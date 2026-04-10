Z informacji od pracodawców wynika, że Twój przychód jest zwolniony z opodatkowania – taka miła wiadomość czeka na młodych podatników, którzy wejdą na swoje konto w portalu e-Urząd Skarbowy i zajrzą do panelu Twój e-PIT. Czy na wszystkich? Nie, ulga dla młodych ma bowiem swoje warunki i nie każdy może z niej skorzystać.

Warunki zwolnienia z PIT dla młodych

Po pierwsze, zwolnienie jest tylko na niektóre przychody: z pracy, zleceń, zasiłków macierzyńskich, staży uczniowskich i praktyk absolwenckich. A co z pozostałymi, np. z działalności gospodarczej albo umowy o dzieło? Musimy je normalnie rozliczyć.

Po drugie, zwolnienie przysługuje do dnia 26. urodzin. Przychód uzyskany później powinien już być opodatkowany. Nawet jeśli jest należny za wcześniejszy okres. Załóżmy, że zlecenie zrealizowaliśmy w kwietniu, 3 maja ukończyliśmy 26 lat, a wynagrodzenie dostaliśmy 5 maja. Nie skorzystamy ze zwolnienia.

Czytaj więcej: PIT Pensja wypłacona w urodziny jest zwolniona z PIT Młodzi zatrudnieni na etacie bądź zleceniu i mający do 85 528 zł przychodu rocznie są zwolnieni z podatku. Jeśli jednak dostaną wynagrodzenie już p... Pro

Po trzecie, ulga ma swój limit. Zwolnione z podatku są tylko przychody do 85 528 zł rocznie. Co wtedy, gdy mamy wyższe? Nadwyżka nie jest objęta ulgą.

Czy młody składa zeznanie roczne?

Czy młody, który spełnia warunki zwolnienia, musi składać zeznanie roczne? Nie musi. Ale może to zrobić, zeznanie czeka zresztą na niego w portalu e-Urząd Skarbowy w usłudze Twój e-PIT. Warto je złożyć wtedy, gdy mamy prawo do ulgi na dzieci. Pamiętajmy bowiem, że nawet jeśli w zeznaniu rocznym nie wykazujemy żadnego podatku, możemy liczyć na zwrot przysługującego odliczenia – do wysokości zapłaconych składek ZUS. Jak czytamy w objaśnieniach ministra finansów z 27 grudnia 2022 r.: „Jeżeli podatnik uzyskał przychody objęte ulgą dla młodych, to nawet w sytuacji, gdy nie płaci PIT (bo nie uzyskał innych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali), ma prawo do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił z własnych środków od przychodów zwolnionych od podatku”.

W objaśnieniach znajdziemy przykład ojca dwójki dzieci, który zarabia na etacie i korzysta ze zwolnienia z PIT dla młodych. Zapłacone przez niego składki wyniosły około 10 tys. zł. W zeznaniu rocznym może wykazać ulgę na dzieci, wyniesie 2224,08 zł. Fiskus mu ją zwróci.

Zeznanie powinniśmy złożyć także wtedy, gdy mamy przychody zwolnione z PIT, ale płatnik potrącał w trakcie roku zaliczki na podatek. W rocznej deklaracji wykazujemy nadpłatę, a skarbówka musi ją oddać.

Kolejny powód do złożenia zeznania – wspólne rozliczenie z małżonkiem. „Uzyskiwanie przychodów korzystających z ulgi dla młodych nie pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia z mężem lub żoną” – przypomina MF na stronie podatki.gov.pl.

Młody może skorzystać z kwoty wolnej od PIT

Co zrobić, gdy w zeszłym roku przekroczyliśmy limit przychodów albo ukończyliśmy 26 lat? Trzeba złożyć zeznanie roczne. Nie oznacza to jednak od razu obowiązku opodatkowania części zarobków. Młody rozliczający się według skali ma bowiem prawo do kwoty wolnej od PIT, która wynosi 30 tys. zł dochodu rocznie. Może z niej skorzystać niezależnie od zwolnienia. Potwierdził to minister finansów w piśmie z 19 października 2022 r. (nr DD3.054.186.2022, jest to odpowiedź na interpelację poselską).

Zwolnienia dla młodych nie stosuje się do przychodów rozliczanych ryczałtem.