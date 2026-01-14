Prezydent w czwartek spotka się nie tylko z panem i wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, ale również przedstawicielami służb specjalnych. Dlaczego wcześniej do takiego spotkania nie doszło?

Powiem, jak było. Sekretariat prezydenta zadzwonił do sekretariatów szefów służb, zapraszając w październiku, na za trzy tygodnie, na spotkanie, wyznaczając godziny. Szefowie służb, po konsultacji ze mną, przekazali, że wymaga to zgody premiera i prosili, żeby o taką zgodę wystąpić. Gdyby szef Kancelarii Prezydenta napisał pismo do premiera, że prezydent chciałby się spotkać, to spodziewam się, że taka decyzja byłaby wtedy pozytywna. Tak nie zrobiono. Wysłano pismo zapraszające ponownie, nazwano to odprawą jednoosobową i dano do wiadomości premiera. Czyli nadal nie było to wystąpienie o zgodę. To są podwładni premiera. I tak jak premier nie wzywa ministra Przydacza do siebie czy ministra Boguckiego, tak prezydent nie może wzywać podwładnych premiera bez jego zgody.

Rozwiązaliśmy ten problem, nie ma co do tego wracać. Padło ze strony urzędników prezydenta wiele niepotrzebnych słów przy tej okazji. Z naszej strony jest wola współpracy. Służby specjalne nie podlegają prezydentowi, ale prezydent zgodnie z ustawami jest ważnym odbiorcą tych materiałów, ma prawo otrzymywać pełną wiedzę, ma prawo oczekiwać pewnych informacji, ma prawo być przygotowywany do pewnych działań.

Ma prawo też odmawiać podpisywania wniosków o awanse oficerskie.

Oczywiście, że tak. Ale ta sprawa, rozumiejąc logikę walki politycznej, jest bardzo zła dla kandydatów na oficerów, którzy przeszli kursy, procedury, zostali przygotowani i w ostatniej chwili dowiedzieli się, że podpisu prezydenta pod ich nominacjami nie będzie. Mam nadzieję, że uda się tę sprawę wyjąć poza polityczny nawias. Przecież to nie są polityczne osoby, ale funkcjonariusze, którzy chcą służyć Polsce i zasługują, żeby być oficerami. Mam nadzieję, że taki będzie efekt spotkania z prezydentem, ale to jest decyzja prezydenta. Może podpisać, może nie podpisać.

A jeżeli chodzi o nominacje ambasadorskie, chociażby dla Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa, nie wycofacie się z tych nominacji?

Tym zajmuje się wicepremier Radosław Sikorski. Nie sądzę, żebyśmy o tym jutro mieli rozmawiać. Na pewno szef MSZ nigdy nie odmówi spotkania prezydentowi. Nie sądzę, żebyśmy się wycofali. Był w tej sprawie list upubliczniony przez ministra Sikorskiego, który wysłał do prezydenta po ich rozmowach kilkanaście tygodni temu i w ramach dobrej woli proponował pewne działania. Jeśli Klich budzi emocje, minister Sikorski zaproponował osobę, która żadnych kontrowersji nie budzi – wybitnego dyplomatę Jacka Najdera, który obecnie jest ambasadorem przy NATO.