Andrzej Krasnodębski: Nie wrócę do orzekania z neosędziami

Jestem w grupie tych sędziów, którzy nie mieli do kogo wystąpić z oświadczeniem, że chcą dalej orzekać do siedemdziesiątego roku życia – mówi „Rz” Andrzej Krasnodębski, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, od kwietnia br. w stanie spoczynku, rzecznik dyscyplinarny ad hoc powołany przez byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, prowadzący do dziś postępowania dyscyplinarne.

Publikacja: 23.10.2025 04:49

Sędzia Andrzej Krasnodębski orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Agata Łukaszewicz

W kwietniu 2025 r. przeszedł pan w stan spoczynku w związku z ukończeniem 65. roku życia. Tymczasem sędziów brakuje, bo nowe konkursy nie są ogłaszane. Cierpią na tym obywatele.

Przeszedłem w stan spoczynku 30 kwietnia br. Jestem cały czas rzecznikiem dyscyplinarnym, powołanym przez byłego ministra Adama Bodnara. O przedłużenie możliwości orzekania nie wnosiłem, bo obecny organ, który miałby decydować o wyrażeniu na to zgody, czyli neo-KRS, nie jest organem konstytucyjnym. Dlatego zdecydowałem, że nie będę się ubiegać o przedłużenie orzekania.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przygotowuje projekt, który pozwoli sędziom, którzy przeszli w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, na dalsze orzekanie bez proszenia o zgodę neo-KRS. Czy pan jest w tej grupie?

Zdecydowanie tak. Jestem w grupie tych sędziów, którzy nie mieli do kogo wystąpić z oświadczeniem, że chcą dalej orzekać do siedemdziesiątego roku życia. Jestem sędzią z 35-letnim doświadczeniem. Mogłem jeszcze służyć wymiarowi sprawiedliwości.

Ustawa Waldemara Żurka. Wyroki tzw. neosędziów do podważenia, wystarczy wniosek
Sądy i trybunały
Ustawa Waldemara Żurka. Wyroki tzw. neosędziów do podważenia, wystarczy wniosek

Gdyby pan miał teraz taką możliwość, to zdecydowałby się wrócić do orzekania?

To trudne pytanie. Gdyby była legalna Krajowa Rada Sądownictwa, to na sześć miesięcy przed 30 kwietnia oczywiście złożyłbym oświadczenie o dalszej chęci orzekania. Dołączyłbym do niego dwa zaświadczenia lekarskie – jedno od lekarza medycyny pracy, drugie od psychologa i oczywiście dalej bym orzekał. Od tego czasu jednak wiele się wydarzyło i teraz bardzo bym się zastanawiał. Mam nadzieję, że ta ustawa zostanie uchwalona i następnie podpisana przez prezydenta. Nawet jeśli tak się jednak stanie, to nie wiem, jaką podejmę decyzję.

Co pana niepokoi?

To, że po wyborach prezydenckich wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o nasze nadzieje, co do naprawy wymiaru sprawiedliwości. Nadzieje, które mieliśmy po zwycięstwie koalicji demokratycznej w wyborach 2023 r. Dziś nie jestem już pewien, jak to się potoczy.

Czego jednak pan miałby się jeszcze obawiać? Jest pan przecież w stanie spoczynku.

Jeśli miałbym stanąć w obliczu orzekania z neosędziami, to z pewnością nie wchodziłoby to w rachubę. Bo to oznaczałoby, że znowu mam wrócić do stanu, który był i zresztą jest nadal. Beze mnie. Mówimy oczywiście cały czas o sytuacji, gdyby ta ustawa weszła w życie, choć sprawa jest jeszcze bardzo niepewna.

Mam świadomość, że jest to duże utrudnienie dla obywateli. Wymiar sprawiedliwości powinien im sprzyjać i przez długie lata sprzyjał. Niestety sytuacja w sądach zmieniła się drastycznie. Nie mam dobrych przeczuć co do dalszych losów ustawy praworządnościowej, której projekt przedstawił minister Waldemar Żurek.

Gdyby jednak miał pan taką gwarancję, że ta ustawa wejdzie w życie i że problem sędziów w stanie spoczynku zostanie rozwiązany, tak jak proponuje minister, to zgodziłby się pan na powrót?

Nie jestem pewien. Podobnie jak grupa sędziów, moich koleżanek i kolegów z Sądu Okręgowego w Warszawie, zwłaszcza sędziów karnistów, tych orzekających w pierwszej instancji, wiązałem bardzo duże nadzieje z nowym kierownictwem sądu. Spotkał nas bardzo duży zawód. Niestety w funkcjonowaniu Sądu Okręgowego w Warszawie nie zmieniło się nic albo zmieniło się bardzo niewiele.

Czytaj więcej

Sytuacja wykreowana przez ministra Żurka sprawia, że oprócz możliwości podważania orzeczeń z uwagi n
Opinie Prawne
Piotr Szymaniak: Kiedy wypada bić na alarm

Panie sędzio, ile spraw miał pan w referacie?

Nie potrafię odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Sprawy losował system losowego przydziału spraw. Przez te prawie 25 lat orzekania w SO w Warszawie, miałem jedne z lepszych wyników tzw. załatwialności. Nie miałem więc problemu z dużym referatem.

Co by pana przekonało, by wrócił pan do orzekania?

Na pewno chciałbym porozmawiać z panią prezes Beatą Najjar na temat mojego funkcjonowania w sądzie.

To znaczy?

Musiałbym ustalić, gdzie miałbym orzekać. Chciałbym się też dowiedzieć, czy zmiany w SO nastąpią, a jeśli tak, to jakie i kiedy. Czy nastąpi to szybciej czy wolniej.

Rozumiem, że na razie cieszy się pan stanem spoczynku?

Nadal pełnię funkcję rzecznika dyscyplinarnego ministra sprawiedliwości, więc mniej więcej dwa razy w tygodniu jestem w sądzie. Prowadzę postępowania dowodowe w sprawach, w których zostałem powołany przez ministra.

Rozmawiała Agata Łukaszewicz

