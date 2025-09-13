Aktualizacja: 13.09.2025 16:17 Publikacja: 13.09.2025 14:04
Foto: Adobe Stock
Według portalu Downdetector, na którym można zgłaszać wszelkie awarie, w sobotnie przedpołudnie nastąpił lawinowy wzrost zgłoszeń dotyczących kart płatniczych. Utrudnienia występowały w największych sieciach handlowych, w tym w Lidlu, Biedronce, a także na stacjach benzynowych. Klienci mogli płacić tylko gotówką.
Foto: Rzeczpospolita
Problem nie dotyczył banków, lecz terminali kart płatniczych Visa i Mastercard.
Foto: Rzeczpospolita
Były też problemy z płatnościami Blikiem.
Foto: Rzeczpospolita
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService, firma obsługująca terminale płatnicze, poinformowało w komunikacie, że „wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych. Tuż po jej zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu”.
„Nasz zespół techniczny pracuje nad rozwiązaniem tak szybko, jak to możliwe. Będziemy informować Was na bieżąco o postępach. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za cierpliwość oraz zrozumienie” – napisano w komunikacie.
Po godzinie 14 eService poinformowało, że awaria została usunięta i terminale działają już normalnie. W sumie awaria trwała około 3 godzin.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według portalu Downdetector, na którym można zgłaszać wszelkie awarie, w sobotnie przedpołudnie nastąpił lawinowy wzrost zgłoszeń dotyczących kart płatniczych. Utrudnienia występowały w największych sieciach handlowych, w tym w Lidlu, Biedronce, a także na stacjach benzynowych. Klienci mogli płacić tylko gotówką.
Problem nie dotyczył banków, lecz terminali kart płatniczych Visa i Mastercard.
Rosyjskie firmy zbrojeniowe, które sprzedają broń za granicę, otrzymują od klientów worki banknotów dolarowych i...
Na koniec pierwszego półrocza już ponad milion Polaków miał IKE. Aktywa zgromadzone na tych kontach zbliżyły się...
Cena złota przebiła szczyt z kwietnia i ustanowiła nowy rekord, przewyższając poziom 3500 dolarów za uncję.
Odwołanie przez przez prezydenta Lisy Cook z Zarządu Rezerwy Federalnej otwiera spór prawny, który może się szyb...
Premier Donald Tusk powołał Dariusza Adamskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Zastąp...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas