Podwyżki przewiduje nowy projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów, który trafił właśnie do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania.

Przypomnijmy, iż dotychczasowe widełki wynosiły: na stanowisku asystenta prokuratora od 6 500 zł do 8 000 zł brutto, a na stanowisku starszego asystenta prokuratora od 8 000 zł do 9 000 zł brutto. Co istotne, obowiązują one we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury, bez rozróżnienia na szczebel jednostki, w której są zatrudnieni asystenci.

Asystenci i starsi asystenci prokuratora będą mogli zarobić więcej. Ile?

W ocenach skutków regulacji resort wskazuje, iż w ustawie budżetowej na 2026 r. przewidziano wzrost wynagrodzenia osób zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (w tym asystentów i starszych asystentów prokuratorów) o 3 proc. Jak przy tym wyjaśnia, przy obecnie określonej dolnej i górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego asystentów nie byłoby możliwe podwyższenie przedstawicielom tej grupy zawodowej wynagrodzenia w pełnej wysokości. „Konieczne jest zatem ustalenie wyższej dolnej oraz górnej granicy zasadniczego wynagrodzenia, poprzez wydanie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości regulującego tę kwestię” – podkreśla MS.