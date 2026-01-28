Na spotkanie do prezydenta nie wybierają się też przedstawiciele klubu Nowej Lewicy. Swoich reprezentantów wysyłają na spotkanie dwie pozostałe partie koalicyjne – Polska 2050 i PSL.

Barbara Nowacka: Karol Nawrocki zapowiadał cykliczne Rady Gabinetowe. Po pierwszej zrezygnował

Nowacka pytana o spotkanie oświadczyła, że decyzją władz klubu KO przedstawiciele klubu nie udadzą się na spotkanie. – Jest porządek, ład konstytucyjny. Prezydent próbuje podważać konstytucyjny rozdział władzy, pod pozorem miłych spotkań pokazywać, że on stanowi centrum władzy w Polsce. Nie, nie stanowi – wyjaśniła.

Minister edukacji przypomniała, że prezydent zapowiadał w przeszłości cykliczne spotkania Rady Gabinetowej (posiedzenia rządu, którym przewodzi prezydent – red.). – I po pierwszym, gdy przewaga Donalda Tuska była bardzo widoczna, a później na zamkniętej części spotkania eksperci pana prezydenta jak na skórce od banana wykładali się na każdym zaproponowanym temacie, jakoś ten temat znikł – dodała z przekąsem. Do jedynego jak dotąd posiedzenia Rady Gabinetowej zwołanego przez Nawrockiego doszło w sierpniu, w pierwszych tygodniach jego prezydentury.

Nowacka mówiła też, że z rozmów z prezydentem „nic dobrego nie wynika”. – One niczego nie przynoszą – dodała. W poniedziałek z prezydentem spotkał się wicepremier i minister spraw zagranicznych z KO, Radosław Sikorski. W ubiegłym tygodniu doszło z kolei do spotkania z Karolem Nawrockim koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka (KO) oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej i prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.