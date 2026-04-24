Sylwester Suszek urodził się w 1989 r. w Katowicach, a wychował w Piekarach Śląskich. Jest synem górnika i nauczycielki. Ma siostrę Nicolę. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł licencjata z zarządzania firmą i projektami. Niewiele wiadomo na temat jego życia prywatnego. Według doniesień medialnych ma partnerkę i dwójkę dzieci.

Reklama Reklama

Sylwester Suszek. Początki kariery biznesowej

Swoją działalność biznesową Sylwester Suszek rozpoczął od uruchomienia sklepu zajmującego się montażem komputerów i sprzedażą części.

Później zajął się pośrednictwem finansowym. Jego kariera w tej dziedzinie – jak wynika z danych zawartych na profilu Suszka na LinkedIn, cytowanych przez serwis e-kursy-walut.pl – zaczęła rozwijać się od 2011 r., kiedy został dyrektorem generalnym w Multimoney, firmie zajmującej się kredytami dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Następnie został prezesem zarządu w LemonFinance Sp. z o.o., firmie zajmującej się pośrednictwem finansowym wyspecjalizowanym w leasingach oraz kredytach dla firm. W międzyczasie był też dyrektorem marketingu w Doradcy24 S.A. odpowiedzialnym za strategię marketingową i promocję produktów.

Jak Sylwester Suszek zaczął działać na rynku kryptowalut

Sylwester Suszek zasłynął jako twórca i prezes BitBay, jednej z pierwszych i największych giełd kryptowalut w Polsce. Założył ją w 2014 r. i już wkrótce okrzyknięty został „polskim królem kryptowalut” lub „polskim królem bitcoinów”. Kryptowalutami zainteresował się, zanim stały się popularne w naszym kraju.

W 2018 r., po tym, jak BitBay został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, Suszek przeniósł spółkę na Maltę. W 2021 r. ustąpił z funkcji prezesa. W tym samym roku nastąpił też rebranding firmy – BitBay zmienił nazwę na Zonda (później Zondacrypto), a nowym prezesem został Przemysław Kral.

Jak informuje BeInCrypto, Sylwester Suszek do 30. roku życia zgromadził ogromny majątek, którego wartość była jednak trudna do oszacowania. W czasie największego boomu na kryptowaluty spekulowano, że mógł być jednym z najbogatszych Polaków. Suszek lubił chwalić się swoim bogactwem – luksusowymi apartamentami, prywatnym helikopterem, drogimi samochodami i gadżetami.

Tajemnicze zaginięcie Sylwestra Suszka

10 marca 2022 r. Sylwester Suszek zaginął. Ostatni raz widziany był tego dnia po południu, kiedy wsiadał do samochodu na stacji paliw przy ul. Wiosennej w Czeladzi na Śląsku.

„Sylwester Suszek 10 marca 2022 roku wyjechał rano z domu na spotkanie biznesowe do Czeladzi. Po jego zakończeniu około 15.00, odjechał. Od tamtej chwili nie nawiązał on kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia mężczyzna był ubrany w czarne buty sportowe z pomarańczowymi elementami, oliwkowo-czarną kurtkę z żółtym paskiem, niebieskie jeansy i czarną bluzę. Mężczyzna miał przy sobie małą torbę – saszetkę przewieszaną przez ramię” – informowała śląska policja w swoim komunikacie z 14 marca 2022 r. dotyczącym poszukiwań Suszka.

Od marca 2022 r. pojawiło się wiele teorii związanych z zaginięciem Suszka – od porwania przez ucieczkę do raju podatkowego. Mężczyzna do dziś pozostaje osobą zaginioną, a jego poszukiwania prowadzi zarówno policja, jak i rodzina.

Sylwester Suszek i dubajski wątek w aferze Zondacrypto

Nazwisko Sylwestra Suszka pojawia się w kontekście afery Zondacrypto, której nowy, dubajski wątek ujawniło niedawno śledztwo „Rzeczpospolitej”. Zgodnie z jego ustaleniami biznesmen przekazał udziały w giełdzie kryptowalut do trzech tajemniczych spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które z kolei kontrolowane są przez spółki Suszka zarejestrowane w Luksemburgu.

Jak informowała „Rzeczpospolita”, „(…) wszystkie trzy spółki powiązane z Zondacrypto utworzono z tzw. agentem typu nominee, a to forma lokowania brudnych pieniędzy, bardzo często wykorzystywana przez rosyjskich oligarchów do omijania sankcji nałożonych przez USA i Zachód. Jak mówią (..,) nasze źródła w służbach – to nie jest przypadek, że akurat tam i w taki sposób Suszek z kolegami postanowili ulokować swój majątek”.