Giełdowe spółki są filarem polskiej gospodarki

– PKO BP, jako największy bank w kraju, naturalnie powinien być obecny na giełdzie. To standard dla instytucji o tej skali. Obecność na rynku kapitałowym przynosi bankowi szereg korzyści. Przede wszystkim ułatwia pozyskiwanie kapitału, zarówno poprzez emisję akcji, jak i obligacji – mówi Dariusz Choryło, dyrektor biura IR w PKO BP. Dodaje, że przykładem może być emisja obligacji o wartości około 10 mld zł w ubiegłym roku, która miała na celu spełnienie wymogów regulacyjnych.

– Udział akcjonariuszy mniejszościowych wzmacnia nadzór nad działalnością banku. Nie tylko instytucje regulacyjne śledzą wyniki i decyzje zarządu, ale także inwestorzy indywidualni oraz analitycy rynkowi – podsumowuje Choryło.

opinie dla „rzeczpospolitej” Piotr Krupa, prezes, Kruk Ponad 25 lat temu dostrzegliśmy potencjał w niszowej wówczas branży zarządzania wierzytelnościami. Rynek ten dopiero powstawał w Polsce i potrzebowaliśmy partnerów do finansowania naszych planów. Banki nie były wówczas gotowe na finansowanie nabywania wierzytelności, a rynek obligacji praktycznie nie istniał. Pozyskaliśmy partnera – fundusz Enterprise Investors. Był to początek nowego rozdziału Kruka, który z niewielkiej firmy urósł w ciągu kilku lat do lidera na rynku polskim i rumuńskim. W 2011 r. podjęliśmy decyzję o wejściu na GPW.

Dla akcjonariuszy, którzy nabyli nasze akcje podczas debiutu i byli z nami do końca 2024 r., stopa zwrotu wyniosła ponad 900 proc. Akcje wchodzą w skład indeksu WIG20. Kruk regularnie dzieli się zyskiem z inwestorami

– w ciągu dziesięciu lat wypłacił w postaci dywidendy lub skupu akcji 1,5 mld zł.

Gdyby nie polska giełda i OFE, którzy są naszymi największymi i stabilnymi akcjonariuszami, to Kruk prawdopodobnie zostałby kupiony przez zachodnioeuropejskiego konkurenta i nigdy nie stworzyłby najbardziej zyskownego biznesu w swojej branży na świecie.

Andrzej Klesyk, p.o. prezesa, PZU Mam to szczęście, że mam zarówno perspektywę historyczną, jak i dzisiejszą, bo 15 lat temu wraz z zespołem wprowadzałem PZU na GPW, a teraz ponownie kieruję spółką. Decyzja o dokończeniu prywatyzacji PZU poprzez wejście na giełdę była następstwem złożonego procesu politycznego i biznesowego, który doprowadził do ugody między SP i Eureko. Debiut 12 maja 2010 r. był dla PZU jak katharsis. Przygotowanie IPO i budowa księgi popytu dały impuls do głębokiej transformacji. To, że dziś PZU stoi na czele największej grupy finansowej w tej części Europy, zapoczątkowane zostało właśnie wtedy. Korzyści z wejścia PZU na giełdę odniósł cały rynek, gospodarka i społeczeństwo. Nasz debiut był prawdziwym „wejściem smoka”. Akcje w IPO objęło ponad dwa i pół tysiąca firm i instytucji i ćwierć miliona inwestorów indywidualnych. Dla wielu osób było to pierwsze doświadczenie z rynkiem kapitałowym i tę przygodę kontynuują do dziś. PZU na pewno ich w tym zaangażowaniu umacnia. W ciągu 15 lat na giełdzie wypłaciliśmy akcjonariuszom łącznie ponad 33 mld zł dywidend.