Iran opracował nowy dron, specjalnie dla Rosji. Będzie polował na HIMARS-y?

Ukraina i jej zachodni sojusznicy od dawna oskarżają Teheran o przekazywanie Rosji setek dronów-kamikadze Shahed-131/136, które są używane przez Rosję do zmasowanych uderzeń powietrznych na cele na Ukrainie. Drony-kamikadze Shahed są stosunkowo tanie (20-50 tys. dolarów), często tańsze niż pociski przeciwlotnicze używane do ich strącania.



Dron Shahed-107 ma mieć długość ok. 2,5 metra i rozpiętość skrzydeł ok. 3 metrów. Jego zasięg ma wynosić ok. 1 500 km. Dron ten ma należeć do tej samej rodziny co dron Shahed-101.



Shahed-107 ma być wyposażony w nadajnik przekazujący na żywo obraz wideo. Takie wyposażenie oznacza, że dron ten może być wykorzystywany do identyfikowania celów na froncie i wskazywanie ich innym dronom lub innym zestawom uzbrojenia.



Iran miał zorganizować testy drona Shahed-107 oraz zmodernizowanego drona Shahed-136, na które zaprosił Rosjan, w bazie sił powietrznych w centralnym Iranie.



Rosyjski resort obrony i irański MSZ odmówiły komentarza w tej sprawie.



We wrześniu 2023 roku prezydent Iranu zaprzeczył jakoby jego kraj przekazywał drony lub inne systemy uzbrojenia, których Rosja używałaby na Ukrainie.