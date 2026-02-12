Duża awaria Visa. Gdzie występują problemy z płatnościami
Pierwsze sygnały o awarii pojawiły się przed godziną 11 w czwartek. Użytkownicy tych kart zgłaszają w mediach społecznościowych problemy z płatnościami m.in. w sieciach Lidl i Rossmann, a także na stacjach Orlenu. Zgłoszenia dotyczą zarówno kart debetowych, jak i kredytowych. Część osób nie ma też dostępu do cyfrowego portfela firmy Visa.
Czytaj więcej
W całej Polsce przez kilka godzin nie działały terminale płatnicze. Nie można było płacić kartami...
Prawdopodobnie jest to nie tylko ogólnopolska awaria kart Visa, ale globalna. Wskazuje na to również wykres awarii w serwisie Downdetector. Awarię potwierdził rzecznik mBanku, „trwa, nie działają karty Visa. Klienci mBanku mogą korzystać z innych opcji płatności - BLIK albo Mastercard”.
Na razie nie jest jasne, co konkretnie powoduje problemy z płatnościami kartami Visa. Nie wiadomo również, kiedy awaria może zostać zakończona.
„Wiemy, że niektórzy posiadacze kart napotykają problemy z realizacją płatności. Chociaż systemy Visa działają prawidłowo, współpracujemy z naszymi partnerami nad wyjaśnieniem sytuacji” – poinformowała VISA w komunikacie.
Z informacji portalu cashless.pl wynika, że awaria nie dotyczy systemów organizacji Visa, tylko terminali płatniczych zarządzanych przez eService.
Kłopoty z tymi kartami mają użytkownicy na całym świecie - w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii. Właściciele sklepów i restauracji w tych krajach informują o kłopotach z płatnościami swoich klientów w mediach społecznościowych. Informacje o awarii w mediach społecznościowych spływają także z innych części świata, w tym z Kanady.
Więcej informacji wkrótce
Sektor bankowy „wykręcił” znakomite wyniki za 2025 r., o ponad 20 proc. lepsze niż rok wcześniej – wynika z dany...
Wyniki finansowe grupy za IV kwartał 2025 r. okazały się wyraźnie wyższe od oczekiwań rynku. Bank może pochwalić...
Rząd porzucił plany postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu – w...
Spadające stopy procentowe i rosnące płace zrobiły swoje. Przy coraz „tańszym” finansowaniu gospodarstwa domowe...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas