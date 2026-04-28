Kończy się akcja rozliczania podatku za 2025 r. Tym, którzy czekają do ostatniej chwili, Ministerstwo Finansów zaleca skorzystanie z serwisu Twój e-PIT, w którym na podatników czekają gotowe bądź częściowo przygotowane zeznania. Roczny PIT można też złożyć, korzystając z urzędowego serwisu e-Deklaracje, programów komercyjnych, a nawet w wersji papierowej (przesłać pocztą albo zanieść do urzędu). Spóźniać się nie warto, bo możemy zapłacić karę, a jeśli w zeznaniu wyszła dopłata, także odsetki za zwłokę.

Zeznanie dla przedsiębiorców: PIT-36, PIT-36L, PIT-28

Jak się rozliczyć? Zacznijmy od przedsiębiorców. Oni także mogą skorzystać z serwisu Twój e-PIT. Są tam informacje znane skarbówce (dane podatnika, kwoty zaliczek/ryczałtu zapłacone za poszczególne miesiące/kwartały). Przychody i koszty działalności (a ryczałtowcy tylko przychody, bo kosztów nie odliczają) przedsiębiorcy wpisują sami. Podają też dodatkowe informacje, np. sumę składek na ubezpieczenia społeczne zaliczonych do kosztów.

W zeznaniach za 2025 r. jest też nowość – przedsiębiorcy muszą wykazać przychody i koszty ze sprzedaży środków trwałych oraz rzeczy po leasingu (np. samochodów). Ma to związek ze zmianami zasad rozliczania składki zdrowotnej.

A co z ulgami? Przedsiębiorcy na skali znajdą w deklaracji PIT-36 ulgę na dzieci (jeśli była wykazana w rozliczeniu za 2024 r. albo dziecko urodziło się w 2025 r.). Ponadto w firmowych zeznaniach jest podany numer KRS organizacji pożytku publicznego, której przekazaliśmy rok wcześniej 1,5 proc. PIT (pod warunkiem, że nadal jest w wykazie uprawnionych). Możemy oczywiście ją zmienić.

Inne preferencje musimy wpisać sami. Przedsiębiorcy na skali mogą złożyć wspólne zeznanie z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem. Taki sposób rozliczenia może dać spore korzyści. Jeśli jednak chcą skorzystać z usługi Twój e-PIT, to muszą pamiętać, że fiskus proponuje zeznanie indywidualne. Trzeba więc zmienić sposób rozliczenia.

Po podaniu wszystkich informacji system wygeneruje zeznanie roczne i policzy podatek. Jeśli jest mniejszy niż zapłacone zaliczki (albo ryczałt), wyjdzie nadpłata (skarbówka ma 45 dni na jej zwrot, a jeśli złożyliśmy zeznanie w papierze, to trzy miesiące). Jeśli jest odwrotnie, musimy dopłacić fiskusowi. Ostatni dzień na wpłatę to 30 kwietnia, w tym terminie musimy też wysłać zeznanie.

Wynajmujący prywatnie składają PIT-28

Podatnicy, którzy zarabiają na wynajmie prywatnym (czyli niebędącym działalnością gospodarczą), rozliczają się z fiskusem na formularzu PIT-28. Także mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT, nie muszą wtedy przepisywać swoich danych, w serwisie są też kwoty wpłaconego za poszczególne miesiące/kwartały ryczałtu (oraz wypełniona rubryka z 1,5 proc. podatku). Resztę trzeba wpisać samemu. Przede wszystkim przychody z wynajmu oraz ulgi. Po uzupełnieniu zeznania trzeba je zaakceptować i wysłać. Nie zostanie bowiem przesłane automatycznie.

Gotowy PIT-37 dla pracowników. Warto dopisać ulgi

Prostsze zadanie mają ci, których wynagrodzenia rozlicza w trakcie roku płatnik, czyli pracownicy, zleceniobiorcy czy zarabiający na umowach o dzieło. W serwisie Twój e-PIT czeka na nich gotowe zeznanie. Jeśli nic z nim nie zrobią, zostanie automatycznie zaakceptowane (co oznacza, że będzie złożone w terminie). Gdy wynika z niego podatek do zapłaty, urząd skarbowy prześle w tej sprawie informację. Należy go uiścić w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Zeznaniem przygotowanym przez fiskusa warto się jednak zainteresować. Przede wszystkim dlatego, że nie ma w nim większości podatkowych preferencji (jak już wspomnieliśmy, może być w nim wpisana ulga na dzieci, powinniśmy jednak sprawdzić, czy wszystko się zgadza). Musimy je wprowadzić sami, np. ulgę rehabilitacyjną, na darowizny, ekologiczne ogrzewanie domu czy oszczędzanie na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Warto na to poświęcić trochę czasu, nagrodą jest mniejszy podatek.

W serwisie Twój e-PIT trzeba też zadeklarować, że chcemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem (albo samotnie wychowywanym dzieckiem). Fiskus proponuje bowiem zeznanie indywidualne, a na wspólnym można sporo zyskać.

Sprzedaż akcji i mieszkań, czyli PIT-38 i PIT-39

Podatnicy, którzy uzyskali przychody z kapitałów pieniężnych, np. sprzedaży akcji na giełdzie, rozliczają się na formularzu PIT-38. Zeznanie czeka na nich w usłudze Twój e-PIT (przygotowane na podstawie informacji PIT-8C). Oczywiście można je zmieniać, chociażby uzupełnić o dodatkowe koszty. Gdy nic z udostępnioną przez skarbówkę deklaracją nie zrobimy, zostanie automatycznie zaakceptowana.

W PIT-38 wykazujemy też zyski z funduszy kapitałowych. Zmieniło się to od 1 stycznia 2024 r. (wcześniej rozliczeniem zajmował się płatnik, czyli fundusz).

W serwisie Twój e-PIT nie ma natomiast zeznań dla tych, którzy w 2025 r. sprzedali mieszkanie lub dom. Oni składają deklarację PIT-39. Trzeba ją sporządzić samemu. Nie ma tego obowiązku podatnik, który sprzedał nieruchomość po pięciu latach od nabycia (liczonych od końca roku, w którym to nabycie nastąpiło).