Pierwsze sygnały o awarii pojawiły się przed godziną 11 w czwartek. Użytkownicy tych kart zgłaszają w mediach społecznościowych problemy z płatnościami m.in. w sieciach Lidl i Rossmann, a także na stacjach Orlenu. Zgłoszenia dotyczą zarówno kart debetowych, jak i kredytowych. Część osób nie ma też dostępu do cyfrowego portfela firmy Visa.

Prawdopodobnie jest to nie tylko ogólnopolska awaria kart Visa, ale globalna. Wskazuje na to również wykres awarii w serwisie Downdetector. Awarię potwierdził rzecznik mBanku, „trwa, nie działają karty Visa. Klienci mBanku mogą korzystać z innych opcji płatności - BLIK albo Mastercard”.

Na razie nie jest jasne, co konkretnie powoduje problemy z płatnościami kartami Visa. Nie wiadomo również, kiedy awaria może zostać zakończona.

„Wiemy, że niektórzy posiadacze kart napotykają problemy z realizacją płatności. Chociaż systemy Visa działają prawidłowo, współpracujemy z naszymi partnerami nad wyjaśnieniem sytuacji” – poinformowała VISA w komunikacie.