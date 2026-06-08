Izraelski nalot na Iran w nocy z niedzieli na poniedziałek był odwetem za rakiety, które Iran wysłał w niedzielny wieczór na Izrael. Działania Iranu z kolei były odpowiedzią na atak izraelskiego lotnictwa na południową dzielnicę Bejrutu, bastion Hezbollahu. Ten nalot był z kolei następstwem ostrzału północnego Izraela, przeprowadzonego przez Hezbollah kilka dni wcześniej.

Reklama Reklama

Jest to niekontrolowana spirala przemocy, która stała się klasyką w konfliktach nie tylko na Bliskim Wschodzie. Izraelskiego odwetu nie zdołał powstrzymać prezydent USA Donald Trump, apelem do izraelskiego premiera Beniamina Netanjahu o rozwagę w momencie, gdy ważą się losy całej wojny z Iranem.

Netanjahu nie krył nigdy, że nie jest zwolennikiem negocjacji z Iranem i uważa, że jedynie dalsze bombardowania są w stanie zmiękczyć reżim w Teheranie. Wygląda na to, że premier Izraela nie jest bez racji.

Dlaczego Iranowi zależy na uratowaniu Hezbollahu?

– Nie ulega wątpliwości, że to Iran doprowadził do obecnej eskalacji po zawarciu porozumienia w ubiegłym tygodniu pomiędzy władzami Libanu a Izraelem o zwieszeniu broni i spacyfikowaniu Hezbollahu także przy pomocy USA – mówi „Rzeczpospolitej” Nadim Shehadi z Bejrutu, były ekspert londyńskiego think tanku Chatham House.

Hezbollah przez dziesięciolecia stworzył w Libanie prawdziwe państwo w państwie i stał się cennym frontowym i zbrojnym ugrupowaniem w walce z Izraelem. Nie może więc dziwić, że Teheran uzależnia zawarcie porozumienia z USA, które ma zakończyć wojnę, od zaprzestania niszczycielskich ataków na Hezbollah przez Izrael.

– Wspieranie ruchu oporu w Libanie jest obowiązkiem nas wszystkich, a usunięcie Izraela z regionu jest osiągalnym celem dla muzułmanów – ogłosił niedawno Esmail Kaani, dowódca formacji Al-Kuds wchodzącej w skład irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Obecnie Iranowi chodzi o usunięcie izraelskiej armii z obszaru południowego Libanu (o powierzchni 600 km2) zajętego przez państwo żydowskie w nadziei, że stosowanie tam taktyki spalonej ziemi pozwoli nie tylko osłabić Hezbollah militarnie, ale i trwale wyeliminować jego polityczne wpływy w Bejrucie.

Hezbollah w Libanie walczy obecnie o przetrwanie

Dla Izraela walka z Hezbollahem jest zadaniem priorytetowym niemal na równi z dążeniem do pozbawienia Iranu możliwości zbudowania broni jądrowej. Powstrzymaniu Hezbollahu miało służyć zawarte w ubiegłym tygodniu w Waszyngtonie porozumienie libańsko-izraelsko-amerykańskie. Hezbollah je odrzucił i wysłał w ubiegłym tygodniu dwie rakiety na Izrael.

– Nie ma wątpliwości, że stało się to na rozkaz Teheranu, który chce za wszelką cenę utrzymać swe wpływy w Libanie poprzez włączenie sprawy Hezbollahu do porozumienia z USA – tłumaczy Nadim Shehadi. W jego opinii Hezbollah walczy o przetrwanie w sytuacji, gdy traci poparcie nawet części swej bazy – mniejszości szyickiej w Libanie, która ma już dość wojny rozpoczętej przez Hezbollah.

– Jest to sytuacja przypominająca nieco wydarzenia sprzed kilku dekad z czasów wojny Izraela z Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) pod kierunkiem Jasera Arafata. Wszyscy się od niego odwrócili, gdy zapowiedział, iż Bejrut stanie się drugim Stalingradem w walce Palestyńczyków z Izraelem. Izrael był wprawdzie wrogiem, lecz Libańczycy chcieli zawrzeć z nim pokój. Tak jest i obecnie, lecz miejsce OWP zajął po ewakuacji bojowników Arafata do Tunisu Hezbollah, będący zbrojnym ramieniem Iranu – mówi Shehadi.

