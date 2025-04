Trwa kontrola w poradniach i przychodniach. Chodzi o karty szczepień

Ponadto w listopadzie 2024 roku ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynikało, że nie ma aktualnie dokładnych danych o liczbie osób, które powinny być zaszczepione, zaszczepiły się, a także odmówiły szczepienia.

Jak już wspomniano, kontrola kart szczepień to także krok w stronę ich cyfryzacji. Według deklaracji Ministerstwa Zdrowia karty będą elektroniczne do końca bieżącego roku. Internetowe Konto Pacjenta będzie zawierało informacje o wszystkich trzynastu obowiązkowych szczepieniach dziecka – gdzie wykonano szczepienie, kiedy oraz jaką serią szczepionki. To sprawi, że nie będzie trzeba przesyłać kart fizycznych, gdyż obecnie po porodzie rodzice muszą jeszcze w szpitalu zadeklarować, do której przychodni będzie zapisane dziecko i tam szpital przesyła kartę, mimo że nie ma możliwości, by sprawdzić, czy dziecko rzeczywiście będzie zapisane do wskazanej placówki.

Pierwszy tydzień kontroli. GIS widzi wartość dodaną

W poniedziałek 7 kwietnia odbył się briefing, na którym Paweł Grzesiowski poinformował, że już sam fakt kontroli zwiększył liczbę zgłoszeń z punktów szczepień niezaszczepionych dzieci, co wynika z tego, że poradnie i przychodnie skontrolowały swoją dokumentację. Ponadto, według GIS wartością dodaną przeprowadzanej kontroli jest to, że zwiększyło się zainteresowanie szczepieniami tych rodziców, którzy chcą po terminie uzupełnić szczepienia na własną rękę.

Grzesiowski zaznaczył również, że kontrola potrwa kilka miesięcy i nie będą publikowane dane szczątkowe.