Polska jest w procesie realizacji ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. – One zmieniają całość poglądu na polską gospodarkę, logistykę oraz uwarunkowania związane z rynkiem. Natomiast ja ze swoimi współpracownikami zastanawiam się i przygotowuję cały krajobraz, który ma sprzyjać kolejnym inwestycjom i jak najsprawniejszej ich realizacji – mówił minister.
Ze względu na skalę projektów konieczne jest zapewnienie dostępu do finansowania. – Kiedy przychodziłem do ministerstwa, budżet infrastruktury wynosił 58 mld zł. W tym roku mamy ponad 100 mld zł. Odblokowaliśmy pieniądze z KPO, wyprostowaliśmy wszystkie kwestie związane z funduszami europejskimi – podkreślał minister. Zaznaczał, że wraz z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, Polska chce nadawać ton przygotowaniom do nowej perspektywy finansowej, by oddawała ona specyfikę naszych potrzeb.
Konieczne jest jednocześnie przeprowadzenie zmian w zakresie procedur. I nie chodzi tu o kosmetyczne korekty, a o całkowitą zmianę podejścia. Klimczak zapowiedział przedstawienie do konsultacji wielkiego pakietu deregulacji w budownictwie. Przepisy nie mogą blokować projektów, inwestycje muszą być realizowane sprawnie. Minister poinformował, że współpracuje w tym zakresie z ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem, z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim i ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem. – Działamy razem, aby legislacja, procedury, działania operacyjne nie powodowały utrudnień, nie korkowały nam inwestycji – informował.
– Jesteśmy także po spotkaniu z ministrem Berkiem z przedstawicielami Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej, bo konieczna w Polsce jest zmiana w obu tych obszarach – dodał, zapowiadając, że wkrótce pojawić się powinien projekt dotyczący zmian w tym zakresie. – Nie możemy dłużej czekać, jeśli chcemy, by inwestycje przebiegały płynnie – mówił. Jak zaznaczał, Krajowa Izba Odwoławcza potrzebuje zmian, które sprawią, że orzecznictwo będzie ujednolicone, a składanie odwołań – lepiej uregulowane. – Jeśli chodzi o odwołania, wszystkie strony na tym cierpią. Każdy przestój, każdy dzień oczekiwania na termin odwołania w KIO, to potężne straty finansowe – podkreślał minister.
Trwają już prace w wielu kluczowych obszarach. Przygotowywane są inwestycje na ogromną skalę, jak choćby budowa elektrowni jądrowej. W tym przypadku resort infrastruktury jest odpowiedzialny za budowę dróg, nowych linii kolejowych, a także infrastruktury morskiej. Zapewnił, że jak dotąd zadania realizowane są „w dobrym tempie”, zgodnie z harmonogramem. – To jest o tyle ważne, że w szczycie przy tej inwestycji będzie pracowało kilkanaście tysięcy osób. I to właśnie od infrastruktury dostępu zależy właściwe tempo realizacji docelowej elektrowni jądrowej – mówił. W toku są również inne zadania, jak choćby budowa Portu Polska, Kolei Dużych Prędkości czy budowa dróg.
Minister podkreślał też wagę współpracy międzynarodowej w projektach infrastrukturalnych. – Po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii Trójkąta Weimarskiego spotkali się ministrowie infrastruktury Francji, Polski i Niemiec odpowiedzialni za transport. Udało mi się podpisać porozumienie z partnerami niemieckimi na odcinki transgraniczne – mówił. Zawarto też porozumienie dotyczące kolei dużych prędkości. – Na jego podstawie będziemy analizować połączenie kolei dużych prędkości, które zaczynamy budować w Polsce, z Niemcami i z Czechami – zaznaczał. Połączenia międzynarodowe są pożądane nie tylko ze względu na podróżujących, ale też ze względu na przedsiębiorców polskich i zagranicznych, którzy inwestują w Polsce i potrzebują dostępu do sąsiednich rynków.
