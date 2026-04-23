- BGK podpisał umowę o finansowaniu projektu z zakresu dual-use. Myślę, że to jest superważne dla polskich biznesów, które chcą współpracować z Ukrainą - poinformował Kowal pytany o to jakie ważne informacje z Brukseli, skąd przyleciał, przywiózł do Katowic.

Paweł Kowal: Rozwiązania, które proponowaliśmy Ukraińcom, Ukraińcy proponują teraz innym krajom

Były wiceszef MSZ był pytany czy powinniśmy rozmawiać o odbudowie Ukrainy, czy też o tym, jak zwiększyć jej zdolności obronne i dostarczyć więcej uzbrojenia, w związku z tym, że wojna najeźdźcza Rosji przeciw Ukrainie wciąż trwa.

- Powinniśmy rozmawiać o synergii i o tym jak polski biznes jest w stanie przygotować się do odbudowy Ukrainy teraz, w trakcie, bo jest taki element odbudowy Ukrainy „teraz, w trakcie”, bo jest taki element odbudowy Ukrainy np. jeśli chodzi o finansowanie technologii wojskowych, ale też myśleć o tym co będzie, kiedy ustanie wojna – wojna może w każdej chwili się zakończyć jakimś porozumieniem, jakimś zawieszeniem broni - podkreślił.

Kowal mówił, że „obsesją” jego i jego zespołu było to, aby w momencie, gdy wojna się zakończy, żaden polski biznes nie był w gorszej sytuacji niż jakikolwiek biznes francuski, niemiecki czy hiszpański.

- Bilans tych dwóch lat (działania Rady ds. Współpracy z Ukrainą): podstawowe instrumenty finansowe dla tych, którzy działają w eksporcie, dla tych, którzy działają z pozycji Polski wspierając rozbudowę Ukrainy, a przede wszystkim dla tych, którzy szykują inwestycje – wyliczał. - Te podstawowe rzeczy, wiem, że nie są doskonałe, ale to działa. Do tego dostawiamy umowy rządowe na wsparcie strategicznych inwestycji. Nasze rozwiązanie, które proponowaliśmy Ukraińcom, dzisiaj Ukraina proponuje każdemu innemu państwu: na te największe inwestycje gwarancje państwowe w postaci umowy międzyrządowej - dodał.

Teraz, jak tu siedzimy, trwają ekshumacje: nikogo to już nie ekscytuje, nie ma wokół tego wojen, krzyków Paweł Kowal, przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą.

- Co najważniejsze w naszym zespole powstał projekt Europejskiego Funduszu Flagowego (na rzecz Odbudowy Ukrainy), który rok temu pani (Ursula) von der Leyen, przewodnicząca KE ogłosiła jako najważniejszą inicjatywę europejską, wiemy, że ten projekt zostanie sfinalizowany w tym roku podczas Ukrainie Recovery Conference w Gdańsku – mówił też Kowal.

Poseł KO po liście tego, co udało się osiągnąć w relacjach z Ukrainą mówił też o trwających ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie. - A do tego, przy okazji niejako, pierwszy raz od 20 lat uruchomiliśmy ze stroną ukraińską ekshumacje, czyli kwestie humanitarne, one były bardzo ważne. Teraz, jak tu siedzimy, trwają ekshumacje: nikogo to już nie ekscytuje, nie ma wokół tego wojen, krzyków – podkreślił.

Na pytanie czy polityka historyczna nie przeszkadza w polityce gospodarczej w relacjach z Ukrainą, Kowal odparł, że: „jeśli się do niej podchodzi rozsądnie i miejsce historii jest tam, gdzie jest”, czyli w przestrzeni nauki, wówczas dialog historyczny, który się toczy „ani przeszkadza, ani pomaga”. - Najbardziej przeszkadzało, kiedy nie było dialogu historycznego. A najbardziej przeszkadzało, gdy sprawy humanitarne – bo kwestie ekshumacji i poszukiwań odłączam od kwestii historycznych – kiedy te sprawy nie były załatwione – dodał.

