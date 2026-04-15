W opublikowanym w środę komunikacie Naczelny Sąd Administracyjny poinformował, że oddalił połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi kasacyjne prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 czerwca 2025 r. Sprawy te, ze skarg premiera, dotyczyły decyzji o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Reklama Reklama

Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym. NSA podał, że ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnienie wyroku, uzasadnienie to nie będzie podlegało publicznemu udostępnieniu przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Czytaj więcej Służby Ujawniamy kulisy cofnięcia Sławomirowi Cenckiewiczowi dostępu do tajemnic Recepty i dwie wizyty u lekarza uruchomiły machinę sprawdzania obecnego szefa BBN przez służby. Sąd jednak ocenił, że Sławomir Cenckiewicz niczego...

Sławomir Cenckiewicz ogłasza zwycięstwo ws. poświadczeń bezpieczeństwa

Sławomir Cenckiewicz skomentował decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego w mediach społecznościowych. „Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia! Dziękuję NSA!” – napisał w serwisie X. Zapowiedział, że o godz. 14.00 w środę wygłosi oświadczenie w sprawie „odzyskanych” poświadczeń bezpieczeństwa, które jego zdaniem bezprawnie odebrano mu w lipcu 2024 r. „decyzją Jarosława Stróżyka i Karoliny Kisłowskiej”.

„Game over” (gra skończona – red.) – skomentował Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

Sprawa zaczęła się niemal dwa lata temu. W lipcu 2024 r. szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk, po przeprowadzeniu kontrolnego postępowania sprawdzającego, cofnął Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa z 2021 r., dotyczące dostępu do wszystkich klauzul informacji niejawnych. Rok później prezydent Karol Nawrocki mianował Cenckiewicza na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – to funkcja, w której dostęp do państwowych tajemnic jest kluczowy.

Jak pisaliśmy, powodem odebrania poświadczenia miało być to, że w tzw. ankiecie bezpieczeństwa osobowego z 2021 r. Cenckiewicz miał „zataić” przed tą służbą pewne informacje, co miało sugerować, że nie daje on „rękojmi zachowania tajemnicy”.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych twierdzi, że Sławomir Cenckiewicz nie uzyskał dostępu do informacji niejawnych

Do sprawy poświadczeń bezpieczeństwa dla Sławomira Cenckiewicza oraz decyzji NSA odniósł się także Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu Dobrzyński przyznał, że wydane w środę 15 kwietnia wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, oddalające skargi kasacyjne, „ostatecznie zamykają etap sądowo-administracyjny sprawy dotyczącej cofnięcia Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych”.

„Nie oznacza to jednak, że Sławomir Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych. Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów” – zastrzegł.

Rzecznik Siemoniak wyraził stanowisko, że w okresie od wydania wyroków przez NSA do „dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego” szef BBN nie posiada dostępu do informacji niejawnych i „nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa”. Według Dobrzyńskiego, powodem sytuacji jest „nierozstrzygnięta kwestia dawania przez Sławomira Cenckiewicza rękojmi zachowania tajemnicy, co jest koniecznym warunkiem dostępu do informacji niejawnych”.

Rzecznik powołał się przy tym na fragment wyroku WSA, cytując słowa, według których „ponownie rozpoznając sprawę, organ uwzględni ocenę prawną i wnioski przedstawione w uzasadnieniu”.

Wkrótce więcej informacji