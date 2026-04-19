„Uwaga! Dziś i jutro 19 i 20 kwietnia prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” – napomniało RCB w komunikacie, który trafił do mieszkańców województw: lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Reklama Reklama

Odprawa w MSWiA. „Wszystkie jednostki w pełnej gotowości”

W związku z nadpływającym nad Polskę frontem przynoszącym deszcz i lokalne burze w niedzielę odbyła się odprawa służb i wojewodów z kierownictwem MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W komunikacie RCB przekazano, że spotkaniu przewodniczył wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, obecni byli wojewodowie: dolnośląski, lubuski, łódzki, opolski, śląski, wielkopolski, zachodniopomorski oraz przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie".

Jak zaznaczył Wiesław Leśniakiewicz, „potwierdzono, że wszystkie jednostki są w pełnej gotowości”. „Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację i jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem. Służby ściśle ze sobą współpracują i wymieniają się informacjami, a kierownictwo resortu regularnie otrzymuje raporty o stanie bezpieczeństwa” – oświadczył wiceszef resortu spraw wewnętrznych.

Ostrzeżenia IMGW I i II stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenia II stopnia (poważne) zostały wydane dla województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego (ważne do 20 kwietnia, godz. 15:00). Ostrzeżenia I stopnia wydano dla województw: zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego (ważne do 20 kwietnia, godz. 15:00).

W związku z opadami wydano także ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach. Dotyczą one dziewięciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Alerty te obowiązują do rana 21 kwietnia.