Rosja nie potrzebuje czasu na odbudowę zdolności militarnych – twierdzi były dowódca estońskiej armii gen. Martin Herem. W jego ocenie kluczowe jest jedno: kiedy zakończy się aktywna faza wojny w Ukrainie.

– Jeśli walki ustaną jutro, mamy może rok. Jeśli za dwa lata – trzy. Nie istnieje żaden stały bufor bezpieczeństwa – podkreśla w rozmowie z WP.pl. To stanowisko stoi w kontrze do ocen części zachodnich wywiadów, które wskazują na kilkuletnie „okno przygotowań”.

Skala możliwości Rosjan: tysiące dronów i miliony pocisków

Według generała Rosja produkuje dziennie nawet 400 dronów typu Shahed, a w magazynach może mieć ich około 16 tys. Do tego dochodzą 3 mln pocisków artyleryjskich rocznie z własnej produkcji, 1,5 mln dodatkowych z Korei Północnej oraz od 500 do 1000 rakiet balistycznych i manewrujących.