Niezależne dane przedstawiła także amerykańska organizacja Human Rights Activists News Agency (HRANA). Według niej śmierć poniosło już 1 354 cywilów, w tym co najmniej 207 dzieci, a także 1 138 członków personelu wojskowego. Kolejne 622 osoby zginęły, jednak ich status – cywilny lub wojskowy – nie został jeszcze potwierdzony.

W Izraelu zginęło już co najmniej 16 osób. Wśród nich jest dziewięć osób, które poniosły śmierć w wyniku uderzenia rakietą w budynek mieszkalny w mieście Beit Shemesh – wskazały władze kraju. Dwóch izraelskich żołnierzy zginęło także 8 marca w południowym Libanie. Kolejne dwie osoby poniosły śmierć w wyniku nocnego irańskiego ataku rakiet balistycznych na centralny Izrael, co potwierdziły służby ratunkowe.

Konflikt dotknął także siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Od początku wojny zginęło już 13 amerykańskich żołnierzy – sześciu w katastrofie samolotu tankującego w Iraku, natomiast kolejnych sześciu w wyniku irańskiego ataku na tymczasowe centrum operacyjne w Kuwejcie 1 marca.

Ofiary w krajach Zatoki Perskiej – Liban, Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Bahrajn

Jak wskazują dane, Liban jest jednym z najbardziej dotkniętych konfliktem państw. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez tamtejsze ministerstwo zdrowia, od 2 marca w wyniku izraelskich ataków na Liban zginęło co najmniej 968 osób. Wśród ofiar znajduje się 116 dzieci. Dane te obejmują okres krótszy niż dwa i pół tygodnia.

W Iraku od początku konfliktu zginąć miało już natomiast co najmniej 50 osób. Według formacji Popular Mobilization Forces (PMF) – irackiej formacji zbrojnej o charakterze paramilitarnym – trzy osoby należące do tej grupy zginęły tego samego dnia. W irackim Kurdystanie śmierć poniosło zaś pięć osób związanych z irańskimi grupami kurdyjskimi, jeden członek kurdyjskich sił bezpieczeństwa oraz jeden francuski żołnierz. Informacje te zostały przekazane przez lokalne władze.