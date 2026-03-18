Rzeczpospolita
Prawo
Wynagrodzenia w prokuraturze wzrosną. Jest projekt ministra sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje podwyżkę widełek wynagrodzeń dla asystentów i starszych asystentów prokuratorów. Wyższe wynagrodzenia będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2026 r.

Publikacja: 18.03.2026 11:36

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Mateusz Adamski

Podwyżki przewiduje nowy projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów, który trafił właśnie do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania. 

Przypomnijmy, iż dotychczasowe widełki wynosiły: na stanowisku asystenta prokuratora od 6 500 zł do 8 000 zł brutto, a na stanowisku starszego asystenta prokuratora od 8 000 zł do 9 000 zł brutto. Co istotne, obowiązują one we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury, bez rozróżnienia na szczebel jednostki, w której są zatrudnieni asystenci.

Asystenci i starsi asystenci prokuratora będą mogli zarobić więcej. Ile?

W ocenach skutków regulacji resort wskazuje, iż w ustawie budżetowej na 2026 r. przewidziano wzrost wynagrodzenia osób zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (w tym asystentów i starszych asystentów prokuratorów) o 3 proc. Jak przy tym wyjaśnia, przy obecnie określonej dolnej i górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego asystentów nie byłoby możliwe podwyższenie przedstawicielom tej grupy zawodowej wynagrodzenia w pełnej wysokości. „Konieczne jest zatem ustalenie wyższej dolnej oraz górnej granicy zasadniczego wynagrodzenia, poprzez wydanie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości regulującego tę kwestię” – podkreśla MS. 

1546

Tylu asystentów było zatrudnionych w prokuraturach na dzień 1 stycznia 2026 r.

I tak, zgodnie z projektem rozporządzenia, widełki wynagrodzeń dla asystentów prokuratorów wzrosną do przedziału od 6700 do 8240 zł brutto. Jeśli zaś chodzi o starszych asystentów, mowa o widełkach od 8240 do 9270 zł brutto. Utrzymana ma zostać zasada, iż widełki będą obowiązywać bez względu na szczebel jednostki organizacyjnej prokuratury, w której są oni zatrudnieni. Jak tłumaczy bowiem resort sprawiedliwości, „zróżnicowanie i uzależnienie wysokości wynagrodzenia zasadniczego od pozycji jednostki organizacyjnej prokuratury będącej miejscem pracy asystenta albo starszego asystenta prokuratora – przy przyjęciu założenia, iż najwyższe wynagrodzenie przyznawane byłoby w Prokuraturze Krajowej, a najniższe w prokuraturze rejonowej – mogłoby prowadzić do potencjalnego pokrzywdzenia asystentów i starszych asystentów prokuratorów zatrudnionych w niższych jednostkach organizacyjnych prokuratury, gdzie zakres ich obowiązków oraz obciążenie pracą nie jest mniejsze niż w jednostkach organizacyjnych prokuratury wyższego szczebla”.

Przepisy rozporządzenia mają dotyczyć wynagrodzeń wypłacanych od 1 stycznia 2026 r., a więc asystenci otrzymają wyrównania. Z danych przekazanych przez MS wynika, iż tego dnia w prokuraturze zatrudnionych było 1546 asystentów, z czego 663 otrzymywało wynagrodzenie w dolnej granicy. 

