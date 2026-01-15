Ministrowie i szefowie służb u Karola Nawrockiego. „Nowa epoka w kontaktach”

Leśkiewicz przekazał, że rozmowa dotyczyła również nominacji oficerskich i awansów w służbach specjalnych. Nawrocki zadeklarował, że „wnioski, które wpłyną ponownie do KPRP, zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzję w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy, wobec których będą kierowane te wnioski”.

Wśród poruszanych tematów była kwestia osób z Kancelarii Prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. – Wyraźnie pan prezydent powiedział, że to decyzje pana prezydenta obejmują wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego – przekazał rzecznik Nawrockiego.

– W czasie tego spotkania zapaliła się iskierka nadziei na to, że uda się bardziej sensowny sposób realizować współpracę pomiędzy służbami specjalnymi a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan minister Siemoniak oraz szefowie służb przyjęli nasz punkt widzenia, w którym wyjaśnialiśmy, że konieczne jest informowanie BBN w sposób pełny, precyzyjny, bezpośredni i wyczerpujący po to, aby można było z perspektywy biura przygotowywać odpowiednie informacje dla pana prezydenta – mówił na konferencji prasowej wiceszef BBN, gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski.

– Bardzo ważne spotkanie. Spotkanie, które moim zdaniem rozpoczyna nową epokę w kontaktach pomiędzy BBN a służbami specjalnymi – dodał.

Zablokowanie promocji oficerskich przez Karola Nawrockiego

Przypomnijmy, że w listopadzie Karol Nawrocki odmówił podpisania nominacji na pierwszy stopień oficerski dla 136 funkcjonariuszy wywiadu. – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z Prezydentem RP. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – tłumaczył swoją decyzję Nawrocki. – W czasie gdy za naszą granicą trwa wojna, zdecydował, że Zwierzchnik Sił Zbrojnych ma być pozbawiony najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta, podczas posiedzenia Kolegium do spraw Służb Specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Tak się jednak nie stało, bo pomylono interes państwa z interesem partyjnym. Na to nie może być i nie będzie mojej zgody – dodał.