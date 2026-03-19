Z tego artykułu dowiesz się: Co trzeba zmienić, by sprawnie realizować wielkie inwestycje infrastrukturalne w Polsce

W jaki sposób zabezpieczono i zwiększono finansowanie strategicznych projektów infrastrukturalnych

Jakie zmiany systemowe są konieczne w zakresie procedur budowlanych?

W jaki sposób Polska rozwija współpracę międzynarodową w obszarze projektów transportowych i połączeń transgranicznych

Polska jest w procesie realizacji ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. – One zmieniają całość poglądu na polską gospodarkę, logistykę oraz uwarunkowania związane z rynkiem. Natomiast ja ze swoimi współpracownikami zastanawiam się i przygotowuję cały krajobraz, który ma sprzyjać kolejnym inwestycjom i jak najsprawniejszej ich realizacji – mówił minister.

Ze względu na skalę projektów konieczne jest zapewnienie dostępu do finansowania. – Kiedy przychodziłem do ministerstwa, budżet infrastruktury wynosił 58 mld zł. W tym roku mamy ponad 100 mld zł. Odblokowaliśmy pieniądze z KPO, wyprostowaliśmy wszystkie kwestie związane z funduszami europejskimi – podkreślał minister. Zaznaczał, że wraz z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, Polska chce nadawać ton przygotowaniom do nowej perspektywy finansowej, by oddawała ona specyfikę naszych potrzeb.

Inwestycje bez barier

Konieczne jest jednocześnie przeprowadzenie zmian w zakresie procedur. I nie chodzi tu o kosmetyczne korekty, a o całkowitą zmianę podejścia. Klimczak zapowiedział przedstawienie do konsultacji wielkiego pakietu deregulacji w budownictwie. Przepisy nie mogą blokować projektów, inwestycje muszą być realizowane sprawnie. Minister poinformował, że współpracuje w tym zakresie z ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem, z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim i ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem. – Działamy razem, aby legislacja, procedury, działania operacyjne nie powodowały utrudnień, nie korkowały nam inwestycji – informował.