Polska pozostaje jeszcze pod wpływem obszaru podwyższonego ciśnienia. Taki układ przez pewien czas blokował napływ deszczowych niżów znad Atlantyku i Morza Śródziemnego. W najbliższych dniach ta sytuacja zacznie się jednak zmieniać. Jak informuje TVN24 Meteo, do kraju wkroczy słabo aktywny front chłodny związany z niżem znad krajów bałtyckich.

Pogoda na piątek 17 kwietnia i weekend 18-19 kwietnia

W piątek możemy cieszyć się dość przyjemną pogodą. W większości kraju zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Więcej chmur pojawi się głównie na wschodzie i południu, gdzie może spaść niewielki deszcz. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15-16 stopni w centrum, do 18-19 stopni na zachodzie.

Sobota zdecydowanie będzie najprzyjemniejszym dniem z całego prognozowanego okresu. Nad Polską nadal będzie utrzymywać się pogodny wyż, a z południa napłynie cieplejsze powietrze. W większości regionów niebo będzie dość pogodne. Więcej chmur pojawi się jedynie na południowo-wschodnich krańcach kraju. Termometry pokażą od 15-16 stopni na północnym wschodzie, przez 17 stopni w centrum, do 20-21 stopni na zachodzie.

W niedzielę pogoda zacznie się już zmieniać – informuje TVN24 Meteo. Od zachodu przyjdzie do nas strefa opadów związana z frontem atmosferycznym. Zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać do dużego, a opady mogą przesuwać się stopniowo w głąb kraju. Lokalnie może spaść nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim do 19 stopni na Podkarpaciu.

Początek tygodnia chłodniejszy i miejscami deszczowy

W poniedziałek front deszczowy nadal będzie utrzymywał się nad Polską. Większe przejaśnienia możliwe są głównie na północnym wschodzie. W pozostałych regionach będzie dominować pochmurna aura z deszczem. Spadnie też temperatura. Na Suwalszczyźnie będzie około 10 stopni, a w centrum około 13 stopni.

We wtorek front zostanie wypchnięty na południe przez wyż znad Wysp Brytyjskich. Do Polski napłynie chłodne powietrze polarne z północnego wschodu. Choć niebo przeważnie będzie mocno zachmurzone, pojawią się też przejaśnienia. Na południu mogą wystąpić słabe opady. Temperatura utrzyma się na poziomie od 10 do 13 stopni.