Donald Trump i Dr Mehmet Oz
Departament Sprawiedliwości opublikował 3 mln dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina, w których wielokrotnie pada nazwisko Donalda Trumpa. Dokumenty te ujawniły też nowe szczegóły dotyczące znajomości Epsteina z wpływowymi osobami ze świata polityki, finansów, biznesu oraz nauki.
Oz, który w przeszłości był znany jako telewizyjny celebryta, prowadzący program „The Dr. Oz Show”, w którym popularyzował wiedzę o zdrowiu i stylu życia oraz autor książek o tematyce zdrowotnej, obecnie zarządza programami ubezpieczeń zdrowotnych Medicare oraz Medicaid.
Teraz na jaw wyszło, że Oz 1 lutego 2016 roku wysłał e-mail, którego nadawcą był wraz ze swoją małżonką, do Epsteina, skazanego w 2008 roku za nakłanianie nieletnich do prostytucji na 13 miesięcy więzienia, zaproszenie na przyjęcie organizowane z okazji Walentynek. E-mail zawierał link do cyfrowej wersji zaproszenia.
Dotychczas wobec Oza nie były formułowane żadne oskarżenia związane ze skandalem dotyczącym Epsteina. Departament Zdrowia nie komentuje sprawy.
Epstein w 2019 r. został aresztowany w związku z zarzutami federalnymi dotyczącymi handlu ludźmi w celach seksualnych. Finansista miał zmuszać niepełnoletnie dziewczęta (najmłodsze miały zaledwie 14 lat) do świadczenia usług seksualnych za pieniądze i stręczyć je swoim wpływowym znajomym. W wyszukiwaniu ofiar miała mu pomagać Ghislaine Maxwell.
Epsteinowi groziło 45 lat więzienia, ale do procesu nie doszło, ponieważ finansistę przed rozpoczęciem procesu znaleziono martwego w celi. Oficjalnie stwierdzono, że Epstein popełnił samobójstwo, ale wokół jego śmierci narosło wiele teorii spiskowych.
Wyrok więzienia odsiaduje Maxwell, która miała niedawno zeznawać przed komisją Izby Reprezentantów, w związku z ujawnieniem przez Departament Sprawiedliwości akt ze sprawy Epsteina. Kobieta jednak odmówiła składania zeznań.
Oz pojawia się kilka razy w ujawnionych aktach ze sprawy Epsteina. W aktach pojawia się m.in. e-mail wysłany z jego konta do Epsteina z 1 stycznia 2016 roku, w którym ujawniono tylko tytuł, który brzmi „Dr oz.”. Treść e-maila nie została ujawniona – cały e-mail w ujawnionych aktach jest zaczerniony.
Czytaj więcej
Nihilizm Putina i jego elity władzy świetnie się spotykał z nihilizmem klanu Trumpa. Nic dziwnego...
Reuters pisze też, że Dean Ornish, założyciel pozarządowej organizacji Preventive Medicine Research Institute, zaprosił Epsteina na wydarzenie organizowane w 2014 roku w Nowym Jorku, na którym Oz był mówcą, ale Epstein ostatecznie z zaproszenia nie skorzystał.
Nazwisko Oza pojawia się też na znajdującej się w ujawnionych aktach Epsteina liście osób opisanej jako „zaktualizowana lista na tak na jutrzejszy wieczór” w e-mailu z 2012 roku wysłanym od kobiety, której personaliów nie ujawniono. Tytuł e-maila to „Sunday, Dec. 9th Les Mis.”.
Samo pojawienie się nazwiska Oza w aktach ze sprawy Epsteina nie oznacza, że dopuścił się on czynów zabronionych.
Ujawnienie zaproszenia Epsteina na przyjęcie przez Oza może być kłopotliwe dla administracji, która boryka się już z atakami na sekretarza handlu Howarda Lutnicka, który – jak się okazało – spotkał się z Epsteinem dwa razy po skazaniu finansisty w 2008 roku. Wcześniej Lutnick zapewniał, że nigdy nie był w jednym pokoju z Epsteinem po 2005 roku, czyli po pojawieniu się pierwszych zarzutów wobec Epsteina.
Z e-maili opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości wynika, że Lutnick mijał się z prawdą, bo w 2012 roku odwiedził prywatną wyspę Epsteina na Karaibach. Składając zeznanie przed Senatem, Lutnick mówił, że w ciągu 14 lat spotkał się z Epsteinem trzy razy, a w 2012 roku zjadł lunch z finansistą, w towarzystwie członków swojej rodziny, ponieważ jego łódź przepływała w pobliżu wyspy Epsteina. – Ja wiem i moja żona wie, że nie zrobiliśmy niczego złego w żadnym możliwym aspekcie – stwierdził. Wcześniej jednak Lutnick twierdził, że w 2005 roku zerwał wszystkie relacje z Epsteinem.
Ostro krytykowana jest też prokurator generalna USA Pam Bondi, której kongresmeni zarzucają, że w sprawie Epsteina nie doszło jeszcze do żadnych aresztowań.
Sekretarz amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, Robert F. Kennedy Jr., powiedział w czwartek...
Konserwatywna Nacjonalistyczna Partia Bangladeszu (BNP) i jej sojusznicy zdobyli 212 z 299 mandatów w parlamenci...
Z trzech opublikowanych w ostatnich dniach sondaży wynika, że odsetek Amerykanów uważających, że Donald Trump je...
Wielka Brytania została skolonizowana przez imigrantów – powiedział Jim Ratcliffe, jeden z najbogatszych Brytyjc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas