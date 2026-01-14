Rzeczpospolita
Prawo
Zamieszanie w sprawie ENA dla Marcina Romanowskiego. Nowy sędzia nie został wylosowany

Obrońca posła PiS Marcina Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski domaga się uchylenia zarządzenia o wyznaczeniu sędzi Izabeli Ledzion do rozpoznania wniosku Prokuratury Krajowej w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Romanowskiego. Złożył również wniosek o wyłączenie sędzi od orzekania w tej sprawie.

Publikacja: 14.01.2026 10:22

Izabela Ledzion jako sędzia dyżurna została wyznaczona do rozpoznania wniosku Prokuratury Krajowej o wydanie ENA wobec Marcina Romanowskiego

Izabela Ledzion jako sędzia dyżurna została wyznaczona do rozpoznania wniosku Prokuratury Krajowej o wydanie ENA wobec Marcina Romanowskiego

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Adamski

W poniedziałek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubowski, który w grudniu uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego, na wniosek Prokuratury Krajowej został wyłączony ze sprawy ponownego wniosku o wydanie ENA. 

Tego samego dnia rzeczniczka SO w Warszawie sędzia Anna Ptaszek podała, że sprawa „trafi do losowania i zostanie wylosowany nowy sędzia”. Dzień później sprostowała jednak tę informację. Sprawę przejął sędzia dyżurny, a nie sędzia wskazany w drodze losowania, ze względu na to, że dotyczy ona sekcji międzynarodowej.

„Zgodnie z zarządzeniem Prezesa (Sądu Okręgowego w Warszawie – red.) powołującego sekcję międzynarodową, jeśli sędzia Dariusz Łubowski nie może z jakichś powodów rozpoznać jakiejś sprawy (urlop, zwolnienie lekarskie, uchylenie orzeczenia przez drugą instancję, itp.), wówczas sprawę rozpoznaje sędzia dyżurny. Wynika to ze specjalizacji sędziego Łubowskiego w sprawach międzynarodowych. W związku z tym inni sędziowie nie mają tego typu spraw w zakresie swoich obowiązków, a co za tym idzie, nie występują w systemie losowania w tej kategorii spraw” – wyjaśniła rzeczniczka cytowana przez portal tvn24.pl. Jak dodała, sędzią dyżurnym, który otrzymał tę sprawę, jest Izabela Ledzion.

Czytaj więcej

Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Prawo karne
Sędzia uchylił ENA dla Marcina Romanowskiego. Został wyłączony ze sprawy

Obrońca Marcina Romanowskiego: ręczne wskazanie sędziego jest wbrew przepisom i orzecznictwu ETPC

Zarządzenie kwestionuje obrońca Marcina Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski. We wpisie zamieszczonym na platformie X stwierdził, że „obecnie skład Sądu Okręgowego w Warszawie ustanowiony do rozpoznania wniosku (...) jest nie tylko niezgodny z przepisami kodeksu postępowania karnego (nienależyta obsada sądu – art. 439 par. 1 pkt 2 KPK), ale także narusza art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”.

– W wyroku Trybunału w Strasburgu z 12.04.2018 r. (skarga nr 36661/07) stwierdzono, że wyznaczenie składu sądu z pominięciem losowania i ręczne wskazanie sędziego wbrew przepisom przesądza o tym, że mamy do czynienia z naruszeniem art. 6 ust. 1 Konwencji i nie jest to „sąd ustawiony ustawą” – wskazał prawnik. 

Mec. Lewandowski poinformował, że złożył wniosek o uchylenie zarządzenia o wyznaczeniu sędzi Izabeli Ledzion, a także wniosek o wyłączenie sędzi od orzekania w tej sprawie. Jak dodał, jego wniosek powinien zostać rozpoznany przez wylosowanego sędziego, a do tego czasu rozpoznanie wniosku prokuratury ws. ENA nie może nastąpić z uwagi na wątpliwości co do prawidłowości obsady sądu. 

Czytaj więcej

Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
W sądzie i w urzędzie
Sędzia, który zwolnił Ukraińca z aresztu naraził się wcześniej Łukaszence

Za co prokuratura ściga Marcina Romanowskiego?

Przypomnijmy, iż prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwsze jedenaście ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny.

Śledczy twierdzą, że Marcin Romanowski, działając wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonariuszami publicznymi z Funduszu Sprawiedliwości, „przekazywał projekty ofert dwóch podmiotów przed złożeniem tych ofert przez te podmioty w konkursie oznaczonym jako nr 7”. Zdaniem śledczych robił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kolejne zarzuty dotyczą podpisywania umów i prowadzenia rozmów z sześcioma podmiotami ubiegającymi się o dotację, choć nie miał do tego prawa.

Posłowi PiS grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Źródło: rp.pl

Osoby Sędziowie Prawo Karne Marcin Romanowski
