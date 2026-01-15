Ministrowie i szefowie służb u Karola Nawrockiego. „Nowa epoka w kontaktach”

Aktualizacja: 15.01.2026 14:43 Publikacja: 15.01.2026 14:18
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Leszek Szymański
W czwartek po godzinie 10 w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefami służb – dwóch cywilnych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, oraz dwóch wojskowych: Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
Przed spotkaniem rzecznik prezydenta informował, że tematem rozmowy będą „istotne kwestie związane z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej, których elementem są oczywiście także funkcjonariusze i żołnierze służb specjalnych”.
– Spotkanie miało konstruktywny i merytoryczny charakter. Dotyczyło najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej. Prezydent otrzymał raporty przedstawione przez wszystkich czterech szefów służb dotyczących najistotniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem, ale przede wszystkim identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa obywateli. O to prezydent przede wszystkim prosił szefów służb specjalnych – mówił po spotkaniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
– Rozmowy koncentrowały się na zakresie współpracy ze służbami specjalnymi innych państw. Dotyczyły także kondycji służb specjalnych, tego, w jakich warunkach funkcjonują. W tych sprawach wypowiadali się zarówno premier Kosiniak-Kamysz, jak i minister Tomasz Siemoniak. Uzgodniono także, że do tego typu spotkań z kierownictwem służb specjalnych będzie dochodziło częściej. Cyklicznie także będziemy otrzymywali informacje ze służb specjalnych dotyczące bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego – kontynuował przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.
Leśkiewicz przekazał, że rozmowa dotyczyła również nominacji oficerskich i awansów w służbach specjalnych. Nawrocki zadeklarował, że „wnioski, które wpłyną ponownie do KPRP, zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzję w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy, wobec których będą kierowane te wnioski”.
Wśród poruszanych tematów była kwestia osób z Kancelarii Prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. – Wyraźnie pan prezydent powiedział, że to decyzje pana prezydenta obejmują wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego – przekazał rzecznik Nawrockiego.
– W czasie tego spotkania zapaliła się iskierka nadziei na to, że uda się bardziej sensowny sposób realizować współpracę pomiędzy służbami specjalnymi a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan minister Siemoniak oraz szefowie służb przyjęli nasz punkt widzenia, w którym wyjaśnialiśmy, że konieczne jest informowanie BBN w sposób pełny, precyzyjny, bezpośredni i wyczerpujący po to, aby można było z perspektywy biura przygotowywać odpowiednie informacje dla pana prezydenta – mówił na konferencji prasowej wiceszef BBN, gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski.
– Bardzo ważne spotkanie. Spotkanie, które moim zdaniem rozpoczyna nową epokę w kontaktach pomiędzy BBN a służbami specjalnymi – dodał.
Przypomnijmy, że w listopadzie Karol Nawrocki odmówił podpisania nominacji na pierwszy stopień oficerski dla 136 funkcjonariuszy wywiadu. – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z Prezydentem RP. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – tłumaczył swoją decyzję Nawrocki. – W czasie gdy za naszą granicą trwa wojna, zdecydował, że Zwierzchnik Sił Zbrojnych ma być pozbawiony najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta, podczas posiedzenia Kolegium do spraw Służb Specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Tak się jednak nie stało, bo pomylono interes państwa z interesem partyjnym. Na to nie może być i nie będzie mojej zgody – dodał.
O dialogu z prezydentem mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Tomasz Siemoniak. – Chcemy poinformować o tym, co się dzieje w służbach specjalnych, jak podchodzimy do kwestii finansowych, kadrowych. Ale przede wszystkim chcemy mówić o zagrożeniach. Ostatnie miesiące to są akty dywersji, wysadzenie torów kolejowych, działania szpiegowskie wobec Polski. To są wszystko rzeczy niesłychanie poważne i powinny być przedmiotem rozmowy. Prezydent od pierwszego dnia swojego urzędowania otrzymuje informacje ze służb, tak jak jego poprzednik, – zapowiadał minister.
W ubiegłym tygodniu Tusk spotkał się z Nawrockim. Po spotkaniu szef rządu przekazał, że rozmowa dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski w kontekście tego, co dzieje się poza naszymi granicami.
Premier stwierdził, że „zwrócił uwagę prezydenta na pewne okoliczności dotyczące rozmów o przyszłym pokoju i zobowiązań różnych państw, które będą konsekwencją zawarcia umowy między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi a później między Rosją a Ukrainą, jeśli wszystko dojdzie do skutku”. Jak dodał, chodzi o 20-punktowy plan pokojowy, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz plan odbudowy i dobrobytu.
W środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że na rozmowę do Pałacu Prezydenckiego zaproszony został również szef MSZ Radosław Sikorski, a tematem rozmowy mają być nominacje ambasadorskie.
– Po ostatnim spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim – zgodnie z ustaleniami – wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski 15 października ubiegłego roku przedstawił propozycję rozwiązania kwestii powołań ambasadorskich. Przez 91 dni pozostawała ona jednak bez odpowiedzi – stwierdził w odpowiedzi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Dodał, że resort przyjmuje zaproszenie, spotkanie zaplanowane jest na 26 stycznia, a MSZ liczy na merytoryczną rozmowę. – Z pewnością będzie łatwiejsza, jeśli prezydent – zgodnie z obowiązującym prawem – rozpocznie podpisywanie powołań, które od 161 dni pozostają w Kancelarii Prezydenta RP – mówił rzecznik.
Źródło: rp.pl
