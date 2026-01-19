Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Polski boczek trafi wreszcie do krainy ponad 7 tysięcy wysp

Po dwóch latach zabiegów i negocjacji władze Filipin przyznały Polsce regionalizację w zakresie afrykańskiego pomoru świń, co znacznie zwiększy możliwości eksportu polskiej wieprzowiny do tego wyspiarskiego kraju.

Publikacja: 19.01.2026 01:01

Polski boczek trafi wreszcie do krainy ponad 7 tysięcy wysp

Foto: Adobe Stock

Jacek Strzelecki

Departament Rolnictwa Republiki Filipin zamieścił na swojej stronie internetowej Memorandum dotyczące Dwustronnego uznania regionalizacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ang. African Swine Fever – ASF) i zniesienia czasowego zakazu importu produktów i produktów ubocznych pochodzenia wieprzowego z Polski. Oznacza to, że polscy producenci tego mięsa mogą już je eksportować do tego kraju. Pomimo że będą musieli zmierzyć się z silną konkurencją z Brazylii i ze Stanów Zjednoczonych, to nasze przedsiębiorstwa mają również możliwość odniesienia tam biznesowego sukcesu.

Wieprzowina pilnie potrzebna

Filipiny to duży rynek z populacją konsumentów liczącą 116,8 mln ludzi, a do tego rozłożoną na 7641 wyspach. Podobnie jak Polska, kraj ten dotknięty jest wirusem afrykańskiego pomoru świń. Na ten patogen nie ma żadnej szczepionki ani leczenia. Jego zjadliwość i niszczące efekty ekonomiczne dobrze znają polscy rolnicy oraz przetwórcy. Od 2019 r., kiedy został stwierdzony pierwszy przypadek tej choroby na Filipinach, hodowla świń w tym kraju do dziś została dosłownie zdziesiątkowana. Filipińskie służby weterynaryjne wirusa stwierdzają zarówno na wsi, jak i w miastach, co jest ewenementem na skalę światową.

 ASF wybija świnie hodowlane, a to ma przełożenie na krajowy spadek produkcji wieprzowiny. Generuje duże straty w gospodarce narodowej. W tym wyspiarskim kraju brakuje tego mięsa. Dlatego Filipiny otwarte są na importowaną wieprzowinę, aby zaspokoić krajowy popyt.

Obok giganta

Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, uprawnienia eksportowe posiadają 22 polskie zakłady, w tym producenci mięsa i produktów oraz chłodnie składowe. Wywalczenie regionalizacji zajęło dwa lata, ale z pewnością było to warte zachodu, bowiem filipiński rynek potrzebuje wieprzowiny oraz przetworów z niej.

Polskie firmy dostały zgodę na eksport mięsa wieprzowego i podrobów wieprzowych. Przyjdzie im rywalizować z głównym dostawcą, czyli producentami z Brazylii. Z ostatnich danych Brazylijskiego Stowarzyszenia Białka Zwierzęcego (ABPA) wynika, że w 2025 r. na Filipiny wyeksportowano aż 392 tys. ton, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym stanowi wzrost o 54,5 proc. Z kolei drugi dostawca wieprzowiny na Filipiny to Stany Zjednoczone. Według danych amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (ang. USDA) w 2024 r. na Filipiny wyeksportowano 59,9 tys. ton, co stanowi wzrost o 51 proc. w ujęciu dziesięciu lat. Danych za ubiegły rok jeszcze nie ma, ale eksperci szacują wolumen na około 70 tys. ton.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Chińczycy potrzebują coraz więcej wołowiny, w różnej jakości i różnych cenach, aby zaspokoić potrzeb
Eksport
Chiny mocno osłabiły plany sektora wołowego państw Mercosur

Na liście uprawnionych zakładów są najwięksi polscy producenci tego mięsa, co będzie gwarancją zapewniania dużych wolumenów, jak i ciągłości eksportu. Jest to kluczowy warunek, nie tylko dla wejścia na rynek i utrzymania się na nim, ale przede wszystkim rozwoju eksportu w rozsądnej perspektywie. Z pewnością będą oni realizować duże zamówienia i Polska ma szansę szybko znaleźć się w grupie liderów.

Młodzi wymagający konsumenci

Filipiny to kraj cechujący się młodą populacją, gdzie 67 proc. stanowią osoby w wieku 15-64 lata. We wszystkich opracowaniach dotyczących filipińskiego rynku produktów rolno-spożywczych eksperci podkreślają, że ci młodzi ludzie poszukują nowych smaków i doświadczeń. Takie zachowanie konsumenckie daje możliwości eksportu polskim producentom, również w segmencie produktów premium.

Czytaj więcej

Jabłka to jeden z polskich hitów eksportowych.
Eksport
Jakie są bariery dla zagranicznej sprzedaży polskiej żywności?

Z uwagi na geografię kraju na Filipinach bardzo popularny jest handel internetowy. Jest to łatwy i wygodny sposób dla konsumentów na zdobycie produktów. Jednak produkty żywnościowe są sprzedawane głównie za pośrednictwem tradycyjnych kanałów detalicznych, takich jak hipermarkety i sklepy spożywcze.

To właśnie młoda populacja Filipin jest głównym odbiorcą importowanych produktów rolnych. Zdrowa żywność, która oferuje produkty „bez” lub ekologiczne o nowych smakach, przyciąga filipińskich klientów, a szczególnie tę grupę konsumentów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polska Azja Filipiny Eksport wieprzowina
Chińczycy potrzebują coraz więcej wołowiny, w różnej jakości i różnych cenach, aby zaspokoić potrzeb
Eksport
Chiny mocno osłabiły plany sektora wołowego państw Mercosur
Jabłka to jeden z polskich hitów eksportowych.
Eksport
Jakie są bariery dla zagranicznej sprzedaży polskiej żywności?
Z Polski do Wielkiej Brytanii wysyłamy w pierwszej kolejności mięso i przetwory mięsne (1,3 mld funt
Eksport
Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią rośnie
Eksport mleka z Polski do Chin staje się nieopłacalny po nałożeniu przez Państwo Środka ceł w wysoko
Eksport
Ostra chińska decyzja w sprawie eksportu mleka z Unii do Chin
Uczestnicy debaty o realiach i przyszłości polskiego eksportu i ekspansji (od lewej): Aleksander Sie
Eksport
Jak polski eksport odnajdzie się w zmienionych globalnych realiach?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama