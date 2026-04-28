We wtorek były premier zabrał głos na konferencji prasowej w Sejmie. Jarosław Kaczyński rozpoczął wystąpienie od poruszenia tematu kryptowalut.

– Przed chwilą mieliśmy na sali (plenarnej Sejmu – red.) kolejną, niebywale wręcz bezczelną próbę przypisywania Prawu i Sprawiedliwości odpowiedzialności za aferę z kryptowalutami i z tą firmą, która to prowadziła – oświadczył.

Jarosław Kaczyński o sprawie kryptowalut: PiS nie ma z tym nic wspólnego

– Nasza formacja nie ma z tym absolutnie nic wspólnego – zadeklarował. – A po drugie, to wszystko działo się przez ostatnie lata pod kontrolą służb, które są w całkowitej i takiej dalece przekraczającej normalne zależności państwowe dyspozycji obecnej władzy – dodał. Prezes PiS przekonywał, że służby „wykonują różnego rodzaju bezprawne działania w stosunku do opozycji”. – Natomiast jakoś były niezwykle wręcz mało aktywne jeżeli chodzi o tę sprawę – zaznaczył, odnosząc się do sprawy, którą Koalicja Obywatelska nazywa „kryptoaferą”.

– Przyjdzie czas na to, że ta afera będzie wyjaśniona. Ja nie mam wątpliwości, kto tutaj w ostateczności zostanie uznany za winnego – mówił w Sejmie Kaczyński.

– Chciałem też powiedzieć, że twierdzenia, że jakieś organizacje z nami związane otrzymywały od tej firmy jakieś pieniądze, jest po prostu nieprawdziwe. Wiadomo na przykład, że pewna telewizja dostawała, ale jako żywo ona nie jest z nami związana i uczciwie mówiąc nie w każdej sprawie się zgadzamy, mówiąc dość łagodnie – kontynuował.

Jarosław Kaczyński chce całkowitego zakazu kryptowalut w Polsce

Prezes PiS został zapytany, czy poprze trzecią rządową ustawę regulującą rynek kryptowalut, jeśli się ona pojawi. – Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut – odparł. – I oczywiście taką ustawę poprę, natomiast jeżeli to będzie ustawa częściowa, to będę musiał się przyjrzeć, czy ona przypadkiem kogoś, tak jak tej firmy, nie wyklucza, bo przecież ta firma w istocie tej ustawy, która została zawetowana przez prezydenta, nie podlegała – podkreslił.

– To też warto wziąć pod uwagę, kto tutaj naprawdę miał z tym jakieś związki. Ja nie wiem jakie, wobec tego nie będę na ten temat mówił, ale dziwna sytuacja, trzeba ją będzie kiedyś wyjaśnić, ale to nie w obecnych warunkach politycznych, bo mamy tutaj w tej chwili kraj całkowitego bezprawia – powiedział w Sejmie Jarosław Kaczyński.

