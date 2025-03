Błonica objawiać się może też białym nalotem na migdałkach i gardle oraz pseudobłoną martwiczą czy niewyraźną mową. Rzadko pojawia się także ból i zaczerwienienie skóry oraz owrzodzenie z szarożółtym nalotem. Choroba może powodować niewydolność oddechową lub krążenia, które mogą doprowadzić nawet do zgonu.

Zakażenie błonicą. Jak przebiega?

Zarazić się błonicą można głównie drogą kropelkową. Bakteria może się przenieść podczas bezpośredniego kontaktu z zakażoną osoba. Co ważne, niektóre osoby mogą być nosicielami maczugowca błonicy i zarażać mimo braku objawów. Możliwe jest również zakażenie drogą pokarmową, przez błony śluzowe narządów płciowych oraz uszkodzenia skóry.

Jak przebiega zakażenie błonicą?

Bakteria wywołująca błonicę zazwyczaj wnika do górnych dróg oddechowych, gdzie wytwarzana jest toksyna, która rozprzestrzenia się po organizmie. Dociera do krwiobiegu i narządów, co może być jednoznaczne z groźnymi powikłaniami. Leczenie błonicy wymaga natychmiastowej hospitalizacji i podania antytoksyny błoniczej.

Powikłania błonicy

Błonica może prowadzić do poważnych powikłań, głównie u osób, które nie podjęły leczenia. Są one groźne nie tylko dla zdrowia, lecz także życia osoby zakażonej. Co bardzo ważne, nieleczona błonica wiąże się z 50-procentową śmiertelnością. Powikłania to między innymi zaburzenia pracy serca, niewydolność serca, zapalenie mięśnia sercowego, niedrożność dróg oddechowych, zaburzenia pracy nerek czy porażenie przepony.

Po przejściu błonicy (powyżej piątego tygodnia po zakażeniu) mogą nastąpić wtórne infekcje bakteryjne, a ich wynikiem może być na przykład zapalenie płuc.