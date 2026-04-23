W piątek Sejm po raz drugi nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów, która miała na celu umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego sprawowania nadzoru nad tym rynkiem, a tym samym zapewniałoby stosowanie unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) w polskiej przestrzeni prawnej.

Reklama Reklama

Dziś Polsat News informuje, że według nieoficjalnych informacji z Kancelarii Prezydenta, akceptację głowy państwa mogłaby zyskać ustawa o kryptowalutach autorstwa Polski 2050, jeśli Sejm przyjmie ją w obecnej formie.

Kryptowaluty: szansę na podpis prezydenta ma bardzo podobny projekt do rządowego

Chodzi o projekt złożony w Sejmie 5 grudnia ub.r. przez posłów Polski 2050, podobny do rządowego, który nie zyskał akceptacji głowy państwa, ale uwzględniający niektóre zastrzeżenia prezydenta. M.in. projekt nie obejmuje kantorów internetowych, skupia się na wdrożeniu MiCA.

- Składamy bardzo podobny projekt do tego rządowego, który skutecznie zawetował prezydent. Jest to projekt ulepszony, który jest krokiem naprzód wobec argumentów pana prezydenta, które choć naciągane, być może warte są rozważenia. Nasz projekt zakłada m.in. pięciokrotne obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów, a także usunięcie niektórych przepisów nadregulacyjnych – informował reprezentant zgłaszających poseł Adam Gomoła.

Druk otrzymał numer 2363. Odbyły się też konsultacje społeczne z udziałem 33 osób. Mniej więcej połowa z nich oceniła projekt jako niepotrzebny, przeregulowany lub skomplikowany.

W grze będą projekty Mentzena, Petru i Domańskiego

Oprócz projektu Polski 2050, w Sejmie są także inne projekty regulujące rynek kryptoaktywów. Złożony w lutym projekt Konfederacji także ogranicza regulację krajową do rozwiązań niezbędnych do stosowania MiCA. Projekt o nr RPW/7190/2026 zyskał poparcie prawie wszystkich uczestników konsultacji społecznych.

Ustawa zgłoszona przez parlamentarzystów Polski 2050 to jedna z kilku inicjatyw poselskich w tej sprawie. Jest też projekt Konfederacji, a swój własny pisze również Ryszard Petru. Jednocześnie nad kolejną wersją rządowej ustawy pracuje również minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Własny projekt zamierza też zgłosić Klub Parlamentarny Centrum. Jego przygotowaniem zajmują się Ryszard Petru i Sławomir Ćwik.

Jak informuje Polsat News, nad nową wersją rządowej ustawy pracuje również minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.