jest organem konstytucyjnym. Dlatego zdecydowałem, że nie będę się ubiegać o przedłużenie orzekania.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przygotowuje projekt, który pozwoli sędziom, którzy przeszli w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, na dalsze orzekanie bez proszenia o zgodę neo-KRS. Czy pan jest w tej grupie?

Zdecydowanie tak. Jestem w grupie tych sędziów, którzy nie mieli do kogo wystąpić z oświadczeniem, że chcą dalej orzekać do siedemdziesiątego roku życia. Jestem sędzią z 35-letnim doświadczeniem. Mogłem jeszcze służyć wymiarowi sprawiedliwości.

Gdyby pan miał teraz taką możliwość, to zdecydowałby się wrócić do orzekania?

To trudne pytanie. Gdyby była legalna Krajowa Rada Sądownictwa, to na sześć miesięcy przed 30 kwietnia oczywiście złożyłbym oświadczenie o dalszej chęci orzekania. Dołączyłbym do niego dwa zaświadczenia lekarskie – jedno od lekarza medycyny pracy, drugie od psychologa i oczywiście dalej bym orzekał. Od tego czasu jednak wiele się wydarzyło i teraz bardzo bym się zastanawiał. Mam nadzieję, że ta ustawa zostanie uchwalona i następnie podpisana przez prezydenta. Nawet jeśli tak się jednak stanie, to nie wiem, jaką podejmę decyzję.

Co pana niepokoi?

To, że po wyborach prezydenckich wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o nasze nadzieje, co do naprawy wymiaru sprawiedliwości. Nadzieje, które mieliśmy po zwycięstwie koalicji demokratycznej w wyborach 2023 r. Dziś nie jestem już pewien, jak to się potoczy.