Metropolita Epifaniusz przekazał informację o śmierci patriarchy Filareta w mediach społecznościowych. „Dziś z głębokim smutkiem żegnamy Jego Świątobliwość Patriarchę Filareta” – napisał. Wezwał wiernych do modlitwy za zmarłego oraz złożenia kondolencji jego bliskim.

Reklama Reklama

Podkreślił również, że Filaret „pozostawił po sobie nauczanie o jedności ukraińskiego Kościoła i znaczeniu wspólnoty wiernych”.

W 1990 roku, po śmierci patriarchy Pimena, pełnił obowiązki locum tenens (namiestnika) tronu moskiewskiego. Przegrał jednak rywalizację o urząd patriarchy z Aleksym II i postanowił zostać patriarchą w Kijowie. Od tamtej pory stał się jednym z największych wrogów moskiewskiego patriarchy.

Zmarł patriarcha Filaret, jeden z najbardziej wpływowych duchownych Ukrainy

Filaret przez dekady był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci ukraińskiego prawosławia. Jako zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego odegrał kluczową rolę w dążeniu do uniezależnienia się od Patriarchatu Moskiewskiego. Jego nazwisko stało się symbolem walki o autokefalię.