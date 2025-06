Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, że „skończy się to, że putinowcy, że ludzie Putina, że agentura Putina może tutaj tak swobodnie działać i jeszcze do tego działać pod osłoną policji i co miesiąc składać tutaj haniebny napis”. Odniósł się w ten sposób do składanego co miesiąc przez przeciwników obchodów smoleńskich wieńca z napisem „Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach”.

- Te czasy się kończą - ocenił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński: Będę się za was modlił

Były premier mówił też, że był we wtorek u spowiedzi i miał przy tej sposobności okazję „wysłuchać takiego polecenia księdza, by modlić się za tych, którzy prześladują, za tych, którzy dokonują tych haniebnych czynów”. - Będę się za was modlił, żebyście po odebraniu słusznej kary nawrócili się i zostali zbawieni - zwrócił się do protestujących, kończąc jednocześnie wystąpienie.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku na pl. Piłsudskiego w Warszawie Foto: PAP/Radek Pietruszka

W katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, politycy, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń. Polska delegacja zmierzała na uroczystości organizowane z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.