Były wicepremier mówił na antenie Radia ZET o relacjach polsko-ukraińskich, polityce historycznej oraz finansowaniu modernizacji Wojska Polskiego. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że jego formacja będzie domagać się radykalnych kroków rządu na arenie międzynarodowej.

Reklama Reklama

Czy Polska powinna blokować wejście Ukrainy do UE?

Zdaniem Mariusza Błaszczaka, Polska nie powinna poprzeć dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej, dopóki „ideologia banderyzmu będzie powszechna na Ukrainie”. Polityk dodał, że Kijów „musi stanąć w prawdzie”, ponieważ formacje UPA dopuściły się ludobójstwa na polskiej ludności.

Były szef MON odrzucił również kompromisowe propozycje zmiany nazewnictwa ukraińskich jednostek wojskowych, mające wskazywać na walkę UPA z reżimem sowieckim. Argumentował, że zbrodniczy charakter tych organizacji uniemożliwia jakiekolwiek ustępstwa. Równocześnie wezwał do odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Mariusz Błaszczak i flaga UPA. Uroczystość z udziałem byłego wicepremiera

Podczas rozmowy poruszono wątek wizyty Mariusza Błaszczaka w Kijowie w lutym 2023 r. , gdzie składał kwiaty w sąsiedztwie barw związanych z ruchem banderowskim. Były minister przyznał, że obecność tego symbolu była dla niego zaskoczeniem. Poinformował, że jego interwencje u ówczesnego ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa były bagatelizowane i tłumaczone kontekstem historycznym, natomiast kolejny szef resortu, Rustem Umerow, deklarował brak kompetencji do rozwiązania tego problemu.

Polityk PiS zwrócił również uwagę na fakt, że prezydent Ukrainy podczas ostatniej podróży do Europy Zachodniej zrezygnował z tranzytu przez lotnisko w Jasionce pod Rzeszowem, wybierając trasę przez Mołdawię. W ocenie Błaszczaka świadczy to o słabości dyplomatycznej obecnego premiera Polski. – Żadnych atutów w ręku nie ma Donald Tusk – stwierdził.

Spór o finansowanie armii. SAFE kontra Korea

Mariusz Błaszczak odniósł się do zarzutów obecnego kierownictwa MON dotyczących zaciągania miliardowych pożyczek komercyjnych w Korei Południowej przez poprzedni rząd. Były szef MON odrzucił krytykę, podkreślając, że zakupy czołgów Abrams, K-2 czy systemów HIMARS stanowiły realny przełom modernizacyjny.

Były minister skrytykował obecny rząd za korzystanie z unijnego programu SAFE. Twierdził, że pożyczki komercyjne Banku Gospodarstwa Krajowego różnią się od programów europejskich, które jego zdaniem niosą za sobą ryzyko polityczne. – SAFE jest programem politycznym ograniczonym do Unii Europejskiej. Ma zaszytą warunkowość – oświadczył, sugerując, że wypłata środków może zostać zablokowana przez Brukselę w przypadku braku realizacji określonych postulatów migracyjnych lub światopoglądowych.

Błaszczak o planach parlamentarnych PiS-u

Wiceprezes PiS zapowiedział dalsze kroki mające na celu rozliczanie gabinetu koalicji. Potwierdził złożenie wniosku o wotum nieufności wobec szefa MSWiA, krytykując resort m.in. za rozporządzenia dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Błaszczak zadeklarował również, że prezes Jarosław Kaczyński planuje start w kolejnych wyborach parlamentarnych.