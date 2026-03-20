Ukraina wysyła swoje jednostki na Bliski Wschód

W ubiegłym tygodniu Umerow odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Katar, Kuwejt i Jordanię. Poinformował, że ukraińskie jednostki zostały rozmieszczone w tych krajach i że „nakreślono dalsze kroki w celu długoterminowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa” z każdym z nich.

„Ukraińscy specjaliści wojskowi działają w każdym z tych krajów pod nadzorem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony” – napisał na portalu X.

Ukraińskie doświadczenia walki z Shahedami pomocne w rejonie Zatoki Perskiej

Kijów poinformował, że prawie tuzin krajów na całym świecie zwróciło się o pomoc i radę w obronie przed dużymi falami tanich dronów kamikaze, które Rosja od lat wystrzeliwuje w kierunku swojego sąsiada, a obecnie Iran wykorzystuje w Zatoce Perskiej.

