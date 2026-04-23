„Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego” - napisał Cenckiewicz w serwisie X.

„Od teraz będę wspierał Pana Prezydenta w zupełnie innej roli. Mojemu następcy – gen. Andrzejowi Kowalskiemu, i wszystkim moim współpracownikom z BBN, udzielam poparcia, dziękuję i życzę powodzenia” - dodał ustępujący szef BBN.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w serwisie X, że dymisja została przyjęta. „Pełniącym obowiązki Szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa Biura” - oświadczył rzecznik.

Cenckiewicz napisał, że rezygnację ze stanowiska podjął „w odpowiedzialności za państwo” i zarzuca rządowi Donalda Tuska „brutalną ingerencję i presję na BBN”. „Niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN, zaś mnie uniemożliwił pełnienie funkcji powierzonej mi w dniu 7 sierpnia 2025 r. przez Prezydenta RP” - dodał.

Ustępujący szef BBN nawiązał do wyroku NSA z 15 kwietnia. NSA oddalił wówczas skargi kasacyjne prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 czerwca 2025 r., które dotyczyły decyzji o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Sprawa poświadczenia bezpieczeństwa Sławomira Cenckiewicza

W lipcu 2024 r. szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk, po przeprowadzeniu kontrolnego postępowania sprawdzającego, cofnął Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa z 2021 r., dotyczące dostępu do wszystkich klauzul informacji niejawnych. Mimo tego rok później prezydent Karol Nawrocki mianował Cenckiewicza na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – to funkcja, w której dostęp do państwowych tajemnic jest kluczowy.

„Rzeczpospolita” ujawniła, że powodem odebrania poświadczenia miało być to, że w tzw. ankiecie bezpieczeństwa osobowego z 2021 r. Cenckiewicz miał „zataić” przed tą służbą pewne informacje, co miało sugerować, że nie daje on „rękojmi zachowania tajemnicy”. Organ drugiej instancji (Prezes Rady Ministrów, czyli premier Donald Tusk) utrzymał decyzję szefa SKW.

Sławomir Cenckiewicz wstąpił w listopadzie 2024 r. zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w czerwcu 2025 r. wydał postanowienie korzystne dla szefa BBN. W sierpniu 2025 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków WSA.

- Może sam prezydent chciał mieć urzędnika, który będzie mógł mieć dostęp do informacji tajnych i niejawnych, bo widać było, że ta instytucja działa trochę kulawo. Gdy były spotkania na najwyższym szczeblu, a zamiast prof. Cenckiewicza była tylko tabliczka, albo nawet tabliczki nie było – skomentował decyzję w rozmowie z TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

