Jakie ryzyko dla przedsiębiorstw wiąże się z tym, że poufne dane, nagrania i rozmowy mogą być przetwarzane przez zewnętrzne aplikacje AI, które znajdują się poza kontrolą firmowych systemów ( tzw. shadow AI)?

Największym ryzykiem jest udostępnienie na zewnątrz poufnych danych firmy (w tym tych dotyczących klientów). Często warunki umowy z dostawcą zezwalają na ich ponowne wykorzystanie. Jeśli narzędzie AI jest bezpłatne, firma, która je udostępnia, w jakiś sposób musi zarabiać pieniądze. Prawdopodobnie dzieje się to dzięki danym. Może się też zdarzyć, że firma lub dostawca AI nieumyślnie umożliwią ujawnienie danych. Przykładowo w wyniku cyberataków, niewłaściwych kontroli systemu itp.