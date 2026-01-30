Aktualizacja: 30.01.2026 05:18 Publikacja: 30.01.2026 04:30
Filip Antosiak zginął w obronie Ukrainy przed armią rosyjską w okolicach Pokrowska
Ukraińcy bardziej dostrzegają pomoc płynącą z Niemiec i Wielkiej Brytanii niż z Polski. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy Estera Fliegier, opisując najnowszy raport Centrum Mieroszewskiego.
Widać, że w naszych relacjach odkładają się trochę echa nastrojów antyukraińskich czołowych partii opozycyjnych. Pewnie w ukraińskiej infosferze rezonują – jestem przekonany, że wzmacniane przez kremlowską propagandę – przypadki kryminalne (ostatnio np. napad z użyciem noża na ukraińskiego kierowcę przez kobietę, która potem próbowała go oskarżyć o gwałt). Zadra tkwi też po protestach polskich rolników na granicy z Ukrainą.
Nie potrafimy opowiadać o skali niesionej sąsiadowi pomocy, ale nie mam pretensji do polskich dyplomatów, którzy zostali w Kijowie. Zostawiają wiele niedostrzeganych znaków wsparcia. To zaprocentuje. Teraz pilotują dostawy generatorów prądu dla miast, które Putin chce zamrozić, wcześniej kontenerów mieszkalnych (widziałem je w Borodziance, miasteczku zrównanym z ziemią w czasie rosyjskiej okupacji), współtworzą na ukraińskiej prowincji ośrodki wsparcia dla weteranów. Wraz ze wsparciem wojskowym (a przecież przekazujemy Ukraińcom samoloty MIG-29) jest to konkretny polski udział w powstrzymywaniu Moskwy.
Mamy też grono ambasadorów, którzy realizują działania mniej widowiskowe – Exen dostarcza samochody, Szczepan Twardoch, autor wybornej powieści „Null”, zaopatruje w sprzęt jednostki frontowe, podobnie jak Karolina Kuzema. Damian Duda ratuje życie rannym żołnierzom w strefie kontaktu. Rzecznikami ukraińskiej sprawy są także politycy niewskazani w badaniu Centrum Mieroszewskiego: Paweł Kowal i Michał Dworczyk.
Ukraińcy nie zapominają o krwi przelanej przez Polaków, którzy wstąpili do tamtejszej armii – polskie flagi widziałem na Majdanie w centrum Kijowa w morzu proporców formacji ukraińskich, które symbolizują poległych. Na ogrodzeniu polskiej ambasady są wizerunki 23 poległych Polaków.
Polska pomoc dla Ukrainy przełamuje nieufność i uprzedzenia. Geografia jest nieubłagana, jesteśmy i będziemy sąsiadami, możemy być sojusznikami, Ukraińcy mogą nas traktować – szczególnie obserwując dzisiejszą pomoc – jak naród ciepłoludzki.
