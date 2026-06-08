Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Kierwiński poinformował o akcji, podczas której funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt prawie tony heroiny.

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Największa operacja antynarkotykowa ostatnich lat

– To największa tego typu operacja od ponad dekady, to największa tego typu operacja antynarkotykowa ostatnich lat – ocenił szef MSWiA.

PRÓBA PRZEMYTU 1030 KG HEROINY Funkcjonariusze zabezpieczyli heroinę o szacunkowej czarnorynkowej wartości blisko 220 mln zł. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, w porcie w Gdyni zabezpieczono ponad tonę narkotyków ukrytych w kontenerach nadanych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W sprawie zatrzymano trzy osoby, a śledztwo ma charakter rozwojowy. W ramach współpracy z zagranicznymi służbami funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji otrzymali od HM Revenue & Customs – brytyjskiej służby celnej i podatkowej – informacje wskazujące, że do portu w Gdyni mogą trafić kontenery zawierające nielegalne substancje.

W drugiej połowie marca funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni oraz CBŚP przeprowadzili kontrolę czterech kontenerów nadanych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z dokumentacji przewozowej wynikało, że transport zawiera ozdobne cegły wykończeniowe.

Kontenery zostały poddane szczegółowej kontroli, w tym prześwietleniu skanerem RTG oraz sprawdzeniu z udziałem psa służbowego wyszkolonego do wykrywania narkotyków. W trakcie kontroli stwierdzono, że deklarowany towar stanowił jedynie przykrycie dla rzeczywistej zawartości transportu. W kontenerach znajdowały się pakunki z heroiną, co potwierdziły również przeprowadzone badania testerem narkotykowym.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 1030 kg heroiny o szacunkowej czarnorynkowej wartości blisko 220 mln zł. To jedno z największych tego typu zabezpieczeń dokonanych na terytorium Polski w ostatnich latach.

Przekazał, że w okresie pierwszych pięciu miesięcy roku służby zabezpieczyły ponad 83 t narkotyków. Dla porównania w całym 2025 r. zabezpieczonych zostało 56 t, a w 2022 r. – 19 t.

– Więc przez pięć miesięcy (...) polskie służby zneutralizowały cztery razy więcej narkotyków niż w 2022 r. – podkreślił.

Zlikwidowano 49 laboratoriów i 4 plantacje konopi

Dodał, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy zlikwidowano 49 laboratoriów i 4 plantacje konopi.

– Ten rok dzięki skutecznej pracy naszych służb wydaje się rokiem walki z narkotykami, walki z zorganizowaną przestępczością. Prawie 1200 osób zatrzymanych w tym zakresie, 83 osoby z zarzutami dotyczącymi kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (...). Dziś chcemy powiedzieć bardzo jasno i twardo: nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tych, którzy się tego typu procederem zajmują – zastrzegł Kierwiński.