Afera w Collegium Humanum. Wykładowca: w Polsce nie ma drugiej takiej „drukarni”

Uniwersytety w Polsce słabo wypadają w światowych rankingach, co miała zmienić reforma ministra Gowina. Wprowadzono nowe zasady ewaluacji szkół wyższych, od których wyniku zależy wysokość finansowania i utrzymanie uprawnień, np. do doktoryzowania. Zasady oceny odnoszą się do konkretnych dyscyplin i obejmują wszystkich pracowników naukowych, co nie budzi wątpliwości. Absurdalny jest jednak model zakładający, że za trzyletni okres ewaluacyjny pracownik naukowy powinien przedstawić do oceny cztery publikacje. Liczba przyznawanych za nie punktów zmienia się w trakcie okresu podlegającego ocenie – bywa, że są one arbitralnie przyznawane i odbierane. Prawo np. jest dziedziną, której nie da się umiędzynarodowić w każdej jej części; sama koncepcja wzmocnienia punktacją uznanych krajowych periodyków prawniczych była dobra.

Pieniądze dla polskiej nauki nie są problemem?

W pewnym sensie – są. Kolejne kryterium oceny uniwersytetu stanowią bowiem zrealizowane projekty badawcze, finansowane zewnętrznie. Problem jest taki, że Narodowe Centrum Nauki ma środki na ok. 10 proc. tych zgłaszanych. Szczupłość środków oznacza, że tworzy się nowa dyscyplina wiedzy – nauka, jak wnioski składać. Kryterium oceny uczelni jest wpływ działalności naukowej na otoczenie, ale jego waga jest niewielka. Kolejnym mankamentem są niskie zarobki, które nie mają waloru motywacyjnego.

Podnosi pan postulat utrzymania habilitacji na uczelniach. Jej likwidacja mogłaby uzależnić zdobycie tytułu od układów środowiskowo-towarzyskich?

W sytuacji, gdy system szkolnictwa wyższego w Polsce ma strukturalne dysfunkcje, jest słabo finansowany, a przez to mało konkurencyjny, zniesienie habilitacji oznacza jedynie obniżenie progu awansu uczelnianego. Ona bowiem wiąże się z dokonaniem zewnętrznej oceny przez niezależnych ekspertów. Nie da się jej zastąpić wewnętrznym konkursem uczelnianym. Żaden taki konkurs nie zagwarantuje podobnej, co procedura habilitacyjna transparentności i nie da gwarancji, że miejsca na uczelni zostaną obsadzone przez najlepszych. O likwidacji habilitacji można myśleć w dobrze funkcjonującym i dofinansowanym systemie.