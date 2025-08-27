Aktualizacja: 28.08.2025 02:21 Publikacja: 27.08.2025 17:26
Foto: Adobe Stock
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy dla Ukraińców. Argumentował to tym, że w uchwalonych przez Sejm przepisach zabrakło regulacji umożliwiającej korzystanie ze świadczenia 800+ wyłącznie przez pracujących rodziców. Ale głowa państwa zarzuciła także to, że obywatele Ukrainy mają uprzywilejowany dostęp do świadczeń zdrowotnych – nawet jeśli nie płacą składek.
W przesłanym do Sejmu i przygotowanym przez Karola Nawrockiego projekcie ustawy o prawach obywateli Ukrainy możemy przeczytać, że od lutego 2022 r. do końca września 2024 r., czyli przez 2,5 roku ze świadczeń zdrowotnych skorzystało 1,3 mln uchodźców, co kosztowało budżet państwa 4,3 mld zł za cały ten czas. Czyli nieco ponad 1,5 mld rocznie. Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2024 r. obywatele Ukrainy przebywający w Polsce wpłacili w formie składek na ubezpieczenie 15,3 mld zł.
Czytaj więcej
Decyzje prezydenta i awantura medialna w wykonaniu jego rzecznika mogą być początkiem tragicznej...
Biorąc pod uwagę to, że z przebywających w Polsce Ukraińców pracuje i tym samym płaci składki 78 proc., problem z brakiem ubezpieczenia nie jest aż tak poważny.
Ale prezydent na tym nie poprzestaje, bo wytyka także, że Polska pomaga chorym na raka – w tym także dzieciom. „Pacjenci z Ukrainy mają zapewniony szczególnie łatwy dostęp do opieki onkologicznej – korzystają z leczenia, w tym leczenia szpitalnego. Ze świadczeń onkologii klinicznej skorzystało blisko 7 tys. pacjentów z Ukrainy, a ze świadczeń z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej – ponad tysiąc dzieci.” Naprawdę, panie prezydencie, podnosi pan larum, że Polska leczy ukraińskie dzieci z rakiem? Statystycznie 400 małych pacjentów rocznie. A co według pana powinno się zrobić? Pozwolić im umrzeć w bólu pod płotem?
W leczeniu onkologicznym kluczowe znaczenie ma czas. Im szybciej rozpocznie się leczenie, tym są większe szanse na sukces. Stąd też mamy w Polsce szybką ścieżkę onkologiczną, która może nie zawsze działa tak, jak powinna, ale faktem jest, że na rozpoczęcie leczenia nie czeka się miesiącami.
Czytaj więcej
Dostęp do leków dla chorych na hemofilię w Polsce jest dobry, ale nie wszyscy pacjenci mają szans...
Oczywiście znaczenie mają też podawane leki i nie można wykluczyć, że są też ukraińscy chorzy, którzy przyjeżdżają leczyć się w Polsce. Tak samo jak polscy pacjenci jeżdżą do Niemiec, bo mogą mieć tam dostęp do nowocześniejszych terapii. Dziwne? Nie sądzę. Niech mi ktoś pokaże normalnego rodzica, który mając chore onkologicznie dziecko nie chwyci się każdego możliwego sposobu, każdej możliwej, najmniejszej szansy, by dziecko uratować. Podobnie jak swojego męża, brata, siostrę, rodziców czy samego siebie. I jestem pewna, że pan prezydent, gdyby, nie daj Boże, znalazł się w takiej sytuacji, zrobiłby to samo.
Z informacji podawanych przez prezydenta Nawrockiego nie wynika, że była to turystyka medyczna. A nawet jeśli tak, to są to jednostkowe przypadki. To źle, że być może nasz kraj uratował życie jakiemuś dziecku? Nie wstyd robić z tego zarzut?
Siostra Małgorzata Chmielewska, prezeska Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia i przełożona Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia, która od początku wojny pomaga uchodźcom z Ukrainy – w tym także chorym i dzieciom – zwróciła się właśnie do prezydenta i zaprosiła go na spotkanie ze swoimi podopiecznymi. I zachęca, by im powiedzieć: „Spadaj mały, spadaj starcze, skąd przyszedłeś. Nie stać nas na ciebie, jesteś nieprzydatny, a że urodziłeś się pechowo gorzej, to nie nasz problem. (…) Gra najsłabszymi jest hańbą dla mojej Ojczyzny, podobnie jak sianie wrogości i nie ma nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi ani zwykłą ludzką solidarnością.”
I myśląc m.in. o dzieciach chorych onkologicznie, ale także dorosłych z rakiem, trudno się z nią nie zgodzić.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy dla Ukraińców. Argumentował to tym, że w uchwalonych przez Sejm przepisach zabrakło regulacji umożliwiającej korzystanie ze świadczenia 800+ wyłącznie przez pracujących rodziców. Ale głowa państwa zarzuciła także to, że obywatele Ukrainy mają uprzywilejowany dostęp do świadczeń zdrowotnych – nawet jeśli nie płacą składek.
W przesłanym do Sejmu i przygotowanym przez Karola Nawrockiego projekcie ustawy o prawach obywateli Ukrainy możemy przeczytać, że od lutego 2022 r. do końca września 2024 r., czyli przez 2,5 roku ze świadczeń zdrowotnych skorzystało 1,3 mln uchodźców, co kosztowało budżet państwa 4,3 mld zł za cały ten czas. Czyli nieco ponad 1,5 mld rocznie. Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2024 r. obywatele Ukrainy przebywający w Polsce wpłacili w formie składek na ubezpieczenie 15,3 mld zł.
Prezydent użył Rady Gabinetowej, żeby osłabić i napiętnować koalicję rządzącą. Karol Nawrocki pozostaje w retory...
W czwartym roku agresji Rosji na Ukrainę, prezydent Polski stanął po stronie agresora. Chciał czy nie chciał – t...
Donaldowi Trumpowi przypisuje się niekiedy praktykowanie tak zwanej strategii szaleńca. Chodzi o strategię kogoś...
Pogłoski o śmierci duopolu PO-PiS są co najmniej przedwczesne. Podział ten będzie dominował w Polsce dopóki Dona...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Prezydent zawetował pomoc dla Ukraińców i chce ograniczenia przywilejów, które wprowadził rząd Mateusza Morawiec...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas