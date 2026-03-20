Ukraina wysyła swoje jednostki na Bliski Wschód

Szczątki irańskiego drona Shahed 131/136, prezentowane na wystawie w Kijowie
W ubiegłym tygodniu Umerow odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Katar, Kuwejt i Jordanię. Poinformował, że ukraińskie jednostki zostały rozmieszczone w tych krajach i że „nakreślono dalsze kroki w celu długoterminowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa” z każdym z nich.
„Ukraińscy specjaliści wojskowi działają w każdym z tych krajów pod nadzorem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony” – napisał na portalu X.
Czytaj więcej
Kijów poinformował, że prawie tuzin krajów na całym świecie zwróciło się o pomoc i radę w obronie przed dużymi falami tanich dronów kamikaze, które Rosja od lat wystrzeliwuje w kierunku swojego sąsiada, a obecnie Iran wykorzystuje w Zatoce Perskiej.
Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w serwisie Telegram, że Ukraina „prowadzi szczegółowe rozmowy z partnerami na wszystkich niezbędnych szczeblach”, a ukraińskie zespoły „już współpracują z pięcioma państwami w zakresie przeciwdziałania irańskim dronom Shahed”. „Przekazaliśmy oceny eksperckie, pomagamy budować system ochrony” – napisał Zełenski na portalach społecznościowych po naradzie z Umerowem.
Czytaj więcej
Zełenski przekazał, że polecił Umerowowi dokonanie oceny „rzeczywistej gotowości krajów na całym świecie do udziału w misjach stabilizacyjnych”. „Ważne jest, aby globalne znaczenie Ukrainy w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz jakość ukraińskiej wiedzy fachowej w zakresie ochrony życia zostały uznane przez wszystkich partnerów” – napisał, nie podając szczegółów.
Umerow poinformował, że ukraińskie zespoły „skupiają się na wykorzystaniu naszych technologii do przeciwdziałania atakom dronów i konsultują się z partnerami w sprawie rozwiązań obrony powietrznej w oparciu o wojenne doświadczenia Ukrainy”.
Czytaj więcej
„Ukraina stoi na straży życia i suwerenności obok tych, którzy wspierają nas w zachowaniu naszej niepodległości. Dążymy do dalszego wzmacniania partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa z naszymi sojusznikami” – napisał sekretarz RBNiO Ukrainy.
Iran od 28 lutego prowadzi naloty na Izrael i państwa Zatoki Perskiej w odpowiedzi na rozpoczęte tego dnia ataki USA i Izraela.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas