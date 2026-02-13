Z tego artykułu się dowiesz: Jakie materiały na temat dr. Mehmeta Oza znajdują się w ujawnionych aktach ze sprawy Epsteina?

Jakie kontrowersje budziły spotkania Howarda Lutnicka z Epsteinem?

Jakie zarzuty stawiane są prokurator generalnej USA Pam Bondi w kontekście sprawy Epsteina?

Departament Sprawiedliwości opublikował 3 mln dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina, w których wielokrotnie pada nazwisko Donalda Trumpa. Dokumenty te ujawniły też nowe szczegóły dotyczące znajomości Epsteina z wpływowymi osobami ze świata polityki, finansów, biznesu oraz nauki.

Reklama Reklama

W aktach ze sprawy Jeffreya Epsteina jest e-mail z konta Mehmeta Oza, którego treść nie została ujawniona

Oz, który w przeszłości był znany jako telewizyjny celebryta, prowadzący program „The Dr. Oz Show”, w którym popularyzował wiedzę o zdrowiu i stylu życia oraz autor książek o tematyce zdrowotnej, obecnie zarządza programami ubezpieczeń zdrowotnych Medicare oraz Medicaid.

W aktach pojawia się m.in. e-mail wysłany z jego konta do Epsteina z 1 stycznia 2016 roku, w którym ujawniono tylko tytuł, który brzmi „Dr oz.”. Treść e-maila nie została ujawniona

Teraz na jaw wyszło, że Oz 1 lutego 2016 roku wysłał e-mail, którego nadawcą był wraz ze swoją małżonką, do Epsteina, skazanego w 2008 roku za nakłanianie nieletnich do prostytucji na 13 miesięcy więzienia, zaproszenie na przyjęcie organizowane z okazji Walentynek. E-mail zawierał link do cyfrowej wersji zaproszenia.