W opinii ekspertów całkowita eliminacja Hezbollahu z libańskiej sceny politycznej jest praktycznie niemożliwa. W końcu nie udało się tego dokonać nawet z Hamasem w Gazie po ponad dwóch latach niesłychanie barbarzyńskiej wojny. Hezbollah jest nadal reprezentantem dużej części ludności szyickiej, stanowiącej połowę libańskich muzułmanów, ma kilkunastu deputowanych w parlamencie i dwóch ministrów w libańskim rządzie.

Hezbollah wszedł na scenę polityczną Libanu i zaczął uczestniczyć w wyborach, gdy dzięki Islamskiej Republice Iranu oraz Syrii Asadów stał się potężną siłą militarną. Dzisiaj jest mocno osłabiony. To efekt działań Izraela po dwukrotnym zaatakowaniu Izraela na polecenie z Teheranu. Pierwszy raz w zeszłym roku, w czasie dwunastodniowej wojny USA i Izraela z Iranem. Po raz drugi na początku marca, po rozpoczęciu nowej wojny przeciw reżimowi ajatollahów przez Amerykanów i Izraelczyków

„Nowa wielka strategia Iranu”. Teheran chce zmienić Bliski Wschód

„Zamiast doprowadzić do upadku Iranu, wojna doprowadziła do nieoczekiwanych zmian. Teheran jest teraz pewien swoich osiągnięć i zdeterminowany, by je utrwalić w kraju i za granicą. Wojna dała początek nowemu Iranowi, który zmieni oblicze Bliskiego Wschodu i wpłynie na geopolitykę na lata” – piszą Narges Bajoghli i Vali Nasr w najnowszym wydaniu „Foreign Affaires” w analizie zatytułowanej „Nowa wielka strategia Iranu. Jak odrodzona Republika Islamska zmieni Bliski Wschód”.

Ich zdaniem Teheran, wychodzący z założenia, że nie przegrał wojny, nie ma zamiaru porzucić swych sojuszników w regionie. Nie chce więc zmienić swych relacji z Hezbollahem, milicjami szyickimi w Iraku czy ruchem Hutich w Jemenie. Ma to być nowa wielka strategia. Zgodnie z nią zarządzanie przez Teheran tzw. osią oporu nie będzie już oparte na „ideologicznym romantyzmie” z czasów odchodzącej Republiki Islamskiej, ale na pewnej „dyscyplinie strategicznej”, którą nowy powojenny Iran oprze na idei nacjonalizmu. Ma to zagwarantować powrót do przedwojennego status quo.

Użycie przez Iran trudnych do eliminacji przez USA czy Izrael tanich systemów uzbrojenia, jak drony czy szybkie łodzie do minowania Zatoki Perskiej, ma mu pomóc w realizacji tego celu. Wcześniej służył do tego rozwój programu atomowego i możliwość wyprodukowania broni jądrowej.

– W obecnej sytuacji należy się spodziewać wymiany uderzeń pomiędzy Izraelem i Iranem. To może potrwać kilka dni, lecz nie zmienia wiele w ogólnym obrazie i nie zagraża w zasadniczym stopniu negocjacjom pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem – mówi „Rzeczpospolitej” Icchak Klein z prawicowego think tanku Kohelet Policy Forum. Jego zdaniem Izrael pragnie doprowadzić do tego, aby w te negocjacje nie została włączona sprawa Hezbollahu. Nie wiadomo oczywiście, co zrobi Trump, lecz Izrael nie zaprzestanie wojny z Hezbollahem, gdyż najważniejszym zadaniem państwa żydowskiego jest doprowadzenie do sytuacji, w której władze w Bejrucie przestaną być zakładnikami organizacji sterowanej z Teheranu.