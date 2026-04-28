Nowe przepisy wprowadzone zostaną na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2026/78 z dnia 12 stycznia 2026 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość.

Czytaj więcej Profilaktyka Koniec z tym składnikiem suplementów diety. Nowe przepisy już obowiązują Popularny składnik suplementów diety został zakazany w Polsce. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na taki krok ze względu na obawy o bezpieczeńst...

Stosowanie srebra w kosmetykach od 1 maja 2026 r.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego stanowi odpowiedź na pojawiające się wątpliwości związane ze stosowaniem srebra w produktach kosmetycznych w kontekście nowych unijnych przepisów. W efekcie ich wejścia w życie zaczną obowiązywać następujące ograniczenia związane z różnymi formami srebra (INCI Silver) stosowanymi w kosmetykach:

w Załączniku II (poz. 1727) obok już ujętego srebra w postaci nano (średnica cząstek od 1 do 100 nm) pojawiło się także srebro w postaci litej (średnica cząstek powyżej 1 mm);

do Załącznika III dodano (poz. 379) srebro w postaci proszku (średnica cząstek od 100 nm do 1 mm) – dozwolone do stosowania wyłącznie w pastach do zębów i płynach do płukania jamy ustnej w maksymalnym stężeniu 0,05 proc. w preparacie gotowym do użycia;

w Załączniku IV (poz. 142) ograniczono zastosowanie srebra jako barwnika (CI 77820, srebro w postaci proszku, średnica cząstek od 100 nm do 1 mm) – do produktów do warg i cieni do oczu w maksymalnym stężeniu 0,2 proc. w preparacie gotowym do użycia.

Jednocześnie, jak przypomina GIS, procedowany jest projekt nowego rozporządzenia rozszerzającego dozwolone zastosowanie srebra. Opiera się on na opinii Naukowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS), która wydawana jest przez niezależnych ekspertów w oparciu o dane toksykologiczne.

Projekt zakłada rozszerzenie załącznika III (poz. 379) o produkty niespłukiwane i produkty spłukiwane z maksymalnymi dozwolonymi stężeniami srebra w postaci proszku (średnica cząstek od 100 nm do 1 mm) odpowiednio 0,3 proc. i 0,2 proc. w preparacie gotowym do użycia.

Czytaj więcej Zdrowie Suplementy z olejem rybim a poziom cholesterolu. Nowe wytyczne ekspertów Suplementy z olejem rybim są powszechnie stosowane w celu wsparcia zdrowia serca, jednak nowe wytyczne wskazują, że nie obniżają one skutecznie poz...

Stosowanie srebra w kosmetykach. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny w swoim stanowisku podkreślił, „[...] że nie znajduje podstaw – popartych kwestiami zdrowotnymi – do wycofywania z rynku produktów kosmetycznych spełniających wymagania określone na podstawie opinii naukowej”. Dodał również, że ponowne stosowanie srebra w wyżej wymienionych grupach produktów pozostaje w toku procesu regulacyjnego.

Jednocześnie podkreślił, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą prowadzić indywidualne postępowania, których celem jest weryfikacja zgodności kosmetyków zawierających srebro z przepisami.

Na koniec GIS zastrzega, że jego stanowisko „[...] nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów prawa”.