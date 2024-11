Darowizna przelana na konto wierzyciela obdarowanego jest zwolniona z podatku

Prawie dwie dekady temu ustawodawca zdecydował, że fiskus nie będzie czerpał profitów z przepływu majątku w najbliższej rodzinie. W praktyce jednak ze stosowaniem tego pełnego, nielimitowanego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn wprowadzonego dla tzw. zerowej grupy podatkowej nie jest tak różowo. Skorzystanie z niego zostało obwarowane pewnymi warunkami. A fiskus podchodzi do nich bardzo restrykcyjnie i chętnie kwestionuje prawo do ulgi. Na szczęście dla podatników nie zawsze z dobrym skutkiem. Potwierdza to jeden z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Darowizna w najbliższej rodzinie – jakie warunki?

W sprawie, którą ostatecznie musiał zająć się NSA, chodziło o pełne zwolnienie dla darowizny. We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że dostał od ojca 110 tys. zł. Nie było wątpliwości, że ojciec i syn należą do tzw. zerowej grupy podatkowej, która ma prawo do nielimitowanej ulgi w podatku od spadków i darowizn. Prezent został potwierdzony umową na piśmie z marca 2022 r., a obdarowany zgłosił darowiznę do fiskusa w wymaganym sześciomiesięcznym terminie.

Problemem okazało się jednak to, że zgodnie z umową darowizny pieniądze zostały przelane przez darczyńcę nie na konto obdarowanego, ale na rachunek jego wierzyciela. Była to osoba, od której syn kupił na rynku wtórnym mieszkanie spółdzielcze. Darowizna od ojca miała pokryć połowę ceny zakupu.

Wbrew oczekiwaniom podatnika fiskus uznał, że taka darowizna w pieniądzu nie spełnia warunków do objęcia jej ulgą. Konkretnie jednego, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Urzędnicy tłumaczyli, że pieniądze przekazane jako darowizna zostały wpłacone na konto osoby sprzedającej spółdzielcze mieszkanie, a nie na rachunek bankowy obdarowanego. A to ich zdaniem oznacza, że otrzymana przez obdarowanego darowizna podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.