Także zmiana przewidziana w art. 338a k.p.k. polega na rozszerzeniu możliwości złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego przed rozprawą, także na przestępstwa, które zagrożone są karą przekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, ale nie są zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności. – Pozwoli to na osiągnięcie celów karania i celów postępowania karnego w postaci wyroku skazującego, ale bez długotrwałego i kosztownego dla całego społeczeństwa postępowania sądowego, którego można uniknąć – wskazują autorzy zmian.

– To dobry kierunek, ale niewystarczający. Oskarżony powinien mieć możliwość złożenia takiego wniosku nie do momentu doręczenia mu zawiadomienia o terminie rozprawy, a do momentu rozprawy. W praktyce najczęściej u oskarżonych występuje refleksja, dopiero jak już dostaną pismo z zawiadomieniem o terminie rozprawy i właśnie wtedy piszą do sądu pisma, w których deklarują poddanie się karze. A wtedy już jest po terminie – wskazuje sędzia Piotr Mgłosiek z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

25 proc taki odsetek wyroków zapada w trybach konsualnych (w wyniku ugody oskarżonego z prokuratorem co do wysokości kary

– Propozycje KKPK zmierzają w sposób zdecydowany do usprawnienia postępowania. Idea jest bez wątpienia trafna, choć wydaje się, że obecnie jest motywowana problemami organizacyjnymi i kadrowymi wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – mówi dr Jakub Kosowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – W mojej ocenie w pierwszej kolejności należałoby postawić na elektronizację procesu karnego, który jest niezwykle archaiczny i nie wykorzystuje możliwości technologicznych stosowanych powszechnie w życiu codziennym. Mam tutaj na myśli kierowanie pism drogą elektroniczną, wykorzystanie podpisu elektronicznego, akta elektroniczne itp. – mówi dr Kosowski, który zauważa, że proponowane poszerzenie stosowania trybów konsensualnych nawiązuje do doświadczeń części państw europejskich i USA.

Szybsze skazania w sprawach mafii VAT-owskich

Zdaniem prof. Jarosława Zagrodnika z Uniwersytetu Śląskiego, to dobry kierunek. Projekt przewiduje również rezygnację z ograniczenia możliwości stosowania dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 387 k.p.k. do czynów zagrożonych karą do 15 lat pozbawienia wolności. – Pierwotnie na gruncie tej regulacji takie ograniczenie nie istniało. A blokuje to możliwość dobrowolnego poddania się karze np. w sprawach o zbrodnie VAT-owskie, które są zagrożone karą od 3 do 20 lat więzienia. I mimo że często jest oczywiste, że dana osoba uczestniczyła w karuzeli VAT-owskiej, czerpiąc korzyści np. jako tzw. słup i chce się jak najszybciej poddać karze, to nie ma takiej możliwości. Jest to o tyle istotne, że w takich sprawach często stosowane jest tymczasowe aresztowanie, które zalicza się na poczet kary. Im wcześniej taka osoba zostanie skazana, tym wcześniej zacznie odbywać karę w normalnym reżimie, a być może nawet od razu będzie mogła się ubiegać o wykonywanie pozostałej części wyroku w systemie dozoru elektronicznego – zwraca uwagę prof. Zagrodnik.

Dobrowolne poddanie się nie będzie jednak możliwe w sytuacji popełnienia czynu zagrożonego karą dożywotniego pozbawienia wolności.