W poniedziałek, według zapowiedzi IMGW, należy spodziewać się nie tylko opadów o umiarkowanym i silnym charakterze, lecz także lokalnie występujących burz – szczególnie w zachodniej Polsce oraz na Przedgórzu Sudeckim.

Ostrzeżenia IMGW: Intensywne opady deszczu i silny wiatr

IMGW wydał w poniedziałek rano dla części kraju ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.

Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek dla całego województwa lubuskiego, a także dla części województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, które obowiązywać będą w poniedziałek 20 kwietnia od godz. 10:00 do 20:00 w części województwa zachodniopomorskiego, a dokładnie w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim i kołobrzeskim.

„W strefie nadmorskiej prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do około 70 km/h, z północnego wschodu” – ostrzega IMGW.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek. Do kiedy będzie padać?

W poniedziałek na północy i północnym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W tych rejonach nie są prognozowane opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie duże i całkowite – okresami możliwe opady deszczu o natężeniu umiarkowanym (od 10 mm do 20 mm). Tego dnia maksymalnie na termometrach od 8 do 13 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami jedynie na terenach podgórskich Karpat (ok. 6 stopni Celsjusza).

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu okresami możliwy deszcz. Temperatura minimalna od minus 1 do 4 stopni Celsjusza.

Wtorek 21 kwietnia z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na południu okresami wzrastającym do dużego. Miejscami na południu i południowym wschodzie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 do 13 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko na wybrzeżu i miejscami na terenach podgórskich (ok. 7 stopni Celsjusza).

W nocy z wtorku na środę słabe opady możliwe jedynie w rejonach podgórskich. Temperatura minimalna od minus 2 do 4 stopni Celsjusza.

Pogoda na kolejne dni. Będzie cieplej

Kolejne dni przyniosą nieznaczne ocieplenie. W środę maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 12 stopni Celsjusza miejscami na południowym wschodzie i na północy do 17 stopni Celsjusza miejscami w centrum. Jedynie na krańcach południowych znacznie chłodniej – jedynie 4 stopnie Celsjusza. Podobnych temperatur spodziewać należy się w czwartek i piątek. Od soboty kolejne ochłodzenie. Maksymalne temperatury od 5 do 11 stopni Celsjusza.

W piątek i sobotę w całym kraju możliwe opady deszczu. W sobotę, zwłaszcza miejscami na wschodzie, intensywne.