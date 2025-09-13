Rzeczpospolita
Awaria systemu płatności w całej Polsce. Nie działały terminale w sklepach

W całej Polsce przez kilka godzin nie działały terminale płatnicze. Nie można było płacić kartami oraz Blikiem w sklepach i restauracjach. Po godzinie 14 firma eService poinformowała, że problem został rozwiązany.

Publikacja: 13.09.2025 14:04

Awaria systemu płatności w całej Polsce. Nie działały terminale w sklepach

Foto: Adobe Stock

Urszula Lesman

Według portalu Downdetector, na którym można zgłaszać wszelkie awarie, w sobotnie przedpołudnie nastąpił lawinowy wzrost zgłoszeń dotyczących kart płatniczych. Utrudnienia występowały w największych sieciach handlowych, w tym w Lidlu, Biedronce, a także na stacjach benzynowych. Klienci mogli płacić tylko gotówką.

Foto: Rzeczpospolita

Problem nie dotyczył banków, lecz terminali kart płatniczych Visa i Mastercard.

Foto: Rzeczpospolita

Były też problemy z płatnościami Blikiem.

Foto: Rzeczpospolita

eService potwierdził awarię systemu terminali

 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService, firma obsługująca terminale płatnicze, poinformowało w komunikacie, że wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych. Tuż po jej zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu”.

„Nasz zespół techniczny pracuje nad rozwiązaniem tak szybko, jak to możliwe. Będziemy informować Was na bieżąco o postępach. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za cierpliwość oraz zrozumienie” – napisano w komunikacie.

Po godzinie 14 eService poinformowało, że awaria została usunięta i terminale działają już normalnie. W sumie awaria trwała około 3 godzin.

Firmy Visa MasterCard

