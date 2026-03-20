Reklama

Ukraina wysyła swoje jednostki na Bliski Wschód

W pięciu krajach Bliskiego Wschodu Ukraina rozmieściła jednostki wojskowe, mające na celu ochronę infrastruktury krytycznej i cywilnej przed dronami - poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Rustem Umerow po ubiegłotygodniowej wizycie w tym regionie.

Publikacja: 20.03.2026 14:28

Szczątki irańskiego drona Shahed 131/136, prezentowane na wystawie w Kijowie

Foto: Reuters/Alina Smutko

Bartosz Lewicki

W ubiegłym tygodniu Umerow odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Katar, Kuwejt i Jordanię. Poinformował, że ukraińskie jednostki zostały rozmieszczone w tych krajach i że „nakreślono dalsze kroki w celu długoterminowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa” z każdym z nich. 

„Ukraińscy specjaliści wojskowi działają w każdym z tych krajów pod nadzorem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony” – napisał na portalu X.

Kijów poinformował, że prawie tuzin krajów na całym świecie zwróciło się o pomoc i radę w obronie przed dużymi falami tanich dronów kamikaze, które Rosja od lat wystrzeliwuje w kierunku swojego sąsiada, a obecnie Iran wykorzystuje w Zatoce Perskiej. 

Reklama
Reklama
Jak atakują drony Shahed-136

Foto: PAP

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w serwisie Telegram, że Ukraina „prowadzi szczegółowe rozmowy z partnerami na wszystkich niezbędnych szczeblach”, a ukraińskie zespoły „już współpracują z pięcioma państwami w zakresie przeciwdziałania irańskim dronom Shahed”. „Przekazaliśmy oceny eksperckie, pomagamy budować system ochrony” – napisał Zełenski na portalach społecznościowych po naradzie z Umerowem.

Zełenski przekazał, że polecił Umerowowi dokonanie oceny „rzeczywistej gotowości krajów na całym świecie do udziału w misjach stabilizacyjnych”. „Ważne jest, aby globalne znaczenie Ukrainy w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz jakość ukraińskiej wiedzy fachowej w zakresie ochrony życia zostały uznane przez wszystkich partnerów” – napisał, nie podając szczegółów.

Umerow: Ukraina stoi na straży życia i suwerenności

Umerow poinformował, że ukraińskie zespoły „skupiają się na wykorzystaniu naszych technologii do przeciwdziałania atakom dronów i konsultują się z partnerami w sprawie rozwiązań obrony powietrznej w oparciu o wojenne doświadczenia Ukrainy”.

Reklama
Reklama

„Ukraina stoi na straży życia i suwerenności obok tych, którzy wspierają nas w zachowaniu naszej niepodległości. Dążymy do dalszego wzmacniania partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa z naszymi sojusznikami” – napisał sekretarz RBNiO Ukrainy.

Iran od 28 lutego prowadzi naloty na Izrael i państwa Zatoki Perskiej w odpowiedzi na rozpoczęte tego dnia ataki USA i Izraela.

Irańskie ataki odwetowe

Foto: Infografika PAP


Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama