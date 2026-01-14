Aktualizacja: 14.01.2026 11:09 Publikacja: 14.01.2026 10:22
Izabela Ledzion jako sędzia dyżurna została wyznaczona do rozpoznania wniosku Prokuratury Krajowej o wydanie ENA wobec Marcina Romanowskiego
Foto: PAP/Leszek Szymański
W poniedziałek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubowski, który w grudniu uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego, na wniosek Prokuratury Krajowej został wyłączony ze sprawy ponownego wniosku o wydanie ENA.
Tego samego dnia rzeczniczka SO w Warszawie sędzia Anna Ptaszek podała, że sprawa „trafi do losowania i zostanie wylosowany nowy sędzia”. Dzień później sprostowała jednak tę informację. Sprawę przejął sędzia dyżurny, a nie sędzia wskazany w drodze losowania, ze względu na to, że dotyczy ona sekcji międzynarodowej.
„Zgodnie z zarządzeniem Prezesa (Sądu Okręgowego w Warszawie – red.) powołującego sekcję międzynarodową, jeśli sędzia Dariusz Łubowski nie może z jakichś powodów rozpoznać jakiejś sprawy (urlop, zwolnienie lekarskie, uchylenie orzeczenia przez drugą instancję, itp.), wówczas sprawę rozpoznaje sędzia dyżurny. Wynika to ze specjalizacji sędziego Łubowskiego w sprawach międzynarodowych. W związku z tym inni sędziowie nie mają tego typu spraw w zakresie swoich obowiązków, a co za tym idzie, nie występują w systemie losowania w tej kategorii spraw” – wyjaśniła rzeczniczka cytowana przez portal tvn24.pl. Jak dodała, sędzią dyżurnym, który otrzymał tę sprawę, jest Izabela Ledzion.
Czytaj więcej
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubowski, który w grudniu uchylił europejski nakaz are...
Zarządzenie kwestionuje obrońca Marcina Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski. We wpisie zamieszczonym na platformie X stwierdził, że „obecnie skład Sądu Okręgowego w Warszawie ustanowiony do rozpoznania wniosku (...) jest nie tylko niezgodny z przepisami kodeksu postępowania karnego (nienależyta obsada sądu – art. 439 par. 1 pkt 2 KPK), ale także narusza art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”.
– W wyroku Trybunału w Strasburgu z 12.04.2018 r. (skarga nr 36661/07) stwierdzono, że wyznaczenie składu sądu z pominięciem losowania i ręczne wskazanie sędziego wbrew przepisom przesądza o tym, że mamy do czynienia z naruszeniem art. 6 ust. 1 Konwencji i nie jest to „sąd ustawiony ustawą” – wskazał prawnik.
Mec. Lewandowski poinformował, że złożył wniosek o uchylenie zarządzenia o wyznaczeniu sędzi Izabeli Ledzion, a także wniosek o wyłączenie sędzi od orzekania w tej sprawie. Jak dodał, jego wniosek powinien zostać rozpoznany przez wylosowanego sędziego, a do tego czasu rozpoznanie wniosku prokuratury ws. ENA nie może nastąpić z uwagi na wątpliwości co do prawidłowości obsady sądu.
Czytaj więcej
Warszawski sędzia Dariusz Łubowski, który w piątek nie zgodził się na wydanie ukraińskiego nurka...
Przypomnijmy, iż prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwsze jedenaście ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny.
Śledczy twierdzą, że Marcin Romanowski, działając wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonariuszami publicznymi z Funduszu Sprawiedliwości, „przekazywał projekty ofert dwóch podmiotów przed złożeniem tych ofert przez te podmioty w konkursie oznaczonym jako nr 7”. Zdaniem śledczych robił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kolejne zarzuty dotyczą podpisywania umów i prowadzenia rozmów z sześcioma podmiotami ubiegającymi się o dotację, choć nie miał do tego prawa.
Posłowi PiS grozi do 25 lat pozbawienia wolności.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Za kilka miesięcy wyniki zdawalności każdego egzaminatora na prawo jazdy będzie można sprawdzić w dostępnym dla...
Rząd chce dać spółdzielniom mieszkaniowym roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieod...
Resort rozwoju szuka sposobu na ukrócenie plagi nielegalnego przekształcania domów jednorodzinnych w kwatery rob...
Prawnicy sceptycznie oceniają zawarte w petycji, skierowanej do marszałka Sejmu, postulaty środowisk taksówkarsk...
Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w systemie sędziowskich dyscyplinarek. Resort chce m.in. żeby rzeczn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas