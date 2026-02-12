Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Płatności kartami Visa zablokowane. Banki wskazują, co robić

Globalna awaria awaria kart Visa. Karty nie działają także w Polsce.

Publikacja: 12.02.2026 13:32

Duża awaria Visa. Gdzie występują problemy z płatnościami

Duża awaria Visa. Gdzie występują problemy z płatnościami

Foto: Adobe Stock

Urszula Lesman

Pierwsze sygnały o awarii pojawiły się przed godziną 11 w czwartek. Użytkownicy tych kart zgłaszają w mediach społecznościowych problemy z płatnościami m.in. w sieciach Lidl i Rossmann, a także na stacjach Orlenu. Zgłoszenia dotyczą zarówno kart debetowych, jak i kredytowych. Część osób nie ma też dostępu do cyfrowego portfela firmy Visa.

Czytaj więcej

Awaria systemu płatności w całej Polsce. Nie działały terminale w sklepach
Finanse
Awaria systemu płatności w całej Polsce. Nie działały terminale w sklepach

Prawdopodobnie jest to nie tylko ogólnopolska awaria kart Visa, ale globalna. Wskazuje na to również wykres awarii w serwisie Downdetector. Awarię potwierdził rzecznik mBanku, „trwa, nie działają karty Visa. Klienci mBanku mogą korzystać z innych opcji płatności - BLIK albo Mastercard”.

Na razie nie jest jasne, co konkretnie powoduje problemy z płatnościami kartami Visa. Nie wiadomo również, kiedy awaria może zostać zakończona.

„Wiemy, że niektórzy posiadacze kart napotykają problemy z realizacją płatności. Chociaż systemy Visa działają prawidłowo, współpracujemy z naszymi partnerami nad wyjaśnieniem sytuacji” – poinformowała VISA w komunikacie.

Reklama
Reklama

Z informacji portalu cashless.pl wynika, że awaria nie dotyczy systemów organizacji Visa, tylko terminali płatniczych zarządzanych przez eService.

Kłopoty z tymi kartami mają użytkownicy na całym świecie - w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii. Właściciele sklepów i restauracji w tych krajach informują o kłopotach z płatnościami swoich klientów w mediach społecznościowych. Informacje o awarii w mediach społecznościowych spływają także z innych części świata, w tym z Kanady.

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Visa
Zyski banków eksplodowały. NBP podał nowe dane
Banki
Banki pobiły swój rekord. Zysk za 2025 rok powyżej oczekiwań
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Zyski BNP Paribas BP zadowoliły inwestorów? Kurs mocno w górę
Banki
Zyski BNP Paribas BP zadowoliły inwestorów? Kurs mocno w górę
Prezes NBP Adam Glapiński
Banki
Bloomberg: rząd rezygnuje z planów postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu
Polacy ruszyli po kredyty i pożyczki. BIK podsumowuje rekordowy rok na rynku
Banki
Polacy ruszyli po kredyty i pożyczki. BIK podsumowuje rekordowy rok na rynku
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama