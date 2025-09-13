Według portalu Downdetector, na którym można zgłaszać wszelkie awarie, w sobotnie przedpołudnie nastąpił lawinowy wzrost zgłoszeń dotyczących kart płatniczych. Utrudnienia występowały w największych sieciach handlowych, w tym w Lidlu, Biedronce, a także na stacjach benzynowych. Klienci mogli płacić tylko gotówką.

Problem nie dotyczył banków, lecz terminali kart płatniczych Visa i Mastercard.

Były też problemy z płatnościami Blikiem.