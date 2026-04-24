Sylwester Suszek
Sylwester Suszek urodził się w 1989 r. w Katowicach, a wychował w Piekarach Śląskich. Jest synem górnika i nauczycielki. Ma siostrę Nicolę. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł licencjata z zarządzania firmą i projektami. Niewiele wiadomo na temat jego życia prywatnego. Według doniesień medialnych ma partnerkę i dwójkę dzieci.
Swoją działalność biznesową Sylwester Suszek rozpoczął od uruchomienia sklepu zajmującego się montażem komputerów i sprzedażą części.
Później zajął się pośrednictwem finansowym. Jego kariera w tej dziedzinie – jak wynika z danych zawartych na profilu Suszka na LinkedIn, cytowanych przez serwis e-kursy-walut.pl – zaczęła rozwijać się od 2011 r., kiedy został dyrektorem generalnym w Multimoney, firmie zajmującej się kredytami dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Następnie został prezesem zarządu w LemonFinance Sp. z o.o., firmie zajmującej się pośrednictwem finansowym wyspecjalizowanym w leasingach oraz kredytach dla firm. W międzyczasie był też dyrektorem marketingu w Doradcy24 S.A. odpowiedzialnym za strategię marketingową i promocję produktów.
Sylwester Suszek, założyciel BitBay, poprzedniczki Zondacrypto, nagrywał rozmowy ze swoimi partnerami biznesowymi. Jednym z nich był Rafał Zaorski,...
Sylwester Suszek zasłynął jako twórca i prezes BitBay, jednej z pierwszych i największych giełd kryptowalut w Polsce. Założył ją w 2014 r. i już wkrótce okrzyknięty został „polskim królem kryptowalut” lub „polskim królem bitcoinów”. Kryptowalutami zainteresował się, zanim stały się popularne w naszym kraju.
W 2018 r., po tym, jak BitBay został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, Suszek przeniósł spółkę na Maltę. W 2021 r. ustąpił z funkcji prezesa. W tym samym roku nastąpił też rebranding firmy – BitBay zmienił nazwę na Zonda (później Zondacrypto), a nowym prezesem został Przemysław Kral.
Jak informuje BeInCrypto, Sylwester Suszek do 30. roku życia zgromadził ogromny majątek, którego wartość była jednak trudna do oszacowania. W czasie największego boomu na kryptowaluty spekulowano, że mógł być jednym z najbogatszych Polaków. Suszek lubił chwalić się swoim bogactwem – luksusowymi apartamentami, prywatnym helikopterem, drogimi samochodami i gadżetami.
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział w piątek, że śledczy zajmujący się aferą Zondacrypto będą badać wątek fin...
10 marca 2022 r. Sylwester Suszek zaginął. Ostatni raz widziany był tego dnia po południu, kiedy wsiadał do samochodu na stacji paliw przy ul. Wiosennej w Czeladzi na Śląsku.
„Sylwester Suszek 10 marca 2022 roku wyjechał rano z domu na spotkanie biznesowe do Czeladzi. Po jego zakończeniu około 15.00, odjechał. Od tamtej chwili nie nawiązał on kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia mężczyzna był ubrany w czarne buty sportowe z pomarańczowymi elementami, oliwkowo-czarną kurtkę z żółtym paskiem, niebieskie jeansy i czarną bluzę. Mężczyzna miał przy sobie małą torbę – saszetkę przewieszaną przez ramię” – informowała śląska policja w swoim komunikacie z 14 marca 2022 r. dotyczącym poszukiwań Suszka.
Od marca 2022 r. pojawiło się wiele teorii związanych z zaginięciem Suszka – od porwania przez ucieczkę do raju podatkowego. Mężczyzna do dziś pozostaje osobą zaginioną, a jego poszukiwania prowadzi zarówno policja, jak i rodzina.
Przemysław Kral, szef giełdy kryptowalut Zondacrypto, która obecnie ulega de facto likwidacji, od tygodnia jest w Izraelu - podaje Onet.
Nazwisko Sylwestra Suszka pojawia się w kontekście afery Zondacrypto, której nowy, dubajski wątek ujawniło niedawno śledztwo „Rzeczpospolitej”. Zgodnie z jego ustaleniami biznesmen przekazał udziały w giełdzie kryptowalut do trzech tajemniczych spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które z kolei kontrolowane są przez spółki Suszka zarejestrowane w Luksemburgu.
Jak informowała „Rzeczpospolita”, „(…) wszystkie trzy spółki powiązane z Zondacrypto utworzono z tzw. agentem typu nominee, a to forma lokowania brudnych pieniędzy, bardzo często wykorzystywana przez rosyjskich oligarchów do omijania sankcji nałożonych przez USA i Zachód. Jak mówią (..,) nasze źródła w służbach – to nie jest przypadek, że akurat tam i w taki sposób Suszek z kolegami postanowili ulokować swój majątek”.
