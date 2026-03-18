Południowy Liban, 18 marca 2026 r.
Stany Zjednoczone i Izrael od blisko trzech tygodni bombardują Iran. Teheran odpowiada uderzeniami odwetowymi na Izrael, bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie oraz państwa arabskie, które są sojusznikami USA.
Konflikt obejmuje coraz większy obszar regionu. Doniesienia wskazują na ofiary śmiertelne nie tylko w Izraelu i Iranie, ale także w Libanie i Iraku oraz innych państwach Bliskiego Wschodu.
Czytaj więcej
Sytuacja w Libanie osiągnęła punkt krytyczny, stawiając państwo, nazywane niegdyś „Szwajcarią Bliskiego Wschodu", w obliczu egzystencjalnego zagroż...
Władze Iranu nie aktualizowały oficjalnych danych o liczbie ofiar wojny od ponad tygodnia. Minister spraw zagranicznych Iranu poinformował jednak w poniedziałek, że od początku konfliktu zginęły „setki irańskich cywilów”, w tym ponad 200 dzieci.
Niezależne dane przedstawiła także amerykańska organizacja Human Rights Activists News Agency (HRANA). Według niej śmierć poniosło już 1 354 cywilów, w tym co najmniej 207 dzieci, a także 1 138 członków personelu wojskowego. Kolejne 622 osoby zginęły, jednak ich status – cywilny lub wojskowy – nie został jeszcze potwierdzony.
W Izraelu zginęło już co najmniej 16 osób. Wśród nich jest dziewięć osób, które poniosły śmierć w wyniku uderzenia rakietą w budynek mieszkalny w mieście Beit Shemesh – wskazały władze kraju. Dwóch izraelskich żołnierzy zginęło także 8 marca w południowym Libanie. Kolejne dwie osoby poniosły śmierć w wyniku nocnego irańskiego ataku rakiet balistycznych na centralny Izrael, co potwierdziły służby ratunkowe.
Konflikt dotknął także siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Od początku wojny zginęło już 13 amerykańskich żołnierzy – sześciu w katastrofie samolotu tankującego w Iraku, natomiast kolejnych sześciu w wyniku irańskiego ataku na tymczasowe centrum operacyjne w Kuwejcie 1 marca.
Czytaj więcej
W izraelskim ataku zginął gen. Gholamreza Solejmani, komendant organizacji będącej filarem reżimu ajatollahów.
Jak wskazują dane, Liban jest jednym z najbardziej dotkniętych konfliktem państw. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez tamtejsze ministerstwo zdrowia, od 2 marca w wyniku izraelskich ataków na Liban zginęło co najmniej 968 osób. Wśród ofiar znajduje się 116 dzieci. Dane te obejmują okres krótszy niż dwa i pół tygodnia.
W Iraku od początku konfliktu zginąć miało już natomiast co najmniej 50 osób. Według formacji Popular Mobilization Forces (PMF) – irackiej formacji zbrojnej o charakterze paramilitarnym – trzy osoby należące do tej grupy zginęły tego samego dnia. W irackim Kurdystanie śmierć poniosło zaś pięć osób związanych z irańskimi grupami kurdyjskimi, jeden członek kurdyjskich sił bezpieczeństwa oraz jeden francuski żołnierz. Informacje te zostały przekazane przez lokalne władze.
W wyniku irańskich ataków dronowych i rakietowych co najmniej osiem osób zginęło także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wśród nich był obywatel Pakistanu, który zginął w Abu Zabi po tym, jak na ziemię spadły odłamki z przechwyconego pocisku balistycznego.
W Kuwejcie odnotowano co najmniej sześć ofiar, w tym 11-letniej dziewczynki, która zmarła na skutek obrażeń odniesionych po upadku odłamków 4 marca.
W Arabii Saudyjskiej dwie osoby poniosły śmierć po uderzeniu pocisku wojskowego w obiekt mieszkalny w mieście Al-Kharj 8 marca.
W Bahrajnie odnotowano natomiast dwie ofiary śmiertelne – jedna osoba zginęła w wyniku pożaru wywołanego przez odłamki przechwyconego pocisku na statku w Salman Industrial City. Druga ofiara, 29-letnia kobieta, zginęła w irańskim ataku na stolicę kraju, Manamę.
Eksperci zaznaczają, że dane dotyczące liczby ofiar są zbierane przez różne źródła, a ich weryfikacja jest bardzo ograniczona.
Czytaj więcej
Irański przemysł energetyczny w rejonach South Pars i Asaluyeh został w środę, 18 marca, zaatakowany przez siły izraelskie i amerykańskie.
Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się 28 lutego po tym, jak Donald Trump zdecydował się na udział USA w izraelskich nalotach na Iran. W jednej z operacji zginął Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, który w chwili ataku przebywał w kompleksie rządowym w Teheranie wraz z innymi przywódcami państwa.
Eskalacja trwa już kolejny tydzień i nie widać oznak szybkiego zakończenia konfliktu. Według Trumpa Teheran może być gotów do rozmów o zakończeniu walk, jednak proponowane warunki „nie są jeszcze wystarczająco dobre”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